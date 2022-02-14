Айкидо Путина: президент России давит Украину руками Запада, - Д.Попов

13:54 15.02.2022

У Зеленского остались два хода – и оба проигрышные



Владимир Владимирович, похоже, сменил дзюдо на айкидо – использует силу противника для своей победы. Потому что именно Запад во главе с США в результате противостояния с "русской агрессией" поставил пана Зеленского в патовую ситуацию. У него осталось только два возможных хода – и оба проигрышные.



Сейчас для России самый лучший вариант – недеяние. Вот просто стоим, где стоим – учебные стрельбы, фырканье танковых двигателей, катание по полигонам туда-сюда и прочая необременительная движуха на своей территории. Можно периодически напоминать, что нападать не собираемся.



Свалившуюся в боевое безумие берсерка западную информационную машину уже не остановить. Именно благодаря этой машине, направляемой словами дедушки Байдена (не прямыми приказами, конечно, но просто потому, что надо отдавать себе отчет, хоть это и неприятно – Байден пока еще главный в мире), военная истерия перешла в практическую плоскость. Украина стремительно превращается в осажденное государство.



Про бегство с Украины иностранного инвестиционного капитала уже много говорилось. Теперь к нему добавилось бегство физическое.



В последние дни Украину чартерами массово покидают олигархи и бизнесмены - только в воскресенье и только из Киева, по подсчетам украинских СМИ, вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Из первой сотни бизнесменов украинского списка "Форбс" в стране остались считаные единицы (опять же если верить украинским СМИ – в воскресенье было четверо). Самый известный журналист Украины Гордон остался, чтобы "защищать и убивать", но, опять же украинские СМИ пишут, что его семья вылетела из Борисполя через "ВИП терминал" в Вену на частном самолете олигарха Рината Ахметова (сам Ахметов якобы в Цюрихе).



Уже более 30 стран рекомендовали своим гражданам не ездить на Украину, а тем, кто уже там – покинуть страну. США и Британия предлагают гражданам выбираться самостоятельно, не планируя эвакуационные рейсы, а вот Израиль разработал план массовой эвакуации до 200 тысяч евреев, включая их временное размещение. Одновременно с этим еврейские организации закупили десятки спутниковых телефонов для своих граждан, которые позволят им иметь связь и доступ в интернет даже при полном отключении украинских операторов.



Сваливают и посольства. Администрация Байдена, например, по сообщениям на утро понедельника, планирует эвакуировать весь персонал из Киева в ближайшие 24-48 часов. Но не только иностранные дипломаты покидают Киев. Офис генерального прокурора Украины начал эвакуацию документации. Документы управления обеспечения охраны государственной тайны и личные дела сотрудников генпрокуратуры вывозят в Винницу. Общий архив и другие документы вывозят во Львов.



Прямо сериал "Слуга народа" наяву – просыпается Зеленский, а в Киеве никого.



Запуганные приготовлениями к войне коммерсанты тоже не отстают. Украину могут ждать серьезные проблемы с авиасообщением. Появившиеся на выходных новости о том, что страховщики могут запретить перелеты над страной в понедельник стали обретать конкретику. Иностранные авиакомпании, такие, как Ryanair, FlyDubai, Turkish Airlines, Qatar Airways, Wizz Air и ряд других, продолжают летать на/из Украины, а отказ в страховании затронет украинские авиакомпании, летающие на внутренних линиях, что приведет к постановке их авиапарка на прикол.



А поскольку в Черном море сейчас очень много российских кораблей, которые проводят учения с ракетными стрельбами, для Украины есть опасность того, что и морские страховщики, и судовладельцы решат поберечь себя.



Сколько времени протянет экономика страны в таком положении?



Единственный для Зеленского путь – снять военную напряженность. И это именно его путь – Россия не двигается, Запад не отказывается от своей риторики и нагнетание жути прекращать не собирается.



В Киеве началась встреча Зеленского и Шольца



Как это может сделать президент Украины?



"Решение украинского вопроса может быть только политическим, а базой этого решения могут быть Минские соглашения", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон на недавней встрече с Путиным.



"Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с Путиным.



То есть Зеленскому буквально впихивают эти самые Минские соглашения. Но, если он начнет их выполнять, то, во-первых, очень быстро перестанет быть президентом (может и под суд попасть за государственную измену, как Порошенко), а, во-вторых, Россия без потерь получит то, что и хотел Путин: при автономии (с перспективой вхождения в РФ) Донбасса, никакого НАТО в Незалежной уже не будет. Кстати, и намеки на такой путь уже пошли - Великобритания поддержит Украину в случае принятия Киевом решения об отказе от вступления в НАТО, поскольку это суверенное право Украины, заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.



Второй возможный ход – решение вопроса Донбасса силовым методом. Не зря же идет западная военная помощь. С 15 января по 13 февраля на Украину только воздушным путем прибыло 43 борта с вооружением. На линии соприкосновения непризнанные республики насчитали порядка 130 тысяч личного состава украинских военных. Начать операцию могут вообще не ВСУ, а нацбаты, что станет своеобразной индульгенцией для Зеленского. Но главное – каша заварится, Россия влезет защищать своих, отвоюет Донбасс и опять получит то, что хотела. Но уже с потерями – поскольку одновременно получит и статус агрессора, а значит, и санкции, и будет ослаблена. Чего и добивается Запад.



Второй вариант, конечно, хуже. Но айкидо – все же боевое искусство. Без синяков не обойтись.



Дм.Попов