Бегство из Киева. Амеры давят флешки и бьют посольские компы

13:57 15.02.2022

США решили уничтожить компьютеры и телефоны в украинском посольстве



В ожидании анонсированного "коллективным Западом" скорого российского вторжения на Украину США и некоторые их союзники начали эвакуировать свои посольства из Киева и переводить их в западную часть страны – во Львов.



Дипмиссию эвакуируют из Киева во Львов



Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил в понедельник, что Соединенные Штаты перевозят оставшийся персонал своего посольства из Киева во Львов. Глава Госдепартамента объяснил это решение "резким ускорением наращивания российских сил" на рубежах с Украиной.



В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что с воскресенья США сохранит "небольшое консульское присутствие" во Львове – как объясняется, "для реагирования на чрезвычайные ситуации".



Блинкен подчеркнул, что переезд американского посольства "никоим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине". Глава дипломатии США добавил: "Я распорядился принять эти меры по одной причине – ради безопасности наших сотрудников".



Находящийся в западной части Украины, недалеко от границы с Польшей Львов рассматривается как более безопасное место по сравнению с Киевом, подчеркивают западные СМИ.



Сколько именно сотрудников посольства США остается на Украине, в Госдепартаменте по соображениям безопасности не говорят. Но, как сообщает Associated Press, по состоянию на декабрь прошлого года в дипмиссии работали около 180 американцев, однако часть из них уже уехали из страны. В Вашингтоне сообщают, что среди переехавших из Киева во Львов значится и временная поверенная в делах Кристина Квин, то есть персона, замещающая посла в случае его отсутствия.



По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, после отъезда американских дипломатов охранять посольство США в Киеве будет национальная полиция Украины. Временный переезд дипмиссии во Львов – это "вопрос географии", поскольку расположение западноукраинского города "обеспечивает ему степень защиты, которой могут не иметь другие места на Украине".



В Госдепартаменте обещают, что американские представители вернутся в посольство в Киеве, "как только это станет безопасным". Но при этом стало известно о мерах, которые делают помещение дипмиссии в украинской столицы на время явно непригодным для использования по назначению. В качестве предосторожности при эвакуации из Киева американские дипломаты распорядились об уничтожении в посольстве компьютерных рабочих станций и сетевого оборудования, а также о выведении из строя телефонной системы диппредставительства, сообщили источники изданию Wall Street Journal.



Источник в украинских службах безопасности рассказал: все американцы уже покинули посольство в Киеве, но на первом этаже здания был виден включенный свет, при этом у дипмиссии не видно развевающегося звездно-полосатого флага.



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Ранее Госдеп распорядился вывезти большинство американских сотрудников дипмиссии из посольства в украинской столице "из-за сохраняющейся угрозы со стороны России". А еще в январе Соединенные Штаты приказали членам семей сотрудников посольства на Украине покинуть эту страну. Добавил масла в огонь и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который на днях призвал всех находящихся на Украине американских граждан поскорее уезжать, в то время, как Джо Байден предупредил соотечественников, что не отправит войска для эвакуации американцев с украинской земли.



Схожим с США образом поступили и Нидерланды, объявив, что большинство сотрудников посольства королевства покинет Украины, а на месте останется небольшой штат сотрудников для выдачи срочных виз и пропусков во Львове.



Во временные офисы во Львове решили также перевезти своих дипломатов Австралия и Канада, приостановившие работу посольств в Киеве.



Далеко не все страны Запада целиком и полностью воспользовались американским примером. В субботу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин решил оставить свое посольство в Киеве открытым, правда, при сокращении дипперсонала. Во Львов же немцы решили перевезти свое генконсульство в Донецке (которое, по понятным соображениям, с 2014 года фактически базируется в Днепре).



Представительство Евросоюза на Украине, как сообщает издание POLITICO, тоже пока остается в Киеве.



Решение ряда западных государств вывести из Киева свой дипломатический персонал раскритиковали в Вене. Глава австрийского МИД Александер Шалленберг назвал этот шаг "сомнительным сигналом в отношении жителей Украины". По его словам, сотрудники посольства Австрии именно в этот нестабильный период останутся на своих местах "столько, сколько это будет представляться оправданным".



Андрей Яшлавский