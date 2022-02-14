Бердымухамедов дарит сыну титул президента Туркмении и расстается с властью? - И.Джорбенадзе

14:54 15.02.2022

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Достигший возраста пророка аркадаг заявил, что "открыл дорогу молодым". Победит на выборах, конечно, его собственное чадо.



Информация о том, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов готовит транзит власти от себя к сыну распространилась давно и, наконец, подтвердилась: в стране на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. Очередные, с избранием президента сроком на 7 лет, должны были состояться в 2024 году.



Предварительно на заседании верхней палаты парламента Аркадаг (покровитель) заявил, что "принял непростое решение о себе"; что два года назад "достиг возраста пророка", и теперь надо дать дорогу молодым руководителям, "воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности".



Сомнений в том, что конкурентных выборов не будет, и президентский пост априори предназначен единственному сыну Аркадага - Сердару - ни у кого нет. Отец давно уже подводил свое чадо к передаче ему власти - достаточно ознакомиться со стремительным карьерным взлетом 40-летнего Сердара, который, правда, в отличие от своего отца, не отличается писательским, композиторским и песенным даром, но прежде чем стать первым вице-премьером, побывал на разных высоких должностях, в том числе, в бизнесе и сфере дипломатии.



В последнее время его усиленно пиарили местные провластные СМИ (других в "Северной Корее - 2" нет), он встречался с первыми лицами иностранных государств и был на виду, пожалуй, даже больше, чем родитель. Правда, это "на виду" в "частной жизни" большой оригинальностью не отличалось - Сердар, как и его отец, любит спорт, лошадей, автомобили.



На прощание (всего лишь формальное, о чем речь пойдет ниже) президент выдвинул "новую философию международных отношений "Диалог - гарантия мира". Он пояснил, что Туркмения будет активно воплощать в жизнь эту новую философию, "основанную на четко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях".



"В рамках сотрудничества с ООН, ради благополучия всего человечества, мы продолжим реализовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обеспечения мирной и свободной жизни людей всегда будут находиться на первом месте", - сказал Бердымухамедов-старший.



Все уже привыкли к тому, что его вербальное никогда не соответствует реальному: "Родина процветания" с нищим и бесправным народом - тому подтверждение. Но вопрос сейчас в другом: почему 65-летний политик в хорошей спортивной форме так торопится закрепить за сыном власть - ведь иных претендентов на пост президента, если таковые будут, можно рассматривать только как "картонных человечков".



Для начала заметим, что полноценной передачи властных полномочий "фокусник" Бердымухамедов, конечно, не допустит: в нарушение конституции, при совмещении должности президента и главы правительства, он еще возглавляет верхнюю палату парламента, то есть законодательную власть. И последний пост за ним останется после "выборов" нового главы государства.



Так в чем дело? Разговоры о том, что Аркадаг болеет, гуляют давно, но никто с уверенностью не может сказать, так ли это на самом деле. Однако в любом случае смена власти связана с тем, что он хочет оставить всю ее полноту за своей семьей еще при жизни, дабы не было никаких неожиданностей - типа казахстанских, когда формальным главой государства стал "чужой", и вот что из этого вышло. Так что никаких рисков: транзит власти от отца к сыну должен произойти при полном контроле первого, и далее - при его подстраховке чада-президента.



Второй момент. Хоть в Туркмении не смеют массово выступать против политики Аркадага и любое недовольство "душат" в зачатке, протестный заряд в стране нарастает; эмигрировавшие оппоненты Бердымухамедова не помалкивают и "портят" ему репутацию. Значит, нужны "фасадные" изменения, осуществляемые молодой и "современной" порослью.



Причем игра эта идет не столько для внутреннего, сколько для внешнего потребления: заграница не устает трубить о, мягко говоря, "своеобразном" характере Аркадага и опасается вкладывать инвестиции в Туркмению, в которых она так сильно нуждается.



Кроме того, страна заслуженно имеет репутацию "второй Северной Кореи", и у всех на устах огромные проблемы в ней с правами человека, попранием демократических норм, социальной несправедливостью, ужасающим уровнем коррупции, катастрофическими провалами в экономике и т. д. И это при том, что Туркмения располагает колоссальными углеводородными богатствами (четвертое место в мире по запасам природного газа после России, Ирана и Катара), и когда остро стоит вопрос его экспорта в Европу. Сейчас с Ашхабадом, в плане газового сотрудничества, рискуют связываться только Китай и "полегоньку" - Россия и Иран. А этого явно недостаточно.



В общем, молодой президент "призван" исправить имидж действующей власти, и к этому Бердымухамедов-старший подготовился загодя: он поручил преемнику разработать новую государственную программу социально-экономического развития Туркмении на ближайшее тридцатилетие. Она уже принята, но какие конкретно проекты способны вывести страну из острейшего социально-экономического кризиса, толком никто не знает. Также есть сомнения, хватит ли у Сердара и его предполагаемой "команды молодых" интеллектуальных ресурсов для создания туркменского "экономического чуда".



О Сердаре говорят разное и, как водится, противоречивое: что он не хотел заниматься политикой и тяготеет, скорее, к бизнесу и вольной жизни; что он скромен и сдержан; что он очень жесткий и даже "переплюнул" своего отца в авторитаризме, и никаких послаблений туркменам ожидать не стоит. И что "вы еще вспомните Аркадага, душку по сравнению с Сердаром".



Непонятно, чему верить, чему - нет, настолько забаррикадировал действующий президент свою страну. Ясно лишь то, что далеко уходить он не собирается, и доколе жив и в уме, будет принимать решения, контролировать все властные структуры. То есть вырисовывается еще один аналог Дэн Сяопина центрально-азиатского разлива. Правда, сын может, при наличии известных амбиций, взбрыкнуть. И что тогда?



Вообще же Аркадаг, с его склонностью к трюкачеству, способен и передумать: к примеру, внести в избирательные бюллетени и себя. Дескать, замены ему пока нет. При туркменских реалиях дальнейшее развитие событий может быть самым фантастическим: под любимый Бердымухамедовым рэп и музыкальное посвящение ахалтекинской лошади.



Ирина Джорбенадзе