В запале информационной войны. Сколько просуществует еще режим Зеленского? - Д.Седов

15:04 15.02.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 15.02.2022



В репортаже американского информационного агентства Fox News появилось фото 79-летней жительницы Украины Валентины Константиновской, залегшей с автоматом Калашникова на огневой позиции. Видимо, следом в западных СМИ появятся отряды украинских первоклашек с противотанковыми гранатами или покатят колонны вооруженных инвалидов в колясках, напоминая бравого солдата Швейка, вопившего "На Белград"! Но все же лукавый герой Гашека валял дурака, так он протестовал против всеобщего сумасшествия. А престарелая жительница Украины, похоже, всерьез говорит корреспонденту Fox News: "Я женщина добрая, но если у меня будут отнимать мое кровное, то всех покрошу". И рядом в толпе новобранцев какой-то взрослый дебил учит своего пятилетнего сынишку заряжать рожок автомата. Дрожь пробирает.



Суть подобных зловеще карикатурных фотоматериалов и подписей к ним заключается в том, что информационная война беспощадна, она не знает границ. Теперь никто не удивится, если в кадре появится президент Зеленский, благословляющий украинских детей из фольксштурма (территориальной обороны) на последний бой. Зеленскому, как и престарелой Константиновской, тоже вложат в рот слова о том, что он добрый, но если надо, всех покрошит.



Кризис вокруг Украины, которую за 30 лет превратили из советской республики в плацдарм расширения НАТО, был подогрет тем, что этот военный блок бросил в сражение армию дезинформаторов и шарлатанов, обученных превращать правду в кривду и творить мистификации. Во главе этой армии выступает пан президент Владимир Зеленский, который только что произвел на свет четвертое за начавшийся год обращение к нации. Пан президент говорит, что Украину "пугают великой войной" и назначают дату военного вторжения "уже не в первый раз", однако украинское государство сейчас "сильно, как никогда".



"Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", – заверяет он.



"У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться…" – рассказывает пан президент.



Язык дан ему, чтобы скрывать правду. А правду демонстрирует, например, массовое бегство иностранных дипломатов из Киева. Обещания Зеленского "вернуть" Крым и Донбасс дипломатическим путем воспринимаются как брехня. Не для того блок НАТО раскрутил милитаристскую свистопляску, чтобы позволить Украине прирастить свою территорию.



Не желая быть втянутым в провокацию против России, Зеленский пытается спасти и себя, и режим, которому он служит. Однако что он может? Он не может, например, потребовать от НАТО разумного ответа на предложения Москвы в области военной безопасности. А ведь в тех предложениях для него светила надежда...



Теперь кризис быстро приближается к развязке.



Совет Госдумы РФ подготовил для пленарного заседания палаты два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.



Первый проект – это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения его палатой. Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции "Единая Россия", предусматривает направление сначала в МИД, Минобороны и другие ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость республик.



В сложившейся ситуации у России нет иного выхода, как признать независимость ЛНР и ДЛНР и начать с ними открытое сотрудничество в области обороны. В таком случае опасность большой войны отойдет в сторону. А в условиях, если блок НАТО сумеет-таки разжечь войну между двумя восточнославянскими государствами, никто не возьмется предсказать, сколько просуществует еще режим Зеленского.