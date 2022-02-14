Франция вернула Узбекистану активы Гульнары Каримовой в размере $10 млн

15:16 15.02.2022

В Узбекистан из Франции возвращены активы еще на $10 млн, Гульнарой Каримовой, сообщила пресс-секретарь Минюста РУз Севара Уринбоева.



"Возвращенные средства будут направлены на социальную сферу для улучшения благосостояния народа", - говорится в сообщении. Оставшиеся активы в размере $131 млн будут возвращены через многосторонний трастовый фонд ООН.



11 февраля состоялся очередной раунд переговоров между Швейцарией и Узбекистаном, в ходе которых стороны договорились о создании многостороннего трастового фонда Организации объединенных наций.



Деятельность фонда будет направлена на возврат активов, конфискованных в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Фонд также будет служить для возврата любых активов, которые будут конфискованы в будущем в рамках уголовного дела в Швейцарии.



В настоящее время к возврату в Узбекистан готовы активы на сумму около $131 млн.



Механизм управления Фондом состоит из представителей Швейцарии, Узбекистана и ООН. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут полностью вовлечены в процесс возвращения активов.



Как отмечается, кроме того, Мосгорсуд признал приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников, а российская сторона в настоящее время работает над организацией продажи конфискованного имущества для возвращения средств в Республику Узбекистан.