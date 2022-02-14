Газовые активы Москвы сильнее западной дипломатии

15:27 15.02.2022

Энергетический разворот России на Восток продолжается.



Текущий кризис отношений между Россией и странами ЕС имеет не только политическое, но и экономическое измерение. В этом отношении наиболее обсуждаемой темой для обеих сторон является вопрос поставки энергоресурсов. Украина в этом плане играет роль катализатора, что видно на примере заявлений ряда западных политиков, которые открыто говорят о взаимосвязи газопровода "Северный поток-2" с российско-украинскими отношениями. Запад значительно политизировал эту тему, что объясняется увлечением в евроатлантическом сообществе концепцией геоэкономики, согласно которой торговые, финансовые и экономичесике механизмы вполне могут заменить политическое измерение. Но, как видно, заменить полностью не могут, а создать гибридный феномен - вполне. При этом нужно учитывать, что США в качестве политических целей всегда использовали экономические инструменты. Те же санкции направлены на удушение экономического развития и ограничение к доступу к ресурсам, технологиям или средствам. И "Северный поток-2" вписывается в эту логику агрессивной атлантистской стратегии.



Однако из-за европейской зависимости от российских энергоресурсов такой радикальный подход бьет по интересам самих европейцев и вносит раскол в ЕС. В конце прошлого года неопределенность с газовыми поставками привела к скачку цен на бирже, что показывает предельную политизацию этого вопроса в ЕС и США. При этом Вашингтон воспользовался ситуацией, предложив свой сжиженный природный газ для европейских покупателей. Однако возможности США в этом вопросе ограничены. Как временная мера, направленная на решение кризисной ситуации, это помогло сбалансировать недостачу газа в европейских хранилищах. Но в долгосрочной перспективе поддерживать эту линию достаточно устойчиво будет сложно.​



Имея большой опыт управления и вмешательства в политические и геоэкономические процессы на пространстве Евразии, Вашингтон попытался привлечь на свою сторону партнеров из Ближневосточного региона. Однако известно, что Катар отказался восполнить необходимые объемы для европейских потребителей, что связано с потребностями рынка и техническими возможностями страны. Все линии производства и судна, обслуживающие доставку сжиженного природного газа в Катаре, достаточно загружены. Если из-за смены приоритетов в продаже газа азиатские покупатели почувствуют дискомфорт на себе, это грозит не только эффектом домино в региональной экономике, но и серьезными геополитическими последствиями. Поскольку всем очевидно, что в данном случае подстрекателем выступают США.



Сомнительно также, что другие производители натурального газа, такие как Норвегия, Азербайджан и Алжир, будут увеличивать производство и перенаправлять продажу на европейские рынки. Если Норвегия еще может как-то частично помочь соседям, таким как Нидерланды, где скоро закрывается месторождение Гронинген, то Алжир и Баку, скорее займут пророссийскую позицию, учитывая многолетнее сотрудничество с Москвой. Естественно, что Иран и Туркмения, которые являются крупными производителями природного газа, также не будут подыгрывать интересам США. Туркмения имеет контракты с Россией на перепродажу природного газа и другую часть продает азиатским потребителям, в первую очередь - Китаю. Иран находится под санкциями, но даже там нет технических возможностей для продажи больших объемов газа в Европу.



Ливия также не сможет помочь Европе в случае нехватки газа, что официально подтвердил на днях министр нефти и газа этой страны Мухаммад Аун. Те объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов внутри самой Ливии. Министр утверждает, что и в обозримом будущем даже при увеличении нагрузки на добывающие месторождения в Ливии не будет возможности увеличить объемы газа, чтобы направить его на экспорт. Конечно, в случае Ливии нужно учитывать и роль ЕС/НАТО в разрушении ливийской государственности и инфраструктуры в 2011 году, что там прекрасно помнят.



Иными словами, если ЕС и США будут заинтересованы в установлении блокады поставок российского газа, для этого нужен стратегический план и многомиллиардные инвестиции, а его реализация займет не менее пяти лет (при идеальном стечении обстоятельств, что в реальной жизни исключено, особенно при текущей геополитической турбулентности). А газопровод "Северный поток-2" уже построен. К тому же, если на Москву будет оказано большее давление, то в качестве контр-санкций Россия может выйти из ОПЕК. ​В любом случае, в ближайшее время все, что могут сделать США и ЕС, - это минимизировать продажи российского газа (при этом "Газпром" все равно будет получать прибыль, хоть и в несколько меньших размерах, следовательно, нанести ущерб российской экономике не получится), но не отказаться от него полностью. А в рамках поворота к Востоку –и роста потребностей азиатских стран (Китай, Индия, Пакистан, Южная Корея)–Москва будет постепенно переориентировать часть экспорта на это направление.



Данное предположение подтверждается тем, что во время визита Президента России Владимира Путина и ряда чиновников на открытие Олимпийских игр в Пекине был подписан договор о дополнительных поставках энергоресурсов между российскими компаниями "Роснефть" и "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на следующие 10 лет. Объем сделки оценивается в 80 млрд. долл. США. В Азии будет долго сохраняться спрос на природный газ, и цены на него довольно высоки. Следовательно, переориентация российских поставок в этом направлении будет подкрепляться двойной логикой - не только евразийским мировоззрением, которое вытесняет западничество, но и банальной капиталистической формулой, согласно которой спрос рождает предложение.