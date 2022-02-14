 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в Литве и Польше бунтуют беженцы
15:29 15.02.2022

Порядок такой: почему в Литве и Польше бунтуют беженцы
Правозащитники рассказали о "нечеловеческих условиях" в большинстве лагерей для мигрантов

Алексей Котов

В прошлом году на территорию Польши и Литвы сумело прорваться достаточно большое количество мигрантов из третьего мира, которых власти этих стран разместили во временных лагерях. Сейчас правозащитники, ознакомившиеся с обстановкой, бьют тревогу - по их словам, условия жизни в этих лагерях совершенно для людей неподобающие. Сами беженцы все чаще открыто протестуют против издевательств со стороны охранников и унизительных порядков. Впрочем, в таких случаях хозяева с гостями не церемонятся - бунты подавляют с использованием слезоточивого газа и дубинок. Подробности - в материале "Известий".

Нечеловеческие условия

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В лагерях на территории Литвы ныне рассредоточены свыше 4 тыс. беженцев. Власти заранее предупреждают, что подавляющее большинство из них будет отправлено на родину. По словам правозащитников, мигранты содержатся в переполненных лагерях с нечеловеческими условиями, вынуждены терпеть дефицит продовольствия, воды, одежды и средств гигиены, отсутствие какой-либо правовой поддержки и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Между тем среди них много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых людей, больных и инвалидов. Отсутствие безопасных и подобающих условий уже привело к летальным исходам. Были зафиксированы и многочисленные случаи проявления необоснованной жестокости к мигрантам.

Международные правозащитники обратились к ЕС с призывом жестко наказать Вильнюс за такое отношение к беженцам - например, с помощью санкций. При этом европейское агентство Frontex, ответственное за координацию деятельности национальных пограничных служб, в своих отчетах неоднократно указывало на противоправные действия Литвы в отношении мигрантов.

В конце января 2022 года литовские специалисты по правам человека обнародовали доклад, из которого следует, что условия содержания мигрантов в Центре регистрации иностранцев (здание бывшей тюрьмы) в городе Кибартай могут быть приравнены к "бесчеловечному или унижающему достоинство обращению". Омбудсмен сейма Литвы Эрика Леонайте сообщила, что иностранцам зачастую выделялась гораздо меньшая, чем положена нормами, минимальная площадь на человека - и им пришлось терпеть отсутствие личного пространства, строгие ограничения на передвижение и отсутствие гигиены. "То, что мы все считаем само собой разумеющимся - возможность помыть руки теплой водой или принять теплый душ, купить еды, приготовить ее или просто заварить чай, - стало привилегией и долгожданным событием для находящихся там иностранцев", - подчеркнула Леонайте.

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В последние дни стало известно, что в Кибартае среди мигрантов уже несколько дней идет голодовка. Впрочем, пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис заявил, что обитатели центра отказываются от еды, потому что им "невкусно". "Большинство сказало, что еда нормальная, но некоторым она не нравится", пояснил чиновник.

Слезоточивый газ как средство улаживания проблем

Однако судя по всему, проблемы в Кибартае связаны не только с невкусной едой. 3 февраля литовские охранники центра применили против двух беженцев спецсредства, в том числе слезоточивый газ. По версии охраны, насилие было вызвано агрессивным поведением со стороны беженцев.

А уже 7 февраля беспорядки случились в литовском Центре регистрации мигрантов в Пабраде, где содержатся 680 человек. По словам Гедрюса Мишутиса, их затеяла группа содержавшихся там беженцев, начавших шуметь, вопить и громить лагерный инвентарь, требуя освобождения.

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Как заверил представитель литовской погранслужбы, бунт быстро подавили в зародыше, вновь с применением спецсредств. "Напряженность уже снята, некоторые из них вернулись в помещения добровольно. Сейчас отделено около 20 человек, и роль каждого в раздувании неповиновения будет определена. Их осматривали медики, насколько я знаю, мигранты во врачебной помощи не нуждались", - заявил Мишутис. К слову, в предыдущий раз слезоточивый газ применялся в Пабраде в октябре прошлого года.

Еще одна попытка бунта случилась в Пабраде в июне 2021 года. Церемониться тогда с бунтовщиками тоже не стали. В лагерь прибыл спецназ, пограничники с ближайших застав, полицейские и сотрудники литовской Службы общественной безопасности. Они применили слезоточивый газ и резиновые пули. Медицинская помощь, по уверению официальных лиц, никому не потребовалась. Инициаторов беспорядков выявили, допросили и изолировали.

Когда жалуются правозащитники

Недавно польская правозащитница Ханна Машинская выступила на специальном заседании комитета Европарламента по гражданским свободам с докладом о положении беженцев в своей стране. По словам Машинской, так называемые "пушбэки" (насильственное выдворение задержанных мигрантов за пределы страны) - лишь часть сегодняшних проблем в этой сфере. Не меньшую тревогу вызывают условия содержания тех, кто все-таки сумел проникнуть в Польшу и попросить убежище. По данным правозащитницы, сегодня в польских лагерях находится около 1500 человек, из которых примерно 290 женщин и 400 детей.

Машинская рассказала о бунте, который произошел в ноябре в центре содержания возле города Венджин (в 50 километрах от границы Польши с Германией). Там содержалось 600 человек, на каждого из которых приходилось всего по 2 кв. м пространства. Не было нормального питания и качественной медицинской помощи.

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В какой-то момент чаша терпения этих людей переполнилась. В лагере вспыхнул бунт. Мигранты разбили стекла в здании и начали скандировать: "Свободу!" Они вынесли на площадь перед зданием центра мусорные баки и шкафы, а потом принялись ломать заборы - но потерпели неудачу. "После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться", - сообщили в польской полиции. Там уточнили, что на подавление беспорядков было брошено до 500 полицейских.

Нелегалы протестуют против затянувшихся процедур юридического оформления статуса беженца, а также отсутствия доступа к медицинской и психологической помощи и невозможности связаться со своими близкими. Ханна Машинская сетует, что информацию о положении мигрантов приходится собирать по крупицам - власти не допускают никого ни в лагеря, ни на границу. Туда нет доступа депутатам Европарламента. Это дает почву для слухов, в том числе и о том, что польские силовики не останавливаются и перед массовыми убийствами беженцев.

Польские власти ввели временные правила, которые затруднили мигрантам подачу документов на получение убежища, увеличили сроки содержания под стражей с месяца до трех и начали строить двухсоткилометровую стену на границе. Официальная Варшава не скрывает, что предпочла бы вообще приостановить действие права на получение убежища. По крайне мере, приоритет национального права над европейским, который провозгласил конституционный суд Польши, это сделать позволяет.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644928140
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