Госдума официально просит Путина признать независимость ЛНР и ДНР

15:46 15.02.2022

Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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"На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - отметил Володин в телеграм-канале.



Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.



Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате рейтингового голосования был поддержан вариант, предложенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ поддержал 351 депутат. Вариант "Единой России" - направить обращение сначала в МИД получило поддержку 310 депутатов.