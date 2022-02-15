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Путин не хочет признавать ДНР и продолжает верить в какие-то переговоры
19:41 15.02.2022

ПОЛИТИКА
Путин прокомментировал обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР

15 февраля 2022,

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение депутатов Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего, как говорил господин федеральный канцлер, из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе прежде всего окажут влияние на сегодняшние киевские власти", - заявил глава государства по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Германский политик, в свою очередь, подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР Россией станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей.

Ранее в этот день Госдума проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятое депутатами постановление будет незамедлительно направлено главе государства. По его словам, парламентарии убеждены, что инициатива создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

В МИД Украины предупредили о разрушительных последствиях принятия инициативы. По словам пресс-секретаря ведомства Олега Николенко, признание ДНР и ЛНР не будет иметь правовых последствий, но нанесет удар по дипломатическому урегулированию в Донбассе.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос признания республик является актуальным и "отражает мнение народа". При этом он подчеркнул, что Россия остается привержена Минскому комплексу мер, весь план действий должен быть "воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена".

1 февраля в ДНР призвали страны Запада и международные организации прекратить поставки летального оружия на Украину и заставить Киев выполнять Минские соглашения. В противном случае ДНР пообещала обратиться за военной помощью к Москве.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Источник - iz.ru
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