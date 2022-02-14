Кыргызстан подумал и решил праздновать 23 февраля. Как в добрые советские времена

19:45 15.02.2022

15 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Кабмин пока не отменил празднование: 23 февраля в Кыргызстане выходной



23 февраля будет выходным днем. Об этом 24.kg сообщили в кабмине.



Напомним, что в конце декабря на заседании кабмина было озвучено, что в Кыргызстане хотят отменить празднование Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня апрельской революции (7 апреля) и дней истории и памяти предков (7-8 ноября).



"Вопрос пока обсуждается. Так что 23 февраля в этом году будет выходным днем", - отметили в кабмине.