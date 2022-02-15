В Ашхабаде выросли цены на продукты, которые снизили накануне Халк Маслахаты

19:52 15.02.2022

15 февраля 2022



В Ашхабаде выросли цены на продукты, которые были снижены в преддверии заседания Халк Маслахаты, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Заседание прошло 12 февраля. 11-12 числа на рынках и в частных магазинах килограмм картофеля стоил 5 манатов, помидоров и огурцов – 5-6 манатов, яблок – 6-8 манатов, говядины – 65 манатов,



На следующий день после заседания картофель подорожал до 9 манатов за килограмм, огурцы и помидоры – до 12-13 манатов, яблоки – до 12-13 манатов и говядина – до 70 манатов.



Также подорожали молочные продукты. В частности, сливки "Aýazbaba" 0,5л пару дней назад стоили 10,5 манатов, а сейчас – 14,5-15 манатов.



Что касается хлеба, то в расположенной в 10-ом микрорайоне пекарне лепешки, которые стоили 1 манат, подорожали вдвое. На следующий день после заседания их продавали только рано утром. В течение дня, по словам продавцов, хлеба больше не было. До этого лепешки продавали по мере выпекания.



Отметим, что в Туркменистане существует практика снижения цен в преддверии различных праздников, например, Дня независимости или Нового года. После они возвращаются на прежний уровень.