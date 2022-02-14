Туркменский транзит: что может пойти не так?

19:58 15.02.2022

ТУРКМЕНСКИЙ ТРАНЗИТ: ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК?

После заявления президента #Туркменистан"а Гурбангулы Бердымухамедова о том, что он передаст власть "молодому поколению", туркменский транзит власти – вновь обсуждаемая тема. Преемником давно негласно назначен сын главы Туркменистана – Сердар Бердымухамедов. Однако в связи с предстоящими совсем скоро, в марте этого года, выборами в Туркменистане актуален вопрос, насколько верным является решение о наследственной передаче власти. Сердар Бердымухамедов – фигура известная и публичная, но не сравним по уровню политического влияния со своим отцом. Прогнозами о том, каким будет туркменский транзит, эксперты поделились с Ia-centr.ru



11 февраля глава Туркменистана заявил в парламенте о том, что принял решение о передаче власти молодому поколению, а уже на следующий день помощник председателя ЦИК Туркменистана Безерген Караев сообщил, что досрочные президентские выборы пройдут в стране 12 марта 2022 года.



Причиной своего решения Гурбангулы Бердымухамедов назвал достижение возраста пророка – 63 года (cогласно Корану, пророк Мухаммед умер в возрасте 63 лет – ред.). Сын президента, которому все уже "в уме" передали бразды правления, давно готовился занять отцовское кресло.



Сердар Бердымухамедов в 2021 году получил пост вице-премьера, активно совершает рабочие поездки по регионам Туркменистана, не раз возглавлял международные делегации. Тем более, сыну Бердымухамедова-старшего в сентябре 2021 года как раз исполнилось 40 лет, что позволяет ему законно баллотироваться в президенты Туркменистана.



Однако, по мнению профессора СПбГУ, востоковеда Александра Князева с предстоящими выборами в марте 2022 года не все так однозначно: "Здесь существует несколько версий. Я не исключаю, что сам Бердымухамедов-старший может выдвинуться и обновить свою легитимность. И это будет нечто похожее на проверку ситуации вокруг его личности. В случае же, если состоится передача власти Сердару Бердымухамедову, то стоить обратить внимание на фактор Казахстана – на фоне митингов января 2022 года туркменской элитой были сделаны определенные выводы. Гурбангулы Бердымухамедов захочет провести формальный транзит самостоятельно, оставаясь при кресле в Халк Маслахаты (Парламенте). Следовательно, для главы Туркменистана основная задача – сделать сына президентом пока сам Гурбангулы Бердымухамедов находится в хорошей физической форме. Так он может помочь Сердару утвердиться на новом месте".



Туркменский транзит интересен еще и с точки зрения возможного вовлечения в него внешних акторов – Турции, Китая и Запада. "Попытки усилить свое влияние и изменить векторы политики современного Туркменистана, конечно же, могут быть. Особенно, со стороны западных стран данное влияние вероятно. Но если схема с передачей власти Сердару сработает, то когда старший Бердымухамедов окажется в кресле председателя Парламента – он будет по-прежнему контролировать большую часть государственного процесса. В таком случае все внешние инициативы по-прежнему будут зависеть от Бердымухамедова-старшего.



С другой стороны, со многими из внешних игроков кандидатура Сердара уже давно согласована. Потому что за последние годы, когда он стал вице-премьером, Сердар Бердымухамедов отличился дипломатической активностью. Как в качестве председателя межправительственной комиссии с Россией, так и в качестве человека, который курирует экономическое сотрудничество с Японией. Бердымухамедов-младший также совершил несколько визитов в Китай и Узбекистан. Эту деятельность можно охарактеризовать, как проверку готовности партнеров принять Сердара в качестве нового президента" – отмечает Александр Князев.



Помимо внешнего контекста, нужно обращать внимание и на вероятное внутреннее давление на процесс транзита в самом государстве. Несмотря на то, что Сердар является сыном президента, могут появиться несогласные с условиями транзита или произойдет внутриплеменной разлад. Все-таки туркмены – это "нация племен".



Фактор принадлежности к племени играет большую роль во внутритуркменской кланово-политической жизни. Вследствие чего существует вероятность, что если текинцы (представителем которых является Бердымухамедов) не удержат власть, то этим могут воспользоваться другие племена, долгое время искусственно отстраненные от принятия решений.



О внутриполитическом контексте и племенном факторе для транзита в Туркменистане рассказал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов:



"Начнем с того, что Сердар приходит к власти не после смерти отца, а Бердымухамедов-старший сам передает власть своему сыну, будучи здоровым и дееспособным человеком. Это значит, что Сердар Бердымухамедов начнет свое правление, скорее всего, под крылом отца. Фактически, править будет Гурбангулы Бердымухамедов от имени сына, пока Сердар не "набьет руку" и не заставит себя уважать всех остальных акторов в политике. Транзит власти произойдет достаточно мягко и спокойно.



Говоря про племенной фактор, стоит отметить, что текинцы – это самый крупный союз в Туркменистане. Столица полностью находится под их контролем. Очень трудно себе представить, чтобы они не смогли удержать власть. Единственный клан, который имеет какой-то вес в стране – йомуды, на чьих территориях есть нефть и газ. Однако даже они в любом случае не конкуренты текинцам по своему влиянию и территориям. Как бы единолично Бердымухамедов и Ниязов (первый президент Туркменистана – ред.) ни правили, некая договоренность с другими кланами у текинцев, конечно же, присутствует. Поэтому никаких внутренних проблем с племенным фактором быть точно не должно".



Таким образом, пока план туркменского транзита выглядит так – Бердымухамедов старший не уйдет полностью из политики, а лишь оставит формально главный пост в государстве. В этом случае действительно сложно представить, чтобы внутренние или внешние риски оказали существенное влияние на продолжении линии Бердымухамедова-старшего.



Даниил Поляков

14.02.22