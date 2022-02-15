 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Озеленим Монголию! А Россию? - А.Балиев
20:03 15.02.2022

Помогая другим, не забыть бы о себе…
Алексей Балиев
15.02.2022
Озеленим Монголию! А Россию?
НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко (г. Барнаул) примет участие в реализации 10-летней (2022-2031 гг.) программы по лесоразведению и лесовосстановлению в Монголии "50 миллионов деревьев". До конца первого полугодия 2022 г. запланировано высадить не меньше 3 млн деревьев, включая алтайские саженцы.

Немного истории. Еще в конце 1950-х был подготовлен советско-монгольский долгосрочный проект по лесоразведению в засушливых районах южной и восточной Монголии. Главным образом, с помощью поставок советских саженцев (с Урала и из Восточной Сибири). Проект реализовывался с переменным успехом, а в середине 1980-х был законсервирован. И вот теперь фактически возобновляется.

Оказывать помощь другим странам в развитии лесопосадок и в целом лесного хозяйства - дело, конечно, благородное и важное. В том числе в политическом плане.

Кстати, в середине 1960-х-первой половине 1980-х гг. СССР оказывал помощь в развитии лесного хозяйства более чем 20 странам, таким как Иран, Ирак, Ливия, Алжир, Судан, Йемен, Сомали, Турция, Эфиопия…

Саженцы поставлялись и в Данию, Норвегию, Грецию, Югославию.

РФ, располагая колоссальными площадями лесного фонда, по объемам нелегального вывоза сырьевой, т.е. необработанной, древесины уже более 30 лет, по оценкам Green Peace, входит, в десятку антилидеров по столь сомнительному "показателю", наряду с рядом слаборазвитых стран Африки, а также Бразилией, Колумбией, Индонезией, Мьянмой.

Правда, с 1 января 2022 года Россия ввела ограничения на экспорт необработанной древесины и полуфабрикатов. Посмотрим, как сработают эти запреты, притом, что доля этой продукции в лесном экспорте РФ уже не первое десятилетие превышает 80%. Между тем многие эксперты давно предлагали ввести долгосрочный запрет на такой экспорт или хотя бы как-то ограничить его. И определенные меры были приняты. Так, вместо прежних 30 погранпунктов, через которые можно было вывозить продукцию в дальнее зарубежье, осталось лишь два (на границе с Финляндией и Северной Кореей). Экспортные пошлины по большинству видов необработанных лесоматериалов повышены с 13-15% до 75-80%.

Однако эти ограничения уже вызвали недовольство Еврокомиссии, которая объявила, что готовит иск в арбитражную комиссию ВТО об ущербности этих мер для лесопромышленности ЕС, поскольку отрасль "полагается (именно: полагается. - А. Б.) на экспорт из России".

Вдобавок российские ограничения "создают значительную неопределенность на мировом рынке древесины".

Едва ли те же меры могут понравиться и Китаю, куда из РФ отправляется минимум 55% объема легального экспорта и, по некоторым данным, до 70% нелегального. Доля российских лесопоставок в совокупном импорте КНР превышает 40%. Но китайская сторона пока не комментирует российские ограничения по экспорту сырьевой лесопродукции.

В этой связи характерно мнение Гао Чана, китайского эксперта по вопросам торговой политики: "Глобальный интерес Китая к богатству природных ресурсов России проявился в полной мере только после распада СССР". Эксперт уточняет, что с 1990-х гг. в российско-китайском приграничье "произошел беспрецедентный рост торговли древесиной, что сделало Россию крупнейшим поставщиком бревен для деревообрабатывающей промышленности Китая". Определяющим фактором сложившейся ситуации Гао Чан считает "близость крупнейших лесных ресурсов на Дальнем Востоке и в Сибири к перерабатывающим предприятиям Китая". Притом что лишь около трети мощностей российской переработки древесины расположены в этих, основных, лесных регионах РФ. Доставка же сырья на лесоперерабатывающие предприятия европейской части России и уральского региона обходится многократно дороже, чем в КНР.

А ведь с восстановлением лесов у нас самих ситуация, мягко говоря, далека от благополучной. По данным Счетной палаты РФ, ежегодные вырубки леса проводятся последние 20 с лишним лет на площади более 1,1 млн га.

Вместе с тем от торфяных и лесных пожаров, вредных организмов, почвенно-климатических и других факторов у нас гибнет в среднем 0,2 млн га леса в год. И только немногим более трети этих потерь компенсируются восстановительными работами.

Китай, заметим, по объемам лесовосстановления/лесоразведения с начала 2000-х занимает первое место в мире, причем в основном за счет собственных ресурсов. Конечно, можно и нужно помогать лесному хозяйству других стран. Но главное при этом - не в ущерб себе и не игнорируя собственных проблем.

Источник - stoletie.ru
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