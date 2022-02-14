Сын-насильник Британской королевы (принц Андрюша) откупился в суде от исков жертв

20:32 15.02.2022

Обвиняемый в изнасиловании сын Елизаветы II урегулировал иск



Согласно новому решению суда принц Эндрю заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается. Сын королевы Великобритании намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей, сообщает Zakon.kz

Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает New York Times.



Вирджиния Робертс-Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.



Согласно новому решению суда сын королевы Елизаветы II заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается.



Отмечается, что Эндрю намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей.



Как стало известно ранее, Эндрю больше не будет именоваться "Его Королевским высочеством".



Это решение королевы Великобритании означает полное отстранение от официальной придворной жизни. Все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами королевской семьи.



Данияр Кунафин

Великобритания