 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.02.2022
21:46  Ноам Хомский: отношение США к Украине и РФ "перешагнуло границу рациональности"
21:45  Большая коррупция. Слухи о войне не мешают украинским чиновникам воровать
20:32  Сын-насильник Британской королевы (принц Андрюша) откупился в суде от исков жертв
20:03  Озеленим Монголию! А Россию? - А.Балиев
19:58  Туркменский транзит: что может пойти не так?
19:52  В Ашхабаде выросли цены на продукты, которые снизили накануне Халк Маслахаты
19:45  Кыргызстан подумал и решил праздновать 23 февраля. Как в добрые советские времена

19:41  Путин не хочет признавать ДНР и продолжает верить в какие-то переговоры
15:46  Госдума официально просит Путина признать независимость ЛНР и ДНР
15:29  Почему в Литве и Польше бунтуют беженцы
15:27  Газовые активы Москвы сильнее западной дипломатии
15:16  Франция вернула Узбекистану активы Гульнары Каримовой в размере $10 млн
15:04  В запале информационной войны. Сколько просуществует еще режим Зеленского? - Д.Седов
14:54  Бердымухамедов дарит сыну титул президента Туркмении и расстается с властью? - И.Джорбенадзе
14:39  "Нарынец" Алмаз Бейшеналиев снова возглавил Минобраз Кыргызстана
13:57  Бегство из Киева. Амеры давят флешки и бьют посольские компы
13:54  Айкидо Путина: президент России давит Украину руками Запада, - Д.Попов
13:43  На таджико-афганской границе задержано 13 тонн незаконных... Коранов
13:26  Ливия: после 11 лет хаоса - очередной политический кризис
13:18  Власти сгоняют таджикских и кыргызских аксакалов на "пловы дружбы"
13:14  США подтверждают анти-китайский курс. Вышла обновленная версия Индо-Тихоокеанской стратегии Белого дома
13:03  Судьба украинской государственности, - Александр Дугин
12:54  Канадец Тенгиз Болтурук возглавил новый кыргызский нацгосхолдинг "Наследие великих кочевников"
11:59  Жапаров (кырпремьер) заявил, что "по 10 раз в день" встречается с Жапаровым (президентом)
11:35  От слесаря до Казспикера. Карьера Ерлана Кошанова и его связи в верхах
10:42  Казахи Жанаозена протестуют и требуют трудоустроить их в нефтянку
09:29  КазГенпрокуратура уверяет, что все-таки изловлены, как минимум, два иностранных террориста
08:54  КазМинобраз защищает от сердитых родителей школьный предмет "Самопознание", придуманный женой и дочкой Елбасы
06:46  Зеленский объявил 16 февраля праздником... вторжения в Украину
00:54  Отцы и эти: чего ждать после транзита власти в Туркменистане, - Э.Байназаров
00:50  Дипломатический марафон на грани войны и мира, - Ю.Паниев
00:32  Афганистан начал гасить долги за электроэнергию Таджикистану
00:01  В Жанаозене бастующие каз-нефтяники "Бургылау" получают зарплату до миллиона тенге
Понедельник, 14.02.2022
21:20  Около 30 депутатов УкрРады бежало из страны. Зеленский в истерике требует вернуться
21:19  Насколько нужна Казахстану атомная энергетика
20:56  Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана. От Демпартии Туркменистана
18:20  Как японцы хотели купить Курилы у Горбачева, - А.Кошкин
18:19  Макрон остановил "Конвой свободы" бронетехникой и слезоточивым газом
18:15  Россию за шкирку тащат на войну, а она сопротивляется
18:10  Начальник Генштаба Талибана Фитрат анонсировал создание 10-тысячной армии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном
18:00  Фредерик Энгдаль: Западу нужно разгромить Россию и Китай до 2030 года. Дальше - капец
15:35  Задержан за взятки начальник РОВД Мубарекского района Узбекистана Бахриев
14:32  Как будут звать следующего президента Южной Кореи? - А.Ланьков
14:28  Уйгур-"террорист" Рузахунов требует наказать Казполицаев, пытавших его в СИЗО
14:26  Госизмена, захват власти, коррупция. Почему в СИЗО Киргизии скоро не останется мест, - А.Джумашова
14:24  На юге Таджикистана во время занятий рухнула школа
14:20  Возрождение традиций ведения сельского хозяйства в Таджикистане, - Камолидин Сирожидинов
13:15  Турецкий гамбит: экспансия Эрдогана на Украину, - В.Днепров
13:12  Айжан Есмагамбетова вновь назначена главным санврачом Казахстана
12:22  У опасной черты. Как США провоцируют войну в Европе, - Валерий Панов
12:10  Сокамерник-таджик обварил кипятком рос-актера Николаева ("День рождения Буржуя"), задержанного за пьяное вождение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сын-насильник Британской королевы (принц Андрюша) откупился в суде от исков жертв
20:32 15.02.2022

Обвиняемый в изнасиловании сын Елизаветы II урегулировал иск

Согласно новому решению суда принц Эндрю заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается. Сын королевы Великобритании намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей, сообщает Zakon.kz
Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает New York Times.

Вирджиния Робертс-Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Согласно новому решению суда сын королевы Елизаветы II заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается.

Отмечается, что Эндрю намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей.

Как стало известно ранее, Эндрю больше не будет именоваться "Его Королевским высочеством".

Это решение королевы Великобритании означает полное отстранение от официальной придворной жизни. Все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами королевской семьи.

Данияр Кунафин
Великобритания

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644946320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Бюро Сената
- Культура протеста и трансфер кыргызских технологий
- Кадровые перестановки
- К вопросу о роли КНБ в январских событиях
- Коррупционеры ответственны за высокие цены на продукты
- Актуальные вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества обсудили на встрече с послами стран Евросоюза
- Счетный комитет подвел итоги 2021 года и обсудил предложения по повышению эффективности своей работы
- Министр энергетики РК рассказал о майнинге и о его влиянии на энергосистему Казахстана
- Суд США постановил, что дело Республики Казахстан о мошенничестве против нью-йоркского финансиста должно быть продолжено
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  