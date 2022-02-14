 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большая коррупция. Слухи о войне не мешают украинским чиновникам воровать
21:45 15.02.2022

Андрей Манчук

На фоне информационной истерии о предстоящей войне в Украине вспыхнули знаковые скандалы с коррупционной тематикой. Государство открыто грабят, прикрываясь патриотической риторикой, вышиванками и флажками

Бывший глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев поспешно улетел в США, где у него проживает мать. Этот визит заботливого сына не связан с анонсированным американскими властями вторжением в Украину. Дело совсем в другом - Коболев является фигурантом дела о незаконной передаче газа коммерческим структурам, на общую сумму 2,2 миллиарда гривен, и сейчас у него в доме проходят обыски.

Кроме того, бывший руководитель "Нафтогаза" положил себе в карман почти 600 миллионов гривен - в качестве премии за фиктивную победу над российским "Газпромом". Между тем, украинская государственная компания понесла при нем рекордные убытки на сумму 19 миллиардов гривен. Что довольно обидно смотрится на фоне огромных прибылей российских газовиков, которые используют выгодную для себя конъюнктуру на внешних рынках.

Одновременно разгорается коррупционный скандал вокруг недавней приватизации завода "Большевик", расположенного в Соломенском районе украинской столицы. Одно из старейших киевских предприятий, которое относилось к сфере военно-промышленного комплекса, продали под распил - чтобы застроить его обширную территорию, примыкающую к станции метро "Шулявка", соорудив на ней новые жилищные комплексы или торговые центры.

Никто даже не пытался создавать видимость честной прозрачной сделки - "Большевик" ушел с молотка в руки известного олигарха, практически по стартовой цене. Причем, глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сопроводил эту мошенническую сделку издевательским комментарием в духе господствующей идеологической политики государства: "Поздравляю всех нас. Большая приватизация состоялась, дух большевизма остался в прошлом!".

Действительно, от продажи "Большевика" веяло совсем другим - духом воровства и коррупции. Как стало теперь известно, его реальную стоимость занизили при продаже на 3 миллиарда гривен. Декоммунизатора Сенниченко попытались отправить в отставку через голосование в парламенте, но для этого не собрали необходимого количества голосов.

В итоге он ушел с должности сам, чтобы тратить нечестно заработанные деньги где-нибудь на покое, как это делает сейчас бывший глава "Нафтогаза" Коболев. Потому что ни один высокопоставленный украинский коррупционер еще ни разу не понес в Украине действительно серьезного наказания.

Между тем, коррупция принимает в Стране Достоинства невероятный масштаб - причем, это происходит на фоне информационной истерии вокруг войны, которая отвлекает общественное внимание от сомнительных сделок с государственными деньгами. Чиновники кричат про свою решимость защищать родину, а сами продают ее на каждом шагу - не забывая ставить флажки на аватарках в Фейсбуке.

По данным "Прозорро", в начале в начале февраля в Украине были совершены более 118 тысяч госзакупок на сумму 28,61 миллиардов гривен - и почти все они касаются проектов так называемого "Большого строительства", которое давно превратилась в ничем не прикрытое обогащение высокопоставленных коррупционеров.

Отдавая заказы своим подрядчикам, они осваивают огромные средства, не сильно переживая насчет их качества построенных автотрасс - ведь на ремонте можно будет зарабатывать снова. Итоговая цена обыкновенных украинских дорог оказывается такой, будто их вымостили из золота. А иностранные друзья украинского правительства имеют в этом собственный интерес, и относятся к происходящему со снисходительным одобрением.

"Американская компания "Bechtel Overseas Corporation" построит первый участок Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Дорога обойдется Украине в $10,6 млн. за один километр. Это один из самых дорогих показателей в мире и в четыре (!) раза дороже, чем стоила кольцевая дорога в Минске.

Белорусы построили 88-километровую дорогу в 2016 году за $253 млн. То есть один километр обошелся им в $2,9 млн, что и есть в четыре раза дешевле укравтодоровских $10,6 млн за километр. Первый кусок Большой кольцевой Киева протяженностью 18 км будет стоить $190 миллионов, то есть почти столько же, как 88 километров в Беларуси.

Это еще не все. Белорусы всего за два года построили бетонную дорогу по новейшим технологиям. Украинская кольцевая будет более дешевая, не из бетона, а из асфальта. Нет, я понимаю, что там диктатура. Но здесь могли бы хотя бы честный тендер провести. Но, нет, тупо "подмутили" под заранее определенного исполнителя.

И вот все "проекты" Зеленского - они именно вот такие. Втридорога - чтобы хватило нажраться всем и остались деньги на зелеботов, которые потом в ФБ расскажут, как прекрасно стало жить при народном президенте", - с иронией рассказывает об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Специальные государственные структуры, созданные для борьбы с коррупционерами по прямому указанию США, не обратили внимание на сомнительную сделку, где фигурировала американская фирма - потому что это кого надо коррупция. Махинации с участием "слуг народа" тоже не попадают в поле зрения честных бдительных прокуроров. Исключением стала недавняя скандальная история в Киевсовете - когда Национальное антикоррупционное бюро Украины слило оперативную съемку с участием депутата Владислава Трубицына, которого обвиняют во взятке на сумму в 1,4 миллиона гривен.

Президентские СМИ попиарились на этом случае от души, не уставая нахваливать принципиальность украинских властей, которые чистят скверну в своих сплоченных рядах. Однако это дело сразу же вписали в информационную кампанию против Виталия Кличко, против которого ведут борьбу в Офисе президента.

"Во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского главы", - заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, указывая на главного виновника коррупционного беспредела в Киевсовете - хотя, на самом деле, в нем участвуют представители всех партий и фракций.

Очевидно, что разоблачение Трубицина было организовано в качестве политического удара по столичному мэру. А самого проштрафившегося депутата, скорее всего, со временем простят - как это случилось с парламентарием Александром Трухиным, который без проблем участвовал во вчерашнем заседании Верховной Рады - несмотря на громкие обвинения в коррупционных операциях, пьяном вождении за рулем и попытках подкупа полицейских.

Государство открыто грабят, прикрываясь патриотической риторикой и надевая на себя вышиванки - потому что это помогает заработать на дорогую брендовую одежду. Постмайдановская Украина представляет собой пример изнасилованной страны, с которой можно делать все, что угодно - достаточно выставлять себя борцом с коммунизмом, чествовать Бандеру, произносить ритуальные фразы в поддержку НАТО, и так же ритуально хулить агрессоров.

За это прощаются любые коррупционные преступления, а попытки рассказать про них обществу автоматически относят к вражеской пропаганде.

Печальная судьба, которую обеспечил Украине победивший восемь лет назад Евромайдан.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644950700
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