Ноам Хомский: отношение США к Украине и РФ "перешагнуло границу рациональности"

21:46 15.02.2022 Хомский: отношение США к Украине и РФ "перешагнуло границу рациональности"



Бела Ковач



Ноам Хомский, почетный доктор Аризонского университета и профессор на пенсии Массачусетского технологического института (MIT), дал интервью газете Truthout о российско-украинском кризисе, роли США в конфликте и его причинах. Хомский является автором около 150 книг, и его теории оказали глубокое влияние на многие области науки, включая лингвистику, коммуникацию и медиаисследования, философию, математику и политологию.



Truthout: Напряженность между Россией и Украиной продолжает нарастать, оставляя мало места для оптимизма, поскольку стремление США ослабить напряженность полностью игнорирует требования безопасности России. Не будет ли правильнее сказать, что пограничный кризис между Россией и Украиной на самом деле проистекает из непоколебимой позиции США в отношении членства Украины в НАТО? И наоборот, какой была бы реакция Вашингтона, если бы, скажем, Мексика захотела присоединиться к возглавляемому Москвой военному альянсу?



Ноам Хомский: Ответ на последний вопрос очевиден. Ни одна страна не посмеет пойти на такой шаг "в нашем маленьком регионе", как назвал Латинскую Америку военный министр президента Франклина Делано Рузвельта Генри Стимсон, когда он осудил все сферы влияния (кроме нашей собственной, которая вряд ли ограничивается Западным полушарием). Министр иностранных дел Энтони Блинкен столь же непреклонен сегодня в отношении стремления России к "зоне влияния". Мы решительно отвергаем эту идею, разумеется, с предварительными оговорками.



Был, конечно, известный случай, когда страна в нашем маленьком регионе едва не вступила в военный союз с Россией: ракетный кризис 1962 года. Однако обстоятельства сильно отличались от сегодняшних на Украине. Президент Джон Ф. Кеннеди подал иск против Кубы, усилил свою террористическую войну вплоть до угрозы оккупации; Украина, напротив, сталкивается с угрозами со стороны России из-за своего потенциального присоединения к враждебному военному союзу. Безрассудное решение Никиты Хрущева оснастить Кубу ракетами было направлено на то, чтобы компенсировать часть огромного военного превосходства США после ответа Хрущева на предложение Джона Кеннеди ответить взаимностью на разоружение наступательных вооружений крупным военным достижением мирного времени всех времен. Мы знаем, к чему это привело.



Напряженность на Украине чрезвычайно серьезна, поскольку Россия концентрирует свои силы на границах Украины. Позиция России уже давно ясна. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал понять на пресс-конференции в ООН: "Речь идет о нашей неприемлемой позиции по дальнейшему расширению НАТО на Восток и размещению оружия массового поражения, которое может угрожать территории Российской Федерации". Вскоре после этого Путин снова сказал практически то же самое, как и не раз.



Truthout: Есть простой способ справиться с установкой оружия. Не устанавливайте их. Оснований для их установки нет. США могут возразить, что они носят оборонительный характер, но Россия, конечно же, не считает это таковым.



Ноам Хомский: Вопрос о дальнейшем расширении более сложен. Вопрос восходит к тридцатилетней давности, времени распада Советского Союза. Между Россией, США и Германией состоялись обширные переговоры. (Центральным вопросом было объединение Германии.) Возникло два видения. Советский лидер Михаил Горбачев предложил систему евразийской обороны без военных блоков от Лиссабона до Владивостока. США отвергли это: НАТО остается, срок действия Варшавского договора, возглавляемого Россией, истекает.



По понятным причинам воссоединение Германии в рамках враждебного военного союза для России не мелочь. Однако Горбачев принял это как условие отсутствия экспансии на восток. Президент Джордж Буш - старший и госсекретарь Джеймс Бейкер согласились, заявив: "Не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно, чтобы были гарантии: если Соединенные Штаты будут продолжать присутствовать в Германии в рамках НАТО, военное правление не продвинется ни на сантиметр на восток".



"Восток" означал Восточную Германию. О дальнейшей восточной экспансии никто не думал - по крайней мере публично. Все стороны согласны. Немецкие лидеры были еще более откровенны. Они были очень рады, что русские согласились на объединение, и не хотели больше проблем.



Обширные научные исследования посвящены этому вопросу: Мэри Саротт, Джошуа Шифринсон и другие спорят о том, кто именно сказал то, что они имели в виду, каков их статус и так далее. Много интересной и поучительной работы, но в конечном итоге то, что я процитировал из расшифрованного протокола.



Президент Джордж Буш 3 старший выполнил эти обязательства. Как и президент Билл Клинтон вначале, до 1999 года, 50-летия образования НАТО - некоторые говорили, что это произошло только потому, что оно апеллировало к голосованию поляков на предстоящих выборах, а затем приняло в альянс Польшу, Венгрию и Чехию. Джордж Буш - младший - милый глупый дедушка, которого так прославляла пресса по случаю 20-й годовщины его оккупации Афганистана, - затем открыл дверь в угол: он вошел в страны Прибалтики и другие страны. Он также пригласил Украину в 2008 году, грубо потыкав ею медведя. В дополнение к тесным историческим связям и многочисленному населению, поддерживающему Россию, Украина является территорией геостратегического значения для России. Германия и Франция наложили вето на необдуманное приглашение Буша, но предложение все еще в силе. Ни один российский лидер не согласился бы с этим. Горбачев, конечно же, не согласился бы, как он неоднократно заявлял.



Что касается наступательных вооружений, дислоцированных на границе с Россией, то здесь есть простой ответ. Украина могла бы иметь такой же статус, как Австрия, Финляндия и Швеция во время холодной войны: нейтральная страна, тесно связанная с Западом, но находящаяся в достаточно безопасном положении, и для нее открыта интеграция в Европейский союз.



Соединенные Штаты категорически воздерживаются от такой возможности и превозносят свою страстную приверженность нерушимому суверенитету наций: право Украины на вступление в НАТО должно уважаться! Есть те, кто верит в эту принципиальную позицию в Соединенных Штатах, но они, безусловно, смеются над большей частью мира, включая Кремль. Наша непоколебимая приверженность суверенитету, которая особенно разозлила Россию в трех случаях: Ирак, Ливия и Косово - Сербия, едва ли известна миру.



Американская агрессия против Ирака возмутила почти всех. Атаки НАТО на Ливию и Сербию, которые обрушились на Россию в разгар резкого упадка 1990-х годов, были восприняты американской пропагандой как справедливый гуманитарный ответ. Более тщательное исследование, конечно, быстро опровергает это, как это было в изобилии задокументировано в других источниках. И нет необходимости вдаваться в то, насколько США уважают суверенитет наций в более широком смысле.



Иногда утверждают, что членство в НАТО укрепляет безопасность Польши и других стран. Однако есть куда более сильные аргументы, что членство в НАТО представляет угрозу их безопасности из-за обострения напряженности. По словам Ричарда Саква, историка, специализирующегося на Восточной Европе, "существование НАТО оправдано необходимостью противодействовать угрозам, связанным с ее расширением". Эта позиция вполне обоснована.



Truthout: Конечно, об Украине и о том, как бороться с крайне опасным и обостряющимся кризисом, можно еще много говорить, но, пожалуй, именно это и нужно: не надо нагнетать ситуацию и перерастать в предположительно катастрофическую войну.



Ноам Хомский: Просто поразительно, насколько США отвергают нейтралитет Украины в австрийском стиле. Американские политики прекрасно понимают, что вступление Украины в НАТО не является вариантом в обозримом будущем.



Конечно, нелепое лицемерие, провозглашающее таинство суверенитета, не следует воспринимать всерьез. Таким образом, США рискуют потенциальной катастрофой во имя принципа, в который они ни на мгновение не верят, и во имя цели, о которой они знают, что она недостижима. Внешне это может показаться непонятным, но на самом деле за этим стоит рациональный имперский расчет.



Возникает вопрос: почему Путин занял такую воинственную позицию? Многие люди пытаются разгадать эту загадку. Он сумасшедший? Вы хотите заставить Европу стать регионом - сателлитом России? Что ты хромаешь?



Достаточно послушать, что он говорит, чтобы ответить. Путин годами пытался заставить США обратить внимание на требования, которые он и министр иностранных дел Лавров повторяли, но тщетно. Одна возможность состоит в том, что демонстрация крепости направлена на достижение этой цели. Такого мнения придерживаются некоторые хорошо информированные аналитики. Если это так, то, кажется, что-то удалось.



Truthout: Германия и Франция наложили вето на предыдущие попытки США предложить Украине членство в НАТО. Почему США так сильно продвигают расширение НАТО на восток, что могут назвать оккупацию Украины Россией неизбежной, хотя, похоже, даже украинские лидеры так не думают? И с каких это пор Украина стала светочем демократии?



Ноам Хомский: Очень странно видеть, что происходит. США нагнетают ситуацию, а Украина призывает к более сдержанной риторике. Существует множество предположений о том, почему демонический Путин ведет себя так, как мотивы США редко исследуются. Причина этого известна: мотивы Соединенных Штатов по определению благородны, даже если их усилия по их достижению могут быть ошибочными.



В то же время этот вопрос может заслуживать некоторого внимания, по крайней мере, со стороны тех, кого Макджордж Банди, бывший советник по национальной безопасности, назвал "дикарями на грани" - имея в виду неисправимых деятелей, которые осмеливаются мерить Вашингтон мерками, применяемыми в других местах. .



Truthout: Одним из возможных ответов является знаменитый лозунг целей НАТО: держать Россию (Европу) снаружи, Германию на заднем плане, а США внутри. Россия снаружи, далеко снаружи. Германия отодвигается на второй план. Вопрос только в том, останутся ли США внутри Европы, точнее, будут ли США ее контролировать.



Ноам Хомский: Не все приняли этот принцип устройства мира: ни Шарль де Голль, поддерживавший идею Европы от Атлантики до Урала, ни бывший канцлер Германии Вилли Брандт, сторонник восточной политики, ни президент Франции Эммануэль Макрон., чьи нынешние дипломатические инициативы Вашингтону не нравятся.



Если украинский кризис разрешится мирным путем, это будет европейское дело - разрыв с послевоенной "атлантистской" идеей. Это может даже создать прецедент для дальнейших шагов к европейской независимости - и даже приблизить ее к видению Горбачева. С инициативой Нового шелкового пути, вторгающейся в Китай с востока, возникают гораздо более серьезные вопросы мирового порядка.



Truthout: Как это практически всегда бывает с внешнеполитическими вопросами, мы наблюдаем двухпартийное безумие в отношении Украины. Однако в то время как республиканские члены Конгресса призывают президента Джо Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России, протофашистская база партии ставит под сомнение эту линию. Таким образом, республиканцы разделились по вопросу об Украине. Что это говорит о том, что происходит в Республиканской партии?



Ноам Хомский: Сегодня нелегко говорить о Республиканской партии, как будто это настоящая политическая партия в условиях действующей демократии. Организацию можно лучше охарактеризовать как "радикальное восстание, [которое ] идеологически экстремально, презирает факты и компромиссы и игнорирует легитимность своей политической оппозиции". Такую характеристику дали два политических аналитика из American Enterprise, Томас Манн и Норман Орнштейн, десять лет назад, еще до Дональда Трампа. Сейчас он полностью устарел. От аббревиатуры Республиканской партии (Grand Old Party) осталось только O, старое.



Я не знаю, сомневаться ли в том, что Трамп оставил его как секту боготворящих агрессивное направление республиканских лидеров, или они вообще в этом заинтересованы. Доказательства плохие. Положение ведущих правых деятелей, тесно связанных с Республиканской партией, намного лучше, чем положение европейского общественного мнения и тех, кто стремится хотя бы сохранить видимость демократии в Соединенных Штатах. Они даже с большим энтузиазмом, чем Трамп, поддерживают "нелиберальную демократию" венгерского премьер-министра Виктора Орбана и считают его спасителем западной цивилизации.



Truthout: Когда Орбан с энтузиазмом приветствует уничтожение демократии, на ум приходит похвала итальянского фашистского лидера Бенито Муссолини за "спасение европейской цивилизации". Заслуга, которую приобрел фашизм, навсегда останется в истории", - сказал Людвиг фон Мизес, уважаемый основатель неолиберального движения, правившего последние сорок лет, в своей классической работе "Либерализм".



Ноам Хомский: Самый сильный голос восторженных фанатов - голос Такера Карлсона, ведущего Fox News. Многие сенаторы-республиканцы либо поддерживают Карлсона, либо заявляют, что не знают, что делает Орбан, что является замечательным признанием неграмотности на пике мировой власти. Сенатор Чарльз Грассли, пользующийся большим уважением, сказал, что слышал о Венгрии только из телевизионных программ Карлсона, и одобрил это направление. Подобные выступления многое говорят об этом радикальном восстании. Относительно Украины - лицом к лицу с лидерами Республиканской партии - Карлсон спрашивает, почему мы должны занимать позицию в судебном процессе "между двумя зарубежными странами, для которых Соединенные Штаты ничего не значат?"



Каких бы взглядов на международные отношения ни придерживались, ясно, что дискурс давно перешел границы рациональности и отклонился в область, напоминающую тревожное прошлое. Источник - REGNUM

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