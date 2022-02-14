"Январскую бойню устроили провокаторы Назарбаевых", а "руки Токаева по локоть в крови". О чем говорили на траурном митинге в Алматы

21:50 15.02.2022 "Январскую бойню устроили провокаторы Назарбаевых", а "руки Токаева по локоть в крови". О чем еще говорили на траурном митинге в Алматы



Багдат АСЫЛБЕК



13 февраля в Алматы прошел траурный митинг в память о жертвах "кровавого января". Дату и место митинга выбрали не случайно - традиционно у казахов проходят поминки на 40-й день после смерти близких, а большинство основных событий января происходили на площади Республики в Алматы. Митинг накануне анонсировали несколько оппозиционных движений и правозащитники. В итоге на площадь, по разным оценкам, пришло от 300 до 700 человек.







"ПРИКАЗАВШИЙ СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ НАЦИИ"



Акция в память о погибших, собравшая несколько сотен людей на площади Республики, шла в течение шести часов. На митинге звучали требования отправить в отставку Касым-Жомарта Токаева с поста президента и привлечь к суду бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Были и задержания.



За час до назначенного времени в окрестностях площади наблюдалось скопление полицейских машин, спецтехники, предположительно с глушилками связи, были видны автозаки. Около полудня в районе площади заблокировали интернет, а полиция выставила металлические ограждения по всему периметру.



На самой площади полицейских не было видно, но были люди в штатском - в темных куртках с капюшоном и в масках, некоторые из них снимали собирающихся на митинг людей на небольшие камеры.



Перед монументом Независимости собрались несколько десятков человек. Многие стояли с плакатами и фотографиями погибших и подвергшихся пыткам под стражей. В руках у пожилого мужчины с седой бородой был плакат с надписью: "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна". Еще один аксакал держал плакат: "Приказавший стрелять на поражение не может быть лидером нации". У женщины в белой куртке - плакат с изображением Азамата Батырбаева, подвергшегося пыткам. В верхней части плаката надпись: "Стоп фашизм!" Также были плакаты: "Алматы - город-герой. Желтоксан-86, Кантар-2022", "Кровавый январь - горе казахов. Правда должна быть раскрыта!", "Токаев, останови пытки".



Большинство собравшихся держали белую растяжку, на которой надпись красными буквами: "Народ - не террорист". Похожий плакат только с черными буквами был у митингующих на этом же месте вечером 6 января, когда на площади шла стрельба, в которой, по рассказам и видео очевидцев, убили и ранили мирных людей.



Были плакаты, призывающие ввести персональные санкции против Назарбаева, Токаева и Тургумбаева (глава МВД Казахстана). Они были написаны на английском языке.



"МОЕГО МУЖА 9 ЯНВАРЯ УВЕЗЛИ ИЗ ДОМА, ИЗБИЛИ И УБИЛИ В ТЮРЬМЕ"



- Назарбаев сотталсын! ("Судить Назарбаева!") Назарбаев сотталсын! - послышались голоса недалеко от площади.



Так на место митинга шла колонна. Это были Жанболат Мамай и его сторонники из незарегистрированной Демократической партии. Их было около 20 человек. Накануне Мамай через свои страницы в Facebook"e призывал выйти на митинг в память о погибших.



Мамай и его соратники дошли до монумента Независимости и слились с толпой. На площади стало шумно. Начался небольшой спор между собравшимися: кто будет выступать. В итоге пришли к единому решению, что сначала будут читать молитву, а затем дадут выступить матерям погибших и арестованных.



После чтения молитвы люди заняли свои места у монумента. Участник Желтоксана Калелхан Адильханов, окинув взглядом участников собрания, напомнил, что "сюда пришли люди Булата [Абилова], люди [незарегистрированной Демократической] партии Жанболата [Мамая]", и торжественно воскликнул: "Сегодня мы все вместе!"



- Каждый, кто будет здесь нарушать порядок, будет считаться провокатором. Подчинимся порядку и не будем разделяться! - предупредил Адильханов.



Гаури Дауленбекова, один из модераторов митинга, задалась вопросом: "Токаев стрелял в свой народ! Как он может быть нашим президентом?!"



После небольшой паузы она уступила микрофон женщине, которую представили как жену алматинца, убитого в тюрьме. Его звали Жасулан Анафияев.



- Моего мужа пытали. 9 января его увезли из дома, избили и убили в тюрьме. 12 января его привезли в морг. У нас шестеро детей. Мой муж - не террорист! Пусть накажут тех, кто убил моего мужа, пусть будет справедливость! Пусть выпустят сидящих в тюрьме! - сказала Гульзия Омарбаева.



- Бостандык! Бостандык! - начал скандировать стоящий за ней мужчина, модератор митинга Жан Ахмадиев.



- Бостандык! Бостандык! - доносились голоса из толпы.



Выступали женщины, чьих сыновей следствие признало подозреваемыми по делу о январских событиях.



- Моего сына отвезли в больницу, и оттуда его забрали в СИ-18 [следственный изолятор], его там избивали. Сын сейчас там сидит. Требую свободу моему сыну! Освободите всех, кто сейчас в тюрьме! Не заставляйте плакать матерей! - сказала женщина в очках и черной шапке, которую представили как Даулетхан-апа.



Еще одна женщина сказала в микрофон, что в тюрьме находятся сироты.



- У Нуртая ранение в ногу, он до сих пор с пулей в ноге лежит в тюрьме. Четыре дня его морили голодом, избивали. Прошу помочь освободить нашего сына Нуртая. Сколько таких еще сирот?! Их никто не ищет! - сказала женщина в отчаянии.



Пожилой мужчина в черной шапке-ушанке (многие люди не представлялись) заявил, что после массовых жалоб на пытки нельзя верить казахстанским следователям. Он высказал мнение, что для объективного расследования нужно приглашать следователей из других стран.



Ему парировали: "Задача сегодня - не сказать пару слов и уйти".



- Мы должны позвать их [власти], требовать прийти. В 2011 году столько людей погибло в Жанаозене. Прошло 10 лет, никакого спроса за это не было. Через 10 лет эта подлая власть повторила Жанаозен. Если мы не решим проблему на корню и не прогоним эту власть, то такая ситуация, бесспорно, повторится вновь. Мы должны это проконтролировать! Власть должна уйти! - заявил Муратбек Джумагалиев.



БУЛАТ АБИЛОВ: "ОТМЕНИМ ЗАКОН О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ! ЛИШИТЬ ЕГО ВСЕХ ПОЛНОМОЧИЙ!"



Микрофон передали Булату Абилову. Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором Абилов на фоне сгоревшего акимата призывает казахстанцев выйти на митинг 13 февраля в 12 часов, чтобы почтить память погибших.



- Ну послушаем его, что скажет, - прошептал мужчина рядом со мной.



Булат Абилов взял микрофон, но ему не предложили выйти вперед, чтобы всего его могли видеть, и он продолжал стоять за широкой спиной мужчины в камуфляжной форме.



- Благодарю вас за то, что пришли почтить память ушедших из жизни сестер и братьев, - начал он речь на казахском.



Он упомянул Декабрьские события 1986 года, отметив, что "тем событиям оценка все еще не дана".



– Через 20 лет убили моих соратников и коллег Алтынбека Сарсенбайулы и Заманбека Нуркадилова. За что? Кто? До сих пор неизвестно…



- Известно! Это Назарбаев! Назарбаев убил! - тут же прокричали из толпы.



Дальнейшую речь Абилова было сложно услышать на фоне скандирования: "Назарбаев сотталсын!" Булат Абилов сказал, что он вместе с Оразом Жандосовым и Тулегеном Жукеевым провел митинг "в память об Алтеке" (Алтынбеке Сарсенбайулы) и за это отсидел 15 суток. Многие собравшиеся усмехались: "Да кто только не отсидел 15 суток".



Казалось, речь некогда известного политика обречена на провал с учетом того, что временами Абилов не сразу подбирал слова и возникали паузы. Но вскоре он заявил о необходимости вернуть богатства Назарбаева народу и предложил переименовать проспект Назарбаева в Каңтар (Январь) и спросил, обращаясь к собравшимся: "Поддерживаете?"



- Правильно! - отвечали ему в толпе.



- Отменим закон о первом президенте! Лишить его всех полномочий! - заявил Абилов на русском.



Собравшиеся тут же попросили его перейти на казахский язык. Абилов послушался и призвал привлечь к суду Назарбаева.



Чья-то рука пыталась вырвать микрофон у Абилова, но тот его удержал.



Булат Абилов ускорил свою речь. Он предложил поставить памятник погибшим во время январских событий и получил одобрение собравшихся.



ЖАНБОЛАТ МАМАЙ: "ЯНВАРСКУЮ БОЙНЮ УСТРОИЛИ ПРОВОКАТОРЫ И БАНДИТСКИЕ ГРУППИРОВКИ СЕМЬИ НАЗАРБАЕВЫХ"



Дали микрофон Жанболату Мамаю. Он начал свою речь с предложения признать погибших "героями января" и установить им памятник. Мамай призвал освободить из тюрем арестованных, толпа одобрительно скандировала: "Бостандык! Бостандык!" ("Свободу!")



- За "кровавый январь" требуем привлечь к суду Токаева! Человек, стрелявший в свой народ, не имеет права сидеть у власти. Должны пройти честные и справедливые выборы, на которых народ сам выберет достойного, переживающего за народ кандидата, - заявил Мамай.



Чуть позже, в интервью журналистам, Мамай вину за "кровавый январь" возложил на экс-президента Назарбаева.



"Мы считаем, что Назарбаевы должны предстать перед судом, потому что январскую бойню устроили их провокаторы, бандитские группировки, которые подчиняются им. Семья Назарбаевых должна ответить не только за кровопролитие в январе, она должна ответить за коррупцию в Казахстане, за то, что грабила Казахстан в течение 30 лет", - завил лидер незарегистрированной Демпартии.



Его соратник по ДПК Абзал Достияров сказал, что "Токаев, чтобы доказать, что он не политический инвалид, должен был разгромить всю власть Назарбаева, но он разгромил народ".



- Мы не дадим покоя этой власти. Токаев должен провести политические реформы, освободить людей, просить прощения у народа и не должен пойти на второй срок, поскольку его руки по локоть в крови, и это он уже никогда не смоет, - заявил Достияров.



Еще один активист ДПК, Ырысбек Токтасын, заявил, что "прошло 40 дней [после январских событий], но власть Токаева никаких реформ не провела".



- Токаев говорил о 20 тысячах террористов, но доказать не смог. Токаев не сможет судить Назарбаева, он сам из этой системы, поэтому он должен уйти из власти. Объявим всенародный импичмент Токаеву и проведем досрочные президентские выборы! - призвал активист. Из толпы послышался одобрительный гул. - Казахский народ не пойдет на государственный переворот. Наоборот, настоящие патриоты сделают все, чтобы сохранить государство. Освободить всех преследуемых и прекратить пытки! В заключении сидят совсем юные дети. Нужно объявить амнистию. Наворовавших у государства миллиарды выпускают из тюрем по амнистии, а простой народ судят, обвиняя в краже продуктов из "Магнума" [сеть гипермаркетов в Алматы].



Говоря о пытках, Ырысбек Токтасын сказал, что "ни один полицейский не задержан, хотя они должны быть наказаны".



На митинге чаще других политических сил выступали активисты ДПК: у них было небольшое численное преимущество и они были наиболее активны. Но выступали и представители других политических движений. Рядом с мужчиной в камуфляжной форме стоял лидер движения "Ел тиреги" Нуржан Альтаев.



Бывший депутат правящей партии, эмоционально жестикулируя, заявил, что "не выходящие к народу чиновники должны уйти, а акимы городов и областей должны быть избраны народом".



- Называй имена Назарбаева и Токаева! - просили его одни собравшиеся.



- Не может он их назвать, - снисходительно шептались другие.



Нуржан Альтаев свою речь закончил. Имена требуемых людей он не назвал.



КОРАН, ШЕЛПЕКИ И СДЕЛКА С ПРОКУРОРАМИ



Следующие ораторы требовали отставки председателя Конституционного совета Кайрата Мами, главы МВД Ерлана Тургумбаева, начальника полиции Алматы Каната Таймерденова и его заместителя Рустама Абдрахманова.



На митинге также были участники движения "Оян, Казахстан!", которое накануне тоже призывало прийти на площадь.



Тем временем люди возлагали цветы к монументу Независимости. Но сегодня это был мемориал памяти жертв январских событий. Люди выставили здесь список и портреты погибших, поставили свечи. Собравшиеся подолгу смотрели на портреты и подносили носовые платки к глазам. За монументом проходил перформанс: активисты разложили белые листы бумаги, а на них - яблоки. Всего 227 штук.



По другую сторону от монумента за столом сидели женщины, они раздавали шелпеки (лепешки) и бауырсаки.



Основные выступления митингующих завершились молитвой. Люди сели и распахнули ладони. Зачитали Коран. К молитве присоединились и полицейские, выставленные для охраны порядка.



На площади стало гораздо больше полицейских. Собравшихся призвали разойтись, поскольку "память погибших уже почтили". Представитель прокуратуры Алматы Избасар Масаков пригласил тех, у кого есть вопросы к следствию, в здание прокуратуры, чтобы написать заявления.



Ближе к четырем часам дня полиция провела задержание трех человек.



Мужчина, который представился Амантаем Айтказыулы, потребовал от прокуроров освободить задержанных. В итоге стороны пришли к соглашению: задержанных отпускают - митингующие покидают площадь.



В 17:20 на площади Республики митингующих уже не было. Источник - Радио Азаттык

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