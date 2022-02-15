В Соединенных Штатах ищут преемника Си Цзиньпина, - В.Скосырев

00:12 16.02.2022

15.02.2022



Американские пресса и эксперты обсуждают, кто может стать новым лидером Китая

Владимир Скосырев



В тот момент, когда внимание СМИ приковано к Украине, политологи на Западе не оставляют без внимания вопрос о том, как долго останется у руля нынешний лидер КНР и можно ли из партийных кадров назвать кого-то потенциальным преемником. Этой теме посвятила статью New York Times, а в Оксфорде китаевед Джозеф Фьюсмит – целую научную работу. Это может служить подтверждением того, что от расстановки сил в Чжуннаньхае – пекинском "Кремле" – многое зависит в мире.

Авторы публикаций констатируют: главный резон, почему в официальных документах Си приравняли к таким выдающимся деятелям, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин, состоит в том, что стране в период международных кризисов нужен решительный кормчий. Комментаторы сходятся на том, что Си будет переизбран генсеком на предстоящем съезде партии. Но кто впоследствии может прийти на смену? Ответа нет.



Чжуннаньхай – это бывший императорский сад в Пекине, рядом с Запретным городом. Там находится центральная штаб-квартира Коммунистической партии Китая и Государственного совета (Центрального правительства). И ведущие партийные начальники в центральных органах партии и в ранге первых секретарей парткомов и губернаторов провинций неоднократно говорили, что в пору суровых политических угроз страну должен возглавлять твердый, умеющий достигать весомых результатов человек. Это именно Си Цзиньпин.



Его роль была четко очерчена в решениях последнего пленума ЦК, состоявшегося в прошлом году. Там было указано, что под руководством Си Китай достиг исторических успехов. Была искоренена крайняя бедность, население стало пользоваться благами среднего уровня зажиточности. Укрепился международный престиж Китая, удалось сдержать COVID-19, ограничить урон, причиняемый окружающей среде промышленностью и транспортом.



Как отмечает Фьюсмит, Си смог быстро консолидировать свою власть благодаря умению играть на распространенных в партии опасениях, что ее легитимность может быть подорвана скандалами вроде того, в какой был втянут Бо Силай, член политбюро, партийный начальник в крупном индустриальном центре Чунцин, которого обвинили в коррупции и связях с иностранцами. Его осудили на длительный срок. Кадры КПК также благодарны лидеру за то, что он защищает страну от цветных революций, подобных той, что произошла в Украине.



Еще один аргумент, который приводит генсек в обращениях к партийцам, касается опыта КПСС. Си предупреждал, что КПК тоже может отправиться на свалку истории, если, как советские коммунисты, не сумеет реформировать партию. А это предполагает борьбу с коррупцией, укрепление дисциплины, вертикали власти и жесткий идеологический контроль. Ирония состоит в том, что работу Си облегчили США. Бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майкл Помпео демонизировали Китай. И это помогло руководству партии развернуть кампанию патриотизма и закрутить гайки.



Однако над Китаем нависла некоторая неопределенность. Никто, за исключением, вероятно, узкого круга ближайших сотрудников, не знает, как долго Си намерен оставаться на посту и кого он назначит политическим наследником. Кристофер Ок Джонсон, президент компании China Methods Group и бывший аналитик ЦРУ, говорит, что Си – это политический гений, он любит использовать неопределенность, чтобы держать всех в напряжении. Заставлять всех гадать – это может помочь побудить чиновников сохранять лояльность. Но долгое молчание о преемнике может усилить нервозность, даже расхождения в элите.



Стоит напомнить, что именно при Си Цзиньпине был, по существу, положен конец неписаной традиции, по которой лидер отрабатывал два пятилетних срока, а потом уходил на покой. Западные эксперты прогнозируют, что на предстоящем в 2022 году ХХ съезде КПК Си получит мандат остаться на посту генсека на третий срок. А что касается второй должности, которую он занимает, – председателя КНР, то парламент еще в 2018 году отменил ограничения на период, когда глава государства остается у власти.



У Гоцюань, бывший сотрудник генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, а ныне профессор колледжа Виктории в Канаде, говорит, что если Си изберет наследника, то это уменьшит психологический груз, который он несет. Но, с другой стороны, Си в какой-то мере превратит себя в "хромую утку".



В беседе с "НГ" руководитель Департамента международных отношений в Высшей школе экономики Александр Лукин отметил: "Решения XIX съезда провозгласили, что с приходом Си наступила новая эпоха. Но в чем она состоит, не совсем ясно. Мао объединил Китай, Дэн поднял экономику, а Си реализовал китайскую мечту – сделал его великим. Так говорят официальные лица. Сколько лидер будет оставаться у власти? Может, лет 10–20. А наследника называть не будет. Ему это не нужно".