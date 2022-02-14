Израильский премьер из Бахрейна грозит Ирану. Чем это чревато, - М.Беленькая

00:13 16.02.2022 Нафтали Беннет пригрозил Ирану через границу

Премьер-министр Израиля совершил первый в истории визит в Бахрейн



Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет впервые посетил Бахрейн. Главной темой переговоров стал вопрос о противодействии Ирану. По мнению господина Беннета, заключение новой ядерной сделки с Тегераном, которая сейчас активно обсуждается в Вене, будет "стратегической ошибкой". Но вне зависимости от развития событий Израиль намерен активно развивать контакты с арабскими странами Персидского залива, в том числе для противодействия иранской угрозе. Визит Нафтали Беннета совпал с финальным этапом крупнейших военно-морских учений в регионе, в которых также впервые участвовал Израиль.



"Израиль и Бахрейн сталкиваются с серьезными вызовами безопасности, которые исходят из одного и того же источника - Исламской Республики Иран. Иран дестабилизирует весь регион. Иран поддерживает террористические организации, действующие в вашем регионе и нашем регионе",- заявил премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью бахрейнской газете "Аль-Айям" накануне визита в Манаму, начавшегося 14 февраля вечером.



Примерно за сутки израильский премьер успел встретиться с министрами иностранных дел, промышленности и торговли, транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн, представителями еврейской общины страны, а также с командующим базирующимся там Пятым флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером. Сегодня вечером господина Беннета приняли король Бахрейна шейх Хамад бен Иса аль-Халифа и премьер-министр страны, наследный принц Сальман бен Хамад. Среди тем переговоров были рост товарооборота, в том числе использование географических преимуществ Израиля и Бахрейна для перемещения товаров между Азией и Европой, обмен идеями в области инноваций. Было также подписано соглашение об исследованиях и разработках.



Однако главной темой визита стал вопрос о противодействии Ирану, с которым как Израиль, так и Бахрейн находятся во враждебных отношениях. Манама обвиняет Тегеран во вмешательстве во внутренние дела и поддержке оппозиции.



Израиль считает Иран, отрицающий право еврейского государства на существование, главным источником проблем в регионе.



Неудивительно, что именно с Манамой, а не Абу-Даби - первым участником "Соглашений Авраама" - Израиль подписал Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в области разведки и взаимодействия в военной и промышленной сферах. Аналогичный документ из арабских стран у Израиля есть только с Марокко. Кроме того, в скором времени в Бахрейн отправится израильский военный атташе. "Это происходит в рамках договоренностей, связанных с международной коалицией по борьбе с терроризмом, куда входят более 34 стран, для обеспечения свободы судоходства в территориальных водах региона, безопасности международной торговли и противостояния актам пиратства и терроризма в регионе",- отмечается в сообщении МИД Бахрейна.



Израильский офицер будет обеспечивать линию связи между Израилем и штаб-квартирой Пятого флота ВМС США, базирующегося в Манаме. Договоренность об этом, как и соглашение в сфере безопасности, были достигнуты в ходе визита министра обороны Израиля Бени Ганца в Бахрейн в начале февраля. Между этой поездкой и переговорами Нафтали Беннета прошло меньше двух недель.



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Визиты обоих израильских политиков совпали с самыми крупными военно-морскими учениями на Ближнем Востоке - International Maritime Exercise (IMX) 2022 и Cutlass Express (CE), которые проходят под управлением Центрального командования Вооруженных сил США с 31 января по 17 февраля в Красном и Аравийском морях, Аравийском и Оманском заливах, а также в северной части Индийского океана. В маневрах задействованы 9 тыс. военнослужащих и около 50 кораблей более чем из 60 стран. Среди них - Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Оман и Йемен. Для Израиля это первый опыт такого рода.



Особенно интересно, что у Израиля нет дипломатических отношений с некоторыми странами-участницами учений.



Когда бахрейнские журналисты попросили Нафтали Беннета прокомментировать этот факт, он сказал: "Израиль представляет собой ощутимую военную силу в регионе и обладает беспрецедентными оперативными возможностями в воздухе, на море и на суше. Мы заинтересованы в расширении масштабов военного сотрудничества с нашими друзьями в регионе в целях укрепления там безопасности и стабильности".



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По информации агентства Reuters, ВМС США рассматривают возможность добавления беспилотных израильских лодок к своим совместным с региональными партнерами операциям на Ближнем Востоке. Кроме того, начальник отдела военной стратегии израильской армии генерал-майор Таль Кальман в интервью "Аль-Айям" упомянул о стремлении создать ближневосточно-средиземноморский альянс, аналогичный НАТО, в который вошли бы такие страны, как Израиль, Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Египет, Греция и другие желающие. Очевидно, что таким образом израильтяне хотят перекрыть Ирану каналы контрабанды оружия и нефти. Нафтали Беннет не стал отвергать идею альянса. "Мы все понимаем, что сталкиваемся с одними и теми же проблемами, так почему бы не работать вместе, чтобы решить их?" - сказал он.



На этом фоне основная проблема для Израиля и его арабских союзников в зоне Персидского залива - перспектива нового ядерного соглашения с Ираном, над которым сейчас идет активная работа в Вене с участием пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии.



"Мы считаем, что заключение соглашения с Ираном является стратегической ошибкой, поскольку это соглашение позволит ему сохранить свой ядерный потенциал и получить сотни миллиардов долларов, которые укрепят его террористическую машину, наносящую ущерб многим странам региона и мира",- заявил Нафтали Беннет.



Напомним, что в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В ответ Иран также отказался от части обязательств в рамках СВПД, что в итоге привело к повышению ими уровня обогащения урана до 20% и 60%. Отрезвляющей и шокирующей назвал сенатор-демократ Крис Мерфи информацию об иранской ядерной программе, полученную в ходе закрытого брифинга, который на прошлой неделе провела администрация США. По информации американской газеты Politico, высокопоставленные представители команды президента США Джо Байдена заявили сенаторам, что Иран может произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за два месяца. Сенаторы-республиканцы обещают заблокировать попытки президента вернуть США в СВПД, если новая ядерная сделка не будет представлена на ознакомление и одобрение Конгресса.



Что нужно знать об иранской ядерной сделке



Между тем, похоже, что переговоры в Вене о восстановлении СВПД, начатые в апреле прошлого года, близки к завершению. "Мы в пяти минутах от финиша",- сказал в интервью "Ъ" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов перед стартом очередного раунда переговоров на прошлой неделе. 14 февраля в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, согласно сообщению иранского МИДа, что переговоры достигли "чувствительной стадии, и всем сторонам ради продвижения диалога необходимо проявить гибкость". Помимо господина Борреля иранский министр также поговорил 14 февраля с британской и российским коллегами Лиз Трасс и Сергеем Лавровым, указав на приближение "важного этапа переговоров в Вене".



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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