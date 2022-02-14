Мечты Зеленского и суровая реальность, - Р.Ищенко

00:16 16.02.2022 Мечты Зеленского и суровая реальность



Ростислав Ищенко



В День святого Валентина Зеленский хотел встретиться с Байденом в Киеве. Не то, чтобы украинский президент был геронтофилом, у него даже ориентация не европейская, а вполне традиционная. Но американского коллегу он хотел видеть на Украине больше, чем жену, детей и себя самого в зеркале



Надо сказать, что видеть на Украине жену, детей и прочих родственников ни один вменяемый человек не хочет. Да и сами-то вменяемые там не особенно планируют задерживаться. Большинство уже побежало, бизнес-джеты покидают Борисполь десятками. Кто не обзавелся собственной летающей игрушкой, бронирует обычные чартеры, предлагая "лишние" места по сходной цене друзьям и коллегам. "Сливки общества" даже обычными рейсами разлетаются кто куда. Скоро, похоже, ими даже эконом-класс забит будет. Не хочется думать о багажных отделениях и нишах шасси.



Но Зеленскому-то приходится оставаться. Был бы просто клоуном, давно бы уже сидел в Москве, шутил над преступным киевским режимом и тупыми американцами, имел бы отличную репутацию и прекрасно бы зарабатывал. Угораздило же честолюбивого мальчика из хорошей семьи три года назад согласиться на провокационное предложение Коломойского "поиграть президента". Зеленский же думал, что это хорошо оплачиваемая роль с попутными бонусами, а вона, что вышло-то.



Американцы обещают, что русские вот-вот организуют "кровавейшую провокацию под чужим флагом", после чего будут двое суток бомбить и обстреливать ракетами на Украине все, что шевелится. Американцы, они такие: раз обещают, значит сделают. Что им стоит даже не скрываясь что-то взорвать или кого-то убить (причем много кого), а потом сказать, что это только казалось, что взрывали-убивали они, на самом деле это были "русские под чужим флагом" - предупреждали же.



Проамериканские олигархи и соросята тут же стаями рванули с Украины. Зеленский хотел было тоже рвануть, но ему запретили - он же президент. А что ему в Киеве делать, если даже и. о. американской послицы переехала во Львов? Говорят, что впихивая Украину России бандеровский заповедник в Галиции американцы пытаются оставить себе - дешевое пушечное мясо и "легитимный" претендент на все бывшие украинские территории никогда не помешает. Взяли бы с собой Зеленского, но не берут, обещают только еще немного патронов прислать. А зачем ему патроны? Он что, Альенде? Он, в последнее время от детских хлопушек и бенгальских огней шарахается. Одна надежда - что российские десантники ворвутся на Банковую раньше украинских нацистов и можно будет с чувством честно выполненного долга перед родиной сдаться в плен. В конце концов, в тюрьме же есть самодеятельность.



Сон подсознания выявляет чудовищ. Оговорки не по Фрейду, а по Байдену



Но шансов маловато. Россия нападать и оккупировать не торопится, а "тихие американцы" с вечно орущими нацистами - вот они, совсем рядом. И им кого-то надо убить такого, чтобы много шума было. Ох, страшно!



Потому-то Зеленский и воспылал нежными чувствами к Байдену, и звал его, к себе на День святого Валентина. Можно и на восьмое марта, но лучше пораньше, а то пока Байден соберется может случиться непоправимое. Не для того мама сыночку растила.



Ясно же, что пока Байден будет в Киеве провокации "под чужим флагом" не случится. Хотя, это Зеленскому ясно. Я бы так уверен не был. В конце концов, дедушка старый, на следующих выборах не изберется. Может принести последнюю пользу родине, пожертвовав собой (тем более, он и знать-то не будет, кто ж ему скажет). А президентом работать и Камала Харрис может. Даже лучше. Если сонный Джо в молодости был вменяемым, то Камала из нирваны от рождения не выходила. О лучшем президенте США не могли бы даже мечтать.



Но Зеленский явно уверен, что если Байден заявит о намерении посетить Киев, то до его отъезда назад в США ничего страшного не случится. А если приедет, то можно, во-первых, попытаться уговорить взять с собой. У него же целый президентский самолет, а Зеленский, если сидячих мест нет, и постоять может.



Во-вторых, можно попытаться убедить Байдена, что Украина и лично Зеленский США еще пригодятся. Не стоит их вот так просто выбрасывать на политическую помойку. Они готовы гадости про Россию рассказывать всему миру, без перерыва на сон и обед, лишь бы не воевать. Вдруг мощный старик из града на холме, отец всемирной демократии и особо иногда дозванивающаяся до Путина сжалится и найдет для американских нужд другую сакральную жертву. Хотели же убить Эрдогана. А он еще жив, кстати.



Заманивает Зеленский Байдена в Киев, заманивает. Глазки умильные строит, сложные геополитические вопросы ребром ставит. Но американский лидер не слышит украинского вождя.



В принципе, в старости не только ноги на трапе заплетаются, имена детей и внуков забываются и на официальных мероприятиях неудержимо тянет в сон и в туалет, причем одновременно. Слух тоже ухудшается. Так что Байден, тем более на расстоянии в тысячи миль, мог Зеленского и не расслышать. Хоть, думаю, если и услышал приглашение, то вряд ли приедет.



Он, конечно, целый президент целой Америки, но с этими европейскими сомалийцами ухо надо держать востро - еще возьмут в заложники. Ведь они думают, что пока Байден в Киеве, американцы провокацию устраивать поостерегутся. Они же не знают, что Байден - такой же Зеленский, только в молодости был умным. Но сейчас лучшие годы давно прошли и импозантный старик даже не понимает кем он работает, просто зачитывает, что персонал напишет и воспроизводит, что в наушник скажут.



Впрочем, ему легче. Он не понимает во что ввязался и чем это может кончится. Радуется остаткам жизни, божий одуванчик, мило улыбается Зеленскому, никогда точно не знает в Париже ли он еще или уже в Киеве, в Марьинском ли дворце или в Елисейском, даже если он в Вашингтоне в Белом доме в это время ужинает. Помрет и не заметит, а Зеленскому за что такое "счастье"?



На самом деле у Зеленского выход один. Но он ему недоступен.



А мог бы рискнуть - позвонить Путину (ну как Путину, секретарю для начала) и попросить помочь войсками для предотвращения провокации и защиты остатков киевской власти от нацистского переворота. Учитывая, что сами киевские власти американскую террористическую активность на своей территории остановить не могут, а России война не нужна, Путин мог бы и согласиться. Все равно главные мерзавцы в основном уже с Украины бежали. Осталось провести зачистку отъявленных нацистов и "тихих американцев" и можно спокойно через пару недель выводить войска (только личную охрану Зеленскому оставить). Можно не сомневаться, что после этого он будет любой намек Москвы на лету ловить.



Но Зеленский не рискнет, а зря. Намекал же Путин, что он даже Порошенко политическое убежище предлагал, если бы Петр Алексеевич нашел в себе силы рискнуть и вырваться из американских объятий. Порошенко не рискнул и Зеленский не рискнет, теряя свой последний шанс. А мог бы.



Прошли бы годы, многое бы забылось. Бывший президент Украины мог бы выступать на сцене Норильского театра сатиры. Уверен, что номер "Как я руководил Украиной и боролся с Байденом" пользовался бы неизменным успехом. На пятидесятилетие даже орден Дружбы мог бы получить. А так проблема дожить до сорока пяти. Источник - Ukraina.ru

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