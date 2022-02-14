Джо Байден обналичил Афганистан, - "Къ"

00:17 16.02.2022

14.02.2022,



И талибов, и прежние власти возмутило решение США потратить средства афганского Центробанка



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Афганские талибы намерены добиться от международного сообщества разблокировки валютных резервов страны. Эмиссары запрещенного в РФ террористического движения действуют сразу на нескольких направлениях: одна делегация отправилась в Катар встречаться в том числе с представителями ЕС, а другая, по данным СМИ, проведет переговоры в Великобритании. Подобные контакты приобрели особую актуальность после того, как президент США Джо Байден принял решение о передаче $7 млрд резервов афганского правительства на выплату компенсаций семьям американцев-жертв терактов и гуманитарным организациям, работающим с Афганистаном. Возмутились не только талибы, но и их злейший враг, экс-президент Хамид Карзай.



И. о. министра здравоохранения в правительстве талибов Каландар Эбад отправляется в Лондон, где обсудит гуманитарные вопросы и другие актуальные для Кабула темы. Об этом в понедельник сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на информированные источники. Если информация подтвердится, это будет первый визит представителей "Талибана" в Великобританию после прихода к власти в Афганистане.



Тем временем в воскресенье другая делегация - во главе с министром иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Моттаки - прибыла в Катар. В программе - встречи с представителями Евросоюза, а также дипломатами из стран Персидского залива.



В центре внимания в ходе всех международных переговоров с участием талибов - финансовые проблемы страны. Актуальность этой темы повысилась после того, как в конце прошлой недели президент США Джо Байден принял решение раздать валютные резервы Афганистана на сумму $7 млрд, хранящиеся в банках США, американским семьям, ставшим жертвами терроризма, и гуманитарным организациям, работающим с Афганистаном. Сообщая о своем решении вице-президенту Камале Харрис (текст письма распространила пресс-служба Белого дома), господин Байден подчеркнул: он пошел на такой шаг "в связи с широкомасштабным гуманитарным кризисом в Афганистане".



Активы Центрального банка Афганистана переведены на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Отмечается, что, пока не будут вынесены окончательные судебные решения по выплате компенсации американцам-жертвам террористов, оставшаяся сумма не поступит афганским гуманитарным организациям.



Это пояснил на брифинге на условиях анонимности высокопоставленный представитель американской администрации. "То, о чем мы говорим сегодня,- это этап процесса, который может привести к разблокированию этих средств на благо афганского народа",- добавил он. По словам собеседника журналистов, администрация Джо Байдена также будет искать сторонний трастовый фонд, который сможет предоставить деньги афганскому народу, сводя к минимуму любую возможную выгоду для правительства талибов в Кабуле.



Высокопоставленный сотрудник администрации напомнил: когда Кабул пал под натиском талибов, у Афганистана было золотовалютных резервов более чем на $9 млрд. В основном (около $7 млрд) средства хранились в США, остальное лежало в Германии, ОАЭ и Швейцарии.



Причем, по утверждению чиновника, источником этих резервов, "по сути, являются доходы от постоянной и значительной международной помощи, которую Соединенные Штаты и другие международные доноры оказывали Афганистану в течение последних двух десятилетий".



Комментируя решение Джо Байдена, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил: "Мы и ранее заявляли и призывали высвободить замороженные активы Афганистана". По его словам, ООН считает, что одной лишь гуманитарной помощи недостаточно для покрытия потребностей афганского населения. Более жестко позицию сформулировали в Пекине. "Мы обращаемся к американской стороне и настаиваем, чтобы она осмыслила свои ошибочные действия, в кратчайшие сроки отменила санкции, на основании которых были заморожены средства Афганистана в Соединенных Штатах",- заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в том числе в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане и чинит препятствия новым властям в Кабуле, пытающимся наладить нормальную жизнь",- отметила его российская коллега Мария Захарова.



Как США и ЕС пытались договориться с исламистами об условиях размораживания активов Кабула

Комментируя действия Вашингтона, удивительное единодушие - пожалуй, впервые - продемонстрировали талибы и прежние власти страны. "Воровство денег, заблокированных и принадлежащих народу Афганистана, со стороны США, а также завладение ими - это показатель человеческого и морального падения страны и народа",- написал в Twitter официальный представитель политофиса талибов в Катаре Мухаммед Наим. Тем временем в воскресенье экс-президент Афганистана Хамид Карзай, как сообщает телеканал Tolo News, заявил: Вашингтон "ради будущих поколений" афганцев должен немедленно вернуть средства, который принадлежат "не правительствам, а народу Афганистана".



А в понедельник экс-глава МИДа (2020–2021 годы) Мохаммад Ханиф Атмар написал в Twitter: "Использование резервов, необходимых для жизнеобеспечения Афганистана, на выплаты семьям жертв терактов 11 сентября (2001 года.- "Ъ"), которым афганцы искренне сочувствуют, поскольку мы сами являемся жертвами терроризма, неэтично и незаконно". Господин Атмар, как и экс-президент Карзай, отметил, что госрезервы - это собственность не талибов, а всего афганского народа.



Тем временем американская газета The New York Times написала, что решение перевести миллиарды замороженных активов из аккаунта Центробанка Афганистана на другие цели все глубже погружает страну в экономическую катастрофу, более того - этот шаг фактически обанкротит страну.



Кроме этого, сообщает издание, указ будет способствовать росту враждебности, которую многие афганцы испытывают к Соединенным Штатам после вывода войск, проложившего путь к захвату страны талибами. В результате даже могут пострадать американские граждане.



По сообщению CNN, движение "Талибан" сейчас удерживает немало иностранцев. Как стало известно телеканалу, по меньшей мере восемь граждан западных стран (включая Великобританию и США) были арестованы талибами за последние два месяца, причем формальные обвинения им пока не предъявлены. CNN также приводит слова бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. По его информации, девять иностранцев из западных стран были "похищены талибами". Среди них журналист и бывший сотрудник BBC Эндрю Норт, а также ранее сотрудничавший с BBC и CNN Питер Жувеналь (оба - британские подданные). В середине января телеканал сообщал также о том, что до сих пор Афганистан не покинули в общей сложности около 80 американцев.



Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко