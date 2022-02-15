Казахстан предъявил соседям террористов... Двух из 20 тысяч, - "НГ"

00:27 16.02.2022

15.02.2022



Во внутренней политике страны усиливается фактор контролируемого властями ислама

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Спецслужбы Казахстана задерживают группы предполагаемых "гастролеров" международной экстремистской сети.

Казахстанские власти и госСМИ раскрыли, кто же были те самые террористы из-за рубежа, на борьбу с которыми пришлось отправлять миротворческие силы ОДКБ. В беспорядках, которые прокатились по стране в начале января, обвиняют исламистов, в том числе приехавших из соседней Республики Кыргызстан. Однако представители Киргизии отвергают эту версию, возлагая вину за дестабилизацию обстановки на казахстанскую власть, склонную к авторитаризму.

"Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному телеканалу "Хабар 24". Боевиков, руководивших беспорядками в Казахстане, интересовали материалы уголовных дел и досье на силовиков, добавил Токаев.



В эфире того же телеканала был показан документальный фильм "Трагический январь. Как это было". Авторы назвали экстремистскую группировку, которая, по версии Нур-Султана, организовала нападение на страну. "В числе задержанных ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", – говорится в финальных титрах к фильму. Движение "Йакын Инкар" решением одного из районных судов казахстанской столицы в 2018 году было признано экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена. В различных публикациях местных СМИ содержатся уточнения, что многие экстремисты прибыли в страну из Киргизии.



"НГР" спросили у эксперта в области отношений государства и религий, кандидата юридических наук Нурлана Исмаилова (Бишкек), согласен ли он с утверждением казахстанцев о том, что протестная активность исходит от соседей. "По моему мнению, это очередное дешевое и ничем не аргументированное высказывание официального Нур-Султана с целью снять с себя ответственность за происшедшее", – ответил наш собеседник. Он заявил, что "события в Казахстане – это показатель накопленных годами социально-экономических и политических проблем". "Надо понимать, что, несмотря на то что Казахстан сегодня показывает неплохой экономический рост, существует множество проблем, послуживших причиной рассматриваемых событий. К одной из них можно отнести несправедливое распределение ресурсов среди населения: одни купаются в роскоши, демонстрируя свои богатства в различных социальных сетях, другие – еле сводят концы с концами, причем их подавляющее большинство, – пояснил эксперт. – Другая проблема носит политический характер. Так, ныне действующий президент не был избран прямыми, честными, демократическими выборами на альтернативной основе, следовательно, он не имеет своего электората, поскольку данная должность ему досталась от прежнего президента и его сторонников-олигархов для дальнейшего поддержания их влияния и сохранения богатства. Даже в последующем он так и не смог влиться, объединиться с простым народом. В связи с этим простой казахский народ до сих пор не может признать его полноценным лидером страны". "Третья проблема, которая, на мой взгляд, стала главным катализатором протестных акций, – это изоляция официальных органов, в особенности высших органов государственной власти, от реальности в обществе", – добавил Исмаилов.



По его мнению, раздражение против Киргизии связано с тем, что эта страна служит примером для народов на постсоветском пространстве, которыми правят авторитарные режимы. "В результате народных волнений (в Киргизии. – "НГР") произошла смена власти уже в третий раз. Это показатель того, что народ в состоянии сменить своего правителя, политика которого не соответствует его первоначальным программным обещаниям, грубо нарушает конституционный порядок и не считается с мнением народа", – пояснил свою мысль эксперт.



Что касается указаний на конкретное религиозное движение, то Исмаилов рассказал: "Йакын Инкар" отделилась от "Таблиги-Джамаат" (запрещенная в России экстремистская организация. – "НГР"), после того как проповедники-таблиговцы приняли решение выйти на даават (то есть для проведения религиозно-агитационной деятельности) только после регистрации в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), областных казиатах или районных имам-хатибах и упорядочивания своей деятельности на основании законодательства страны". "После этого определенная часть этой организации не подчинились такому решению ДУМК и демонстративно отделилась от основной части "Таблиги-Джамаат", – продолжил эксперт. – Они не подчинялись порядку распространения религиозных взглядов, пропагандировали образ жизни средневековых дервишей, многие из последователей не отправляли своих детей в школу. В последующем на основании решения суда организация была признана экстремистской. На момент принятия судебного решения речь шла примерно о 1200 ее представителях. Из-за запрета их деятельности и проведения систематической профилактической работы 10-м управлением МВД Киргизии, которое занимается противодействием экстремизму вместе с ДУМК, многие члены этой организации вышли из нее, некоторые осуждены и находятся в местах лишения свободы".



Хотя "Йакын Инкар" признана экстремистской организацией, в призывах к применению насилия или попытках достижения каких-либо политических целей ее представители замечены не были, уточняет эксперт. "Ради справедливости надо отметить, что они считают одним из принципов своей деятельности невмешательство в государственную политику и отвергают любые виды насилия", – добавил он. "В вербовке граждан Кыргызстана в Сирию они не были замечены, и нет доказательства их участия во внутренних конфликтах в Кыргызстане", – ответил эксперт на соответствующий вопрос "НГР".



Исмаилов считает, что на сегодняшний день "Йакын Инкар" не представляет собой серьезной силы, которая создает угрозу для безопасности Киргизии или какой-либо другой страны. "Со всеми религиозными организациями, в том числе и с данной организацией, введутся профилактические работы на уровне одного отдела 10-го управления МВД Кыргызской Республики. Полагаю, что если Республика Казахстан со всеми своими правоохранительными органами и спецслужбами не способна проводить работу на том уровне, которую у нас выполняют на уровне одного отдела МВД, то стоит задуматься о дееспособности этой страны. А создание каких-то мифов о "Йакын Инкар", которая якобы организовала или участвовала в январских событиях в Казахстане, – это лишь очередная очень неперспективная и смешная идея официальных государственных органов Республики Казахстан с целью отвести от себя вину", – резюмировал эксперт.



Власти Казахстана делают неожиданные выводы из своих расследований о действиях исламистов из-за рубежа. В стране решили укреплять кадрами мечети. Как выяснилось, в сельской местности не хватает имамов, которые могли бы противостоять проповеди религиозных радикалов. "В этом году выделено 25 грантов, но желающих мало, – рассказал региональным СМИ глава Управления по делам религий Атырауской области Казахстана Кайролла Кушкалиев. – Заполняем места усилиями имамов. Как сказал президент (Токаев. – "НГР"), работу в сфере религии необходимо наладить, и мы стараемся работать в этом направлении. Больше всего недостает духовных наставников. Именно они общаются с прихожанами в мечети и отвечают на различные вопросы о вере. Если не будет хватать грамотных специалистов, то и духовным просветительством жителей заняться будет некому, говорят священнослужители. По их словам, есть риск, что кто-то может последовать ошибочному учению радикалов".



"Я не думаю, что образование и подготовка имамов напрямую связаны с протестной активностью каких-либо деструктивных организаций, – прокомментировал Исмаилов заявления чиновников соседнего государства. – Однако если государство многие свои вопросы (речь идет об уменьшении протестного настроения) будет пытаться решить при непосредственном участии религиозных организаций, то в последующем это может стать причиной политизации религии".



Однако уже сейчас заметно, что власти Казахстана решили усилить фактор контролируемого ислама во внутренней политике. 40 дней с январских событий, что пришлось на воскресенье, 13 февраля, президент Токаев отметил посещением поминального богослужения в столичной мечети Хазрет Султан.