Досрочные выборы президента Туркменистана – блицкриг Бердымухамедовых, - Руслан Тухбатуллин

00:53 16.02.2022 14 февраля 2022

Досрочные выборы президента Туркменистана – блицкриг Бердымухамедовых

Руслан Тухбатуллин



11 февраля на внеочередном заседании Халк Маслахаты президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о желании передать управление "молодым руководителям", то есть фактически объявил об уходе с поста главы государства. Ранее в словах Бердымухамедова проскакивали некоторые намеки о необходимости "привлекать к работе молодежь", но прямых заявлений о желании покинуть пост президент никогда не делал. Впрочем, эта "новость" не стала неожиданностью для тех, кто следит за политической ситуацией в Туркменистане. Выводы о скорой передаче власти уверенно можно было делать уже год назад. На момент написания этого текста формально Бердымухамедов имя преемника не назвал, но могут ли быть какие-то сомнения, что следующим Туркменбаши или Аркадагом станет Сердар Бердымухамедов?



О причинах новой конфигурации власти в Туркменистане можно прочесть в прошлогодней статье ""К работе пора привлекать молодежь". Марафон передачи власти Сердару Бердымухамедову вышел на финишную прямую". Прогнозы из статьи оправдались почти полностью, за исключением двух моментов: для объявления перестановок выбрали не запланированное осеннее заседание Халк Маслахаты, а назначили внеочередное в феврале. А поводом, который озвучил Гурбагулы Бердымухамедов – поклонник астрологии и нумерологии – стало не 30-летие страны или 40-летие Сердара, а его 15-летие у власти.



Сейчас интерес вызывает не факт того, что президент уходит, а та внезапность и скорость, с которой Бердымухамедов пытается провести перестановку. Если для среднестатистического туркменского Джо (average Joe), каким его воспринимают в правительстве, а именно не читающего зарубежных изданий и живущего в туркменском информационном вакууме, как гром среди ясного неба должно стать желание президента уйти, то для более внимательных наблюдателей удивительными могут показаться столь короткие сроки проведения рокировки. На следующий день после объявления президентом желания уйти туркменский Центризбирком объявил, что внеочередные выборы состоятся уже через месяц.



То есть тот самый среднестатистический Джо, который без каких-либо потрясений (опять же в представлении властей) жил последние 15 лет, не должен успеть даже опомниться до того, как в стране сменятся портреты.



В день проведения Халк Маслахаты официальные и проправительственные туркменские СМИ хранили полное молчание до того, как был показан вечерний выпуск новостей гостелевидения, хотя во время предыдущих заседаний принимаемые решения освещались в течение всего дня. Затем госинформагентство ТДХ крайне обтекаемо написало о желании Бердымухамедова реализовывать "свой огромный политический опыт в Халк Маслахаты", а не о его уходе с поста президента, что, по сути, является одним и тем же.



Время передачи власти – самое турбулентное в Туркменистане за последние 15 лет и Бердымухамедов, очевидно, стремится сократить до минимума его продолжительность, а также как можно более мягко выбирать формулировки в СМИ. Само назначение досрочных выборов уже говорит о том, что Гурбангулы Бердымухамедов по закону сейчас является временным исполняющим обязанности президента Туркменистана, хотя туркменские госиздания продолжают называть его президентом.



Неясно, является ли это обычной предосторожностью, чтобы снизить возможные риски или действительно существуют опасения, что среди элит есть соблазн получить трон, воспользовавшись ситуацией в определенной степени не юридического, но психологического "безвластия", когда старший Бердымухамедов фактически уже ушел, а младший – пока не взошел.



Автор туркменской версии "Хроники Туркменистана" в своей статье небезосновательно предполагает, что такие могут быть не из числа силовиков или чиновников, а из семьи самого Бердымухамедова. Из сообщений независимых источников и расследований изданий "Гундогар" и Turkmen news можно сделать вывод, что сестры и племянники нынешнего главы государства прочно обосновались в туркменской финансовой системе, и наглости и амбициозности, чтобы встроиться в политическую систему у них может быть побольше, чем у сына самого президента. Но на данный момент подобные рассуждения являются исключительно спекулятивными.



Что не так с объяснениями президента о желании дать дорогу молодым?



Речь Бердымухамедова, в которой он объявляет о своем уходе, процитировало госинформагентство ТДХ:



"Как вам известно, два года назад я достиг возраста Пророка. А сегодня хочу изложить и обсудить с вами непростое решение о себе, к которому пришел.



Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности.



Свой огромный жизненный и политический опыт я как Председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область".



В демократическом обществе подобное заявление вызвало бы сразу несколько вопросов. Должность главы государства – не подарок и не прихоть. Нельзя взять в руки управление страной, когда захочется и также бросить, когда эта работа надоела. Если (совершив над собой усилие) поверить, что в 2017 году за Бердымухамедова проголосовало более 97% граждан Туркменистана, то почему президент не учитывает пожелания столь огромного количества избирателей и почему он хотя бы не объяснит причин, по которым он их бросает, хотя до конца срока осталось всего два года?



Каким образом на принятие решений влияет тот или иной возраст, если действующий президент в состоянии продолжать работу?



Почему уходящий президент решает, кто будет руководить страной после него? Выбирать нового главу государства – пожилого или молодого – дело избирателя.



Но в туркменских реалиях эти вопросы выглядят наивными. Решения, в стране занявшей 161-е из 167 мест Индекса демократии, принимаются с целью сохранения власти у семьи Бердымухамедовых. Как это соотносится с демократическими принципами управления, дело… 161-е.



Причиной перестановок явно стал не двухлетний внутренний диалог Бердымухамедова-старшего с самим собой, а сорокалетие Бердымухамедова-младшего, которое позволяет ему избираться на пост президента. Упоминание в этом контексте возраста пророка – всего лишь попытка придать этому решению своеобразный налет мудрости.



Что с законностью?



Передача власти происходит при явном нарушении Конституции Туркменистана, согласно которой действующий президент не имеет право занимать место в палатах парламента. При этом Гурбангулы Бердымухамедов является председателем Халк Маслахаты (верхней палаты), к которому временно переходят полномочия президента, если тот по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности. То есть Бердымухамедов фактически ушел с поста и тут же стал временным исполняющим своих же президентских обязанностей. Другими словами, Бердымухамедовы ни на минуту не потеряли власти в стране. Другое дело, что временный исполняющий обязанности первого лица государства не имеет права баллотироваться на следующих выборах и если теперь Сердар не станет главой государства (совершим над собой еще одно усилие и представим, что избиратели откажутся за него голосовать – и это будет учитываться в итоговых подсчетах избирательной комиссии), то вернуться на свой пост, не нарушив Конституцию еще раз, Бердымухамедов-старший уже не сможет. Впрочем, не впервой.



Меджлис (нижняя палата) Милли Генгеша (Национального совета) Туркменистана принял решение (без каких-либо открытых дискуссий) провести досрочные выборы президента страны в соответствии со статьей 86 Избирательного кодекса, в которой оговаривается, что если по тем или иным причинам президент не может исполнять свои обязанности, то выборы назначаются не позднее 60 дней после передачи полномочий. Минимальный срок не оговаривается. Можно ли отнести к определению "не может" нежелание работать, не очевидно, но очевидно, что сроки проведения досрочных выборов, оговоренные в законе, явно не дают потенциальным кандидатам возможности к ним подготовиться. Например, при досрочном прекращении полномочий президента России, выборы назначаются не ранее, чем через три месяца после этого. Затачивался ли туркменский закон под Сердара? Скорее нет, так как эта норма появилась задолго до начала политической карьеры Бердымухамедова-младшего.



Сейчас на явно недостаточные для подготовки к выборам сроки накладывается эпидемиологическая ситуация и повсеместные ограничения. Успеют ли за 30 дней кандидаты подготовить свои программы, а Центризбирком – избирательные комиссии, избирательные участки, в том числе за рубежом, пригласить иностранных наблюдателей, которым еще надо будет пройти карантин? Вопросы, конечно, риторические.



Несмотря на то, что госинформагентство ТДХ и другие туркменские СМИ продолжают называть Гурбангулы Бердымухамедова "президентом", редакция "Хроники Туркменистана" считает, что в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана, бывшего президента следует называть "временным исполняющим обязанности президента" или "ИО президента Туркменистана". Мы будем придерживаться этой нормы до официального объявления имени следующего главы государства. Источник - hronikatm.com

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