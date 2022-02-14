 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Великая мистификация Путина: провел Запад с помощью "теории безумца", - М.Ростовский
00:58 16.02.2022

Объявив своей целью одно, Кремль изначально добивался совсем другого

Всем расслабиться, перестать стоять по стойке смирно, отложить каску в сторону и выкинуть бумажку с адресом ближайшего бомбоубежища. Призрак "самой большой и кровавой войны в Европе", в неизбежности которой западные СМИ, похоже, сумели убедить даже самих себя, растворяется в лучах московского солнца. В США и Великобритании эта новость преподносится в стиле "Россия заявляет, что она отводит часть войск, но другие учения продолжаются" (реальный заголовок в "Нью-Йорк таймс").

Но из проткнутого воздушного шарика под названием "сейчас Путин утопит все вокруг в крови" стремительно выходит воздух. А на фоне шипения этого воздуха в первый раз с конца прошлого года становится очевидным смысл комбинации, которую ВВП разыгрывал все последние месяцы. Публично поставив перед собой одну - практически нерешаемую - задачу, Кремль на самом деле ставил другую - менее монументальную, но зато вполне решаемую.

Вслед за докладом Сергея Шойгу Путину в понедельник главным ньюсмейкером мирового масштаба во вторник стал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков: "По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны".

Эта новость позволила Кремлю внести новый ценный вклад в "сокровищницу юмора" от Путина. Как поведал миру Дмитрий Песков, иногда Владимир Владимирович "даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война".

Звучит как издевательство над западными СМИ и западными политическими лидерами? Не сочтите это за проявление уж совсем беспредельного цинизма, но я уверен: это путинское издевательство густо перемешано с благодарностью. Казалось бы, повода для такого "спасибо" нет вообще. Путин в зеркале западных СМИ - это натуральный безумец, потерявший контакт с реальностью и готовый поджечь фитиль того порохового погреба, в который по факту превратилась Европа. За что здесь можно благодарить? А вот за что.

Открываем учебники политологии (или хотя бы онлайн-энциклопедию): "Теория безумца (от английского madman theory) - политическая стратегия, использованная президентом США Ричардом Никсоном во внешней политике по отношению к странам коммунистического блока. Ее суть состоит в желании убедить зарубежных противников в том, что у власти находится непредсказуемый, "безумный" человек, способный в любой момент на неадекватные поступки (включая использование ядерного оружия). Вызывая гнев или подвергая такого лидера стрессу, его противники могли получить иррациональный, непропорциональный ответ. Противники, таким образом, побуждались контролировать собственное поведение, опасаясь непредсказуемой реакции".

Ничего не напоминает? Если нет, то подумайте еще: многие действия России в последние месяцы идеально укладываются в рамки "теории безумца". Россия в ультимативной форме выдвинула Западу серию унизительных требований. Россия сосредоточила значимый контингент войск близ границы Украины. Российские официальные лица сделали целый ряд пугающих заявлений - пугающих даже для собственных граждан. К капитуляции Запада это, естественно, не привело. Но НАТО сдвинулось с той позиции, которую оно занимало многие годы. Еще совсем недавно с Москвой общались по принципу: "Иди отсюда, мальчик, и не возвращайся, пока не исправишь свое поведение!" Теперь же "линия их партии" поменялась на "Давайте предметно разговаривать!"

Произошедшее стало хорошей встряской и для украинской политической элиты. Слуги народа всех стран мира мыслят прецедентами. Один из самых важных политических прецедентов последних лет - победа Азербайджана в войне с Арменией. Сделав ставку на военный способ разрешения замороженного в течение многих лет конфликта, президент Ильхам Алиев пошел на большой риск, но в итоге не прогадал. У киевских политиков это породило соблазн "попробовать перенять передовой опыт" - соблазн, который даже успел трансформироваться в такие действия, как демонстративное приобретение турецких беспилотников, которые были с таким успехом использованы Азербайджаном. Действия Москвы (многократно приумноженные и искаженные "кривым эхом" западных лидеров и СМИ) заставили Киев очень ярко почувствовать, как на самом деле может выглядеть "дыхание войны" с Россией в случае, если Украина попытается силой вернуть себе контроль над мятежными республиками Донбасса.

Переходим к выводам: понеся в процессе разыгрывания головокружительной путинской комбинации значительные политические издержки, Россия получила и не менее значительные политические дивиденды. Другое дело, что времени на то, чтобы насладиться плодами своих усилий, у Москвы нет - игра с Украиной и Западом продолжается лишь в чуть менее рискованном варианте.

В чем блефует Путин: почему Кремль посылает западу разнонаправленные сигналы

Аккурат в момент появления в российской столице нового канцлера ФРГ Государственная дума приняла решение в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР. Что это, если не намек на то, что Кремль не намерен вечно мириться с саботажем выполнения Минских соглашений со стороны Киева? Но это пусть важная, но все же частность. А вот что, на мой взгляд, носит абсолютно принципиальный характер.

Путин сумел сподвигнуть Запад к уступкам с помощью грандиозной мистификации (или, если использовать сленг столь любимых нашими "партнерами" "святых" российских 90-х, - разводки). Но горе всем, если Запад или украинские радикалы вдруг решат, если Москва грозила им бумажным пистолетом. Если Киев все же не "усвоит урок" и обрушит свой бронированный кулак на Донбасс и Луганск, то на этот раз российские войска "не вернутся в пункты своей постоянной дислокации".

Опасность войны в Европе полностью не исчезла. И уж тем более нельзя считать законченным кризис в отношениях России и Запада. Москва не способна разрушить гегемонию НАТО в Европе с помощью одного решительного удара. Вместо этого ставка делается на растянутые во времени попытки "попасть в такт с колебаниями моста" (как известно из физики, в этом случае он может начать "танцевать" или даже разрушаться). Такая тактика подразумевает дальнейшее чередование переговоров и силовых аргументов. К чему я веду? К тому, что "теория безумца" еще явно не исчерпала свою полезность для российской внешней политики. Не знаю, хорошо или это плохо. Но это так.

Мих. Ростовский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644962280
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