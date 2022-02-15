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Закон об иностранных агентах в Киргизии. Закручивание гаек продолжается, - 24.kg
07:42 16.02.2022

24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Международные и отечественные правозащитники и эксперты заявляют, что в Кыргызстане усилилось давление на независимые СМИ.

Демонстрационное задержание журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова после публикации материала о семейном бизнесе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и дело против Kaktus.media тому подтверждение.

После заявления депутата парламента Надиры Нарматовой, что пора принять закон об иностранных агентах, последние сомнения в том, что власти намерены серьезно ограничить свободу слова, отпали.

Документ был одобрен в двух чтениях нардепами пятого созыва. Члены шестого его отклонили. Но в регламенте седьмого созыва нет нормы, запрещающей возвращаться в режиме третьего чтения к непринятым ранее законопроектам.

Обострение
Закон об иностранных агентах подразумевает, что маркировать таким образом будут НПО, финансируемые из-за рубежа.

Кстати, в России, где аналогичный документ появился в 2014 году, метку "иноагент" получают и СМИ, редакционная политика которых идет вразрез с курсом Кремля. Поэтому мало кто сомневается, что если в Кыргызстане появится подобный закон, то направлен он будет в первую очередь против медиа, критикующих власти.

Политолог Игорь Шестаков напомнил, что радио "Эхо Москвы", которое никак нельзя заподозрить в симпатиях к администрации Владимира Путина, иноагентом не является.

"Тут все очень просто - медиахолдинг финансирует "Газпром". Но в Кыргызстане нет такой крупной государственной компании, которая могла бы взять на поруки какое-либо издание. Нет здесь и практики госзаказов, как в той же России, к примеру", - сказал Игорь Шестаков.

Если бы государство само спонсировало НПО-сектор, то и споров не возникло. Потому что только в этом случае власти Кыргызстана, а не другой страны могли бы формировать повестку.

Игорь Шестаков
Однако эксперт согласен с тем, что в Кыргызстане под действие закона об иноагентах попадут вместе с НПО и неудобные СМИ.

Это мнение косвенно подтвердил экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу. Он предложил записать в шпионы Kaktus.Media, Kloop и "Азаттык".

Кстати, именно Турсунбай Бакир уулу, будучи депутатом пятого созыва, инициировал законопроект об иностранных агентах. Он заявлял тогда, что все получающие гранты, будь то НПО или СМИ, - вредители. А своих коллег, кто высказывался против, обзывал предателями.

При этом бывшего акыйкатчи не смущало, что парламентский микрофон, у которого он выступал, навешивая ярлыки на гражданских активистов и журналистов, куплен за счет зарубежных доноров.

Впрочем, страдающих шпиономанией и сегодня не волнует тот факт, что нынешние руководители республики, как и их предшественники, продолжают просить у заграницы деньги на латание дыр в бюджете. Но противники свободных СМИ и НПО обходят тему заимствования грантов самим государством стороной.

Член провластной фракции "Ата Журт Кыргызстан" Надира Нарматова считает, что финансируемые из-за рубежа правозащитные организации и средства массовой информации - это "пятая колона". И пока им не будет дан статус иностранных агентов, не будет спокойствия в стране. "Несколько НПО, финансируемых из-за границы, не дают покоя властям, они сами хотят попасть во власть", - сказала Надира Нарматова.

Поддерживающие эту инициативу добавляют - принятие законопроекта об иностранных агентах связано с вопросом безопасности государства и такие правила введены не только в России, но и в демократических странах, в том числе в США.

При этом забывают указать, что в США существует понятие лоббистской деятельности и, согласно закону о регистрации иностранных агентов (FARA), принятого в 1938 году и откорректированного в 1966-м, его субъекты официально составляют соглашения по защите интересов правительств зарубежных стран. Только в таких случаях они именуются "иностранными агентами".

В кыргызстанском же варианте закона речь идет не о лобби в интересах иностранных правительств, а о собственных гражданах, стремящихся к развитию своей страны.

Аналитики отмечают: главная проблема, что в законодательстве КР нет четкого указания, что подразумевается под политической деятельностью. Инициаторы настаивают, что все финансируемые из-за границы НПО, а также СМИ, получающие гранты от международных организаций, должны признаваться иностранными агентами.

Пляски на граблях
Нынешние власти даже не предприняли попытки пригласить для конструктивного диалога представителей гражданского общества и СМИ, выслушать их мнение или предложения. Они предпочли закручивание гаек.

Законы "О защите от ложной и недостоверной информации" и "О финансовой прозрачности НПО" оказались непригодными для применения на практике. Тогда в "Белом доме" вспомнили об иноагентах. Его можно использовать против как представителей некоммерческого сектора, так и медиасообщества. Получают гранты, значит - шпионы.

Но сторонники непопулярной инициативы забывают, что в Кыргызстане за счет грантов живут не только НПО или СМИ, но и кабмин, парламент, другие органы власти. Само государство зависит от зарубежной помощи.

Эксперты считают, что исключить иностранное влияние можно и без навешивания ярлыков. Достаточно найти деньги на поддержку НПО и СМИ, желающих участвовать в социально-экономических проектах. Но поскольку лишних денег в казне нет, вместо решения актуальных вопросов власти принялись бороться с ветряными мельницами. По традиции в авангарде выступают депутаты с и без того низким общественным рейтингом и по закону жанра продвигают законопроекты, которые, как правило, имеют громкий выхлоп, но сомнительный результат.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644986520
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