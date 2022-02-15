 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США хотят посадить за наркотрафик бывшего союзника-президента Гондураса Хуана Эрнандеса
07:48 16.02.2022

15.02.2022

Экс-глава Гондураса может попасть в американскую тюрьму в рамках кампании по борьбе с организованной преступностью
Данила Моисеев

Вашингтон развеивает медийный образ "доброго дяди" Эрнандеса. Фото со страницы Хуана Орландо Эрнандеса в Facebook
США запросили власти Гондураса об экстрадиции бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, который ушел с должности буквально две недели назад. Вашингтон инкриминирует ему участие в наркотрафике. Дом Эрнандеса уже окружили полицейские. Факт того, что бывший глава страны под видом борьбы с коррупцией и наркотрафиком сам стал покрывать наркобаронов, вряд ли подлежит сомнению. Другой вопрос, что США, зная это, долго поддерживали с ним отношения в политических целях и запросили экстрадиции лишь сейчас.
Информацию о том, что запрос по делу бывшего президента был направлен, подтвердил AP первый вице-президент страны Сальвадор Насралла. Власть в латиноамериканском государстве сменилась совсем недавно, по итогам ноябрьских выборов. Нынешний президент Гондураса Сиомара Кастро – представительница левой Партии свободы и перестройки и жена бывшего свергнутого в 2009 году президента Хосе Мануэля Селайи Росалеса. Она получила 50,6% голосов и оставила позади Насри Асфура, имевшего 36,4% голосов. Асфур – представитель правой Национальной партии, как и Эрнандес. Кастро к предшественнику, правившему страной два срока подряд, не очень благосклонна. Учитывая, что в парламенте главной силой тоже стала Партия свободы и перестройки, можно сказать, что позиции Эрнандеса во власти очень шатки.

Остаться на третий срок он попытался, но не смог. Даже для одного переизбрания в 2017 году ему пришлось прибегнуть к изменению Конституции. Он опередил Насраллу на полпроцента. Выборы критиковались Организацией американских государств за фальсификации, но несмотря на это Вашингтон поддержал тогда Эрнандеса и признал итоги голосования. Очевидно, что более левый Насралла был неудобен США.

Наработки на Эрнандеса у американских структур имелись еще в 2015 году. Тогда Минюст США объявил влиятельную семью Розенталей, якобы связанную с президентом Гондураса, организаторами наркотрафика, а чуть позже потребовал экстрадиции главы клана – 80-летнего Хайме Розенталя. Запрос удовлетворен не был. Имелись материалы и на Эрнандеса, а также его сестру Хильду.

Однако администрация Барака Обамы решила не конфликтовать с властями Гондураса. И только в 2019 году США обнародовали данные, согласно которым 1,5 млн долл. от наркоторговли были использованы Эрнандесом на нужды предвыборной кампании 2013 года. В обороте наркотиков и убийствах конкурентов активно участвовал брат бывшего президента Тони Эрнандес. А президент же, по данным американских прокуроров, был связан с мексиканским наркартелем "Синалоа" и получал от него взятки через брата (см. "НГ" от 01.04.21). В ноябре 2018 года в Майами Тони Эрнандес был арестован, а в марте 2021 года он получил пожизненный срок.

Обращает на себя внимание то, что США тактично переждали окончание президентского срока Эрнандеса, несмотря на столь резонансное дело его брата. Действовать Вашингтон начал сразу после окончания мандата. Уже 7 февраля бывшему президенту была аннулирована американская виза.

"То, что, борясь с наркобизнесом, Эрнандес сам взял его под контроль, уже давно было известно администрации Барака Обамы, в которой работал и Джозеф Байден. Действия Вашингтона похожи на хорошую мину при общей плохой игре. Ведь когда Эрнандес был Белому дому нужен, то там закрывали глаза на фальсификации на выборах. Преемница Эрнандеса относится к нему не очень хорошо. Но вопрос об экстрадиции решает все-таки суд. Он в Гондурасе не столь независим, как в Колумбии или Бразилии, но свое мнение все же имеет", – сказал "НГ" директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

Эксперт отметил, что потенциальное заключение бывшего главы латиноамериканской страны в американскую тюрьму может стать беспрецедентным. Дело в том, что Мануэль Норьега, правитель Панамы, успевший после свержения посидеть за решеткой и в США, и во Франции, и на родине, формально главой страны все-таки не являлся. Дополнительную интригу добавляет то, что Кастро стала президентом совсем недавно. Не факт, что она успела закрепиться в своей роли и способна повлиять на суд уже сейчас. Так что не исключен вариант, при котором из-за решения судей США и маленькое латиноамериканское государство вступят в конфликт.

Источник - ng.ru
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