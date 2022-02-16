Как США зарабатывают на пропаганде войны России с Украиной, - А.Игнатьев

07:52 16.02.2022 АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 16.02.2022 |



"Подход Запада таков: теперь главное – начать войну…"



Заявления американцев о скорой войне Украины и России – даже сами по себе, самим фактом их появления – привели к ряду положительных последствий для экономики США. Долларовые реки уже потекли в "безопасную гавань" – американские бонды. Теперь американцы смогут дешевле занимать деньги для покрытия бюджета – облигации вернулись по доходности к уровню 9 февраля. На следующий день стало известно о шоковых цифрах по инфляции (7,5% в январе), не наблюдавшихся с 1980-х годов. Развертывание же полномасштабной войны сможет и вовсе поддержать бюджет США, вернув ставки к нулевым уровням. От низких ставок сильно зависит и финансовый сектор, который обеспечивает около 15% ВВП.



Война на территории бывшей Украинской ССР для США и их экономики крайне выгодна. Тем более американцы уже заявили, что они принимать участия в ней не планируют. Еще одну масштабную выгоду США от войны России с Украиной раскрыли журналисты Der Spiegel. По их данным, одними из главных виновников военной истерии вокруг Украины являются продавцы американского СПГ. Публикация слухов о "российском вторжении на Украину" в западных СМИ – оптимальный способ "подсадить" Европу на поставки сжиженного природного газа из США, утверждают немецкие эксперты. Автор Der Spiegel Инес Цеттль отмечает, что на фоне антироссийской истерии в медиа американская отрасль ископаемых энергоносителей "пребывает в отличном настроении", поскольку ей удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов, а вбросы о скорой войне Москвы и Киева помогают отпугнуть страны ЕС от "Северного потока - 2".



"Америка – главный энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США превратились в самого большого экспортера СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация Трампа в тот период высокопарно называла "молекулами американской свободы", – объясняет Der Spiegel.



Издание напоминает, что еще до победы на выборах Джо Байдена немецкие эксперты относились к СПГ прохладно. "Представители ЕС писали в The Wall Street Journal, что, по их подсчетам, русский газ значительно дешевле, а потом еще анонимно предположили, что стратегия США заключается в том, чтобы принудить нас к покупке более дорогого американского газа". Автор немецкого издания приводит в пример заявление главы лоббистского союза LNG Allies Фреда Хатчисона о том, что Вашингтон напрямую заинтересован в отсутствии Москвы на общеевропейском и на конкретно немецком энергетическом рынке.



Помимо этого, благодаря военному психозу, рвущему постсоветские связи на востоке, американские корпорации уже готовятся осваивать богатства бывшей УССР с запада. Заправляющий в Киеве нацистско-олигархический режим довел экономику богатейшей постсоветской республики до ручки и сейчас превращает Украину в одно из беднейших государств планеты. При этом Украина остается обладательницей богатейших ресурсов, которые Запад получает фактически даром. На сегодня Украине все еще принадлежат:



1-е место в Европе по извлекаемым запасам урановых руд;



1-е место в Европе по производству аммиака;



1-е место в Европе по площади пахотных земель;



1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;



2-е место в мире по производству ячменя;



2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд;



2-е место в мире по запасам железной руды;



2-е место в Европе по запасам ртути;



2-я в Европе и 4-я в мире система газопроводов;



2-е место в Европе и 10-е место в мире по запасам титановой руды;



3-е место в мире по экспорту железа;



3-е место в мире по площади черного грунта;



3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности АЭС;



3-е место в Европе и 11-е в мире по протяженности железнодорожной сети;



3-е место в Европе и 13-е в мире по запасам сланцевого газа;



3-е место в мире по производству и 4-е место в мире по экспорту кукурузы;



4-е место в мире по экспорту турбин для АЭС;



4-е место в мире по экспорту титана;



4-е место в мире по экспорту глины;



4-е место в мире по экспорту ячменя;



4-е место в мире по производству картофеля;



4-е место в мире по производству ракетных установок;



4-е место в мире по общей стоимости природных ресурсов;



7-е место в мире по запасам угля;



8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;



9-е место в мире по экспорту продукции оборонной промышленности;



10-е место в мире по производству стали…



И это еще не полный список. Промышленная инфраструктура республики все еще довольно крепкая. Даже сегодняшнего ее состояния с учетом ресурсного потенциала вполне достаточно, чтобы жить в изобилии и развиваться. То, что нынешний украинский режим не умеет и не хочет распоряжаться этим богатством во благо народа и стран, другой вопрос. Как и то, что в последнее время к традиционной коррупции и бесхозяйственности добавилось еще выполнение убийственно-идиотских требований транснационального "либерального" лобби (вроде отказа от угольной промышленности). Но даже невзирая на все это, Украина потенциально очень богата, хотя ее промышленная и внешняя политика, в отличие от промышленной инфраструктуры, плачевна.



США уже давно вторглись на Украину, осваивая ее экономический потенциал и военно-силовую сферу.



фото stripes.com



США уже давно вторглись на Украину, осваивая ее экономический потенциал и военно-силовую сферу. Простым жителям в этих раскладах предназначена роль пушечного мяса в междоусобной войне с русскими за экономические интересы заокеанских корпораций. Крупнейшая газета вооруженных сил США Stars and Stripes пишет об этом, не стесняясь: "Американские специальные инструктора продолжают выполнять миссию по созданию элитных боевых сил в Украине, заявили военные чиновники, даже когда Россия угрожает вторжением своими тысячами войск, танков и артиллерии, размещенных вдоль их границ. "Наша учебная миссия в Украине продолжается", – сказал пресс-секретарь Командования специальных операций США в Европе… "Мы продолжаем рассматривать нашу миссию в Украине как часть постоянных усилий по расширению возможностей Сил специальных операций". Последние несколько лет SOCEUR, базирующаяся в Штутгарте, тихо работала в учебном центре под Киевом. Задача миссии – помочь украинским войскам более эффективно защищаться от российской агрессии".



Дезинформация от Bloomberg



Дезинформация от Bloomberg



Роль расходного материала отведена и зиц-председателям нынешнего режима в Киеве. Грузинские СМИ, ссылаясь на заявления американцев о скорой войне Украины и России, сегодня открыто пишут, что Запад готовит Зеленскому участь Саакашвили, устроившему военную антироссийскую провокацию во время предыдущей Олимпиады в Китае. После того как американское информационное агентство Bloomberg опубликовало лживое сообщение "Россия вторглась на Украину", издание "Грузия и Мир" отметило, что все это очень напоминает действия Запада в 2008 году. "И тогда Европа и Америка говорили правительству Грузии, что Россия вторгнется и надо быть осторожнее, и тогда тоже прокрадывались „по ошибке" заголовки. В конечном итоге Михаила Саакашвили нервы подвели, и он выстрелил. Что мы получили в результате, все хорошо знаем, и очень велика вероятность того, что сейчас нервы подведут Владимира Зеленского", – вспоминает автор грузинского издания Бесо Барбакадзе и подчеркивает: "Подход Запада таков – если не выстрелит Россия, пусть выстрелит Украина. Теперь ведь главное – начать войну, а не то, кто первым выстрелит. Тем более что первый выстрел все равно свалят на Россию, и, можно с уверенностью сказать, что отражающие это материалы в западной медиа уже написаны-откорректированы". Источник - fondsk.ru

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