Казахстанские инвесторы активно переводят деньги в офшоры

08:45 16.02.2022

Наибольший объем выведенных денег из страны пришелся на Каймановы острова

Общий отток прямых инвестиций казахстанских инвесторов за рубеж в период с января по сентябрь 2021 года составил 1,5 миллиарда долларов США.

Как отмечает Ranking.kz, по сравнению с тем же периодом 2020 года отток прямых инвестиций из Казахстана за границу вырос на 35,8%.

Больше 1 млрд долларов из совокупного объема вложений за границу от казахстанских прямых инвесторов пришлось на инвестиции в сфере финансовой и страховой деятельности, что на 85,8% больше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Далее следуют профессиональная и научная техническая деятельность (117,4 млн долларов) и деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления (96,7 млн долларов).

Среди стран, в которые направляют капитал отечественные инвесторы, популярны офшоры.

Так, за январь-сентябрь 2021 года наибольший объем вложений пришелся на Каймановы острова: 637,5 млн долларов - почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Следом идет Россия (253,1 млн долларов), а замыкает тройку лидеров еще один офшор - Сейшельские острова (176,6 млн долларов).

Отмечается, что весь объем инвестиций казахстанских инвесторов в Сейшельские острова был отправлен в третьем квартале 2021 года, что составило почти четверть от всего объема зарубежных инвестиций в третьем квартале, а в целом за январь-сентябрь - 11,7%. Причем ранее это направление не пользовалось популярностью вовсе.

Что касается Каймановых островов, то их удельный вес, напротив, рос постепенно. Так, в 2011 году он составлял лишь 0,1%, к 2020-му увеличился до 23,3%, а уже по итогам января–сентября 2021 года доля этого направления достигла 42,2%.



Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату денег, незаконно вывезенных из страны. Он поручил правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по этому вопросу.