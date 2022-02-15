 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Преемник главы Туркмении Сердар Бердымухамедов получил прозвище "Шею сверну". Что известно о будущем президенте
09:52 16.02.2022

Что известно о будущем президенте Туркменистана

Сын лидера Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом на предстоящих президентских выборах. День голосования назначен на 13 марта. Знаменитый туркменский коневод, бывший министр, жертва политических репрессий Гельды Кяризов рассказал, кто такой Сердар и что изменится с его приходом к власти.

В сентябре прошлого года единственному сыну Бердымухамедова Сердару исполнилось 40 лет. У него есть две сестры, но их данные нигде не упоминаются. Сын президента рано женился - в 20 лет, и уже имеет четверых детей - трех дочерей и сына Керимгулы. Керимгулы - любимый внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, с которым тот не редко записывал совместные песни. Ходят слухи, что именно его дедушка хотел видеть своим преемником, но тому еще нет и 20 лет.

В 2001 году Сердар окончил Туркменский сельскохозяйственный университет С.А.Ниязова по специальности "инженер-технолог". После окончания вуза стремительно взлетел по карьерной лестнице, занимая все новые и новые государственные посты. Преуспел в винном бизнесе и практически монополизировал пищевую и продовольственную промышленность страны.

Не имея дипломатического опыта, в 2008-2011 стал советником-посланником в посольстве Туркменистана в Москве, параллельно получая второе высшее образование в Дипломатической академии МИД РФ по специальности "международные отношения". Учеба в России его не увлекала, на занятиях он появлялся редко и исключительно в сопровождении охраны. После окончания ВУЗа три года проработал в представительстве Туркменистана при ООН в Женеве.

Несмотря на столь быстрое и внушительное продвижение по карьерной лестнице жителями Туркменистана он мало чем запомнился. Бердымухамедов-младший не обладает ни харизмой отца, ни ораторскими данными, самостоятельных решений он не принимал, действуя исключительно по указке папы. Зато перенял его замашки в общении с подчиненными. Служащим запрещалось попадаться на глаза начальнику без повода, поэтому по длинным коридорам министерских ведомств сын Бердымухамедова прогуливался в одиночестве, пока остальные прятались в кабинетах.

В 2021 году Сердара назначил на пост вице-премьера, после чего стало ясно, кого именно Бердымухамедов-старший выбрал в преемники. Все это время он остается исключительно в тени отца, следуя за ним даже в увлечениях: лошади, автомобили и спорт. Ему же отец доверил самое дорогое - используя "опыт предков", развивать селекцию и совершенствовать породу туркменского алабая. Сейчас Сердар возглавляет Международную ассоциацию туркменского алабая и регулярно докладывает отцу об успехах в этой области.

Гельды Кяризов рассказал "МК" о том, что из себя представляет Сердар Бердымухамедов:

- Сердар с самого начала был не очень удачным ребенком. Когда Бердымухамедов-старший находился в должности вице-премьера, он ощущал недостаток внимания, и есть сведения, что подсел на запрещенные вещества. По нему заметно, что он перенес некую серьезную психологическую травму, вероятно, связанную с жесткими действиями отца по искоренению у него этого пристрастия и превращения сына в "марафонца", который то и дело переходил из одной должности в другую.

С приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедов начал выстраивать вертикаль, заточенную под свою семью, которая позволяла бы передавать власть из поколения в поколения, от отца к сыну, от сына - к внуку. Отец старательно провел Сердара по всем институтам власти, по всем образовательным центрам, включая дипломатическую академию МИД РФ. Вместе с ним училась сестра моей супруги, которая рассказывала, что для обучения Сердара потребовалось немало финансовых вложений, чтобы он смог выйти оттуда с почетом.

- Похож ли Сердар на своего отца по стилю управления?

- Сердар сам по себе очень жестокий. Если его отец просто трясет указкой, то за сыном закрепилось крылатое выражение "Шею сверну". Еще будучи руководителем в тех или иных сферах, он понимал, что является главным преемником, что не могло на нем не отразиться.

На выборах для него созданы парниковые условия. С нарушением Конституции срок регистрации на выборы сокращен до одного месяца. Что касается геополитического фактора, то сейчас внимание направлено на российско-украинское противостояние, поэтому вся международная общественность занята этим. Операция "преемник" проводится под политическим одеялом, а в стране вероломно формируется династическое наследие по лекалам древних фараонов.

- Что изменится с его приходом к власти?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать, почему эти выборы назначены в такой спешке. Я лично знал Гурбангулы Бердымухамедова и могу сказать, что это осторожный и трусливый человек. Из-за этого он расправлялся не только с собственным народом, но и с теми, кто его должен был охранять. Своего первого начальника охраны он посадил за то, что тот знал о всех его финансовых махинациях, сбережениях, каких родственников и почему он назначил на тот или иной пост. Позже в тюрьмах и лагерях оказались еще пять руководителей его личной охраны, а затем списки пополнили сотни сотрудников всех силовых структур. Это говорит о том, что те, кто рассчитывал на его поддержку и был готов отдать за него жизнь - не могут рассчитывать на его покровительство.

Сейчас отец может доверять только сыну. И фактически Сердар работает вместе с ним весь последний год. Поэтому говорить о том, что что-то поменяется или Бердымухамедов-младший будет самостоятельной фигурой, не приходится. Но далеко не факт, что люди не будут сопротивляться этому назначению. Жители Туркменистана сегодня и шесть лет назад - абсолютно разные. Они меньше готовы терпеть беспредел и нарушение законов.

Алена Казакова
15.02.22

Источник - mk.ru
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