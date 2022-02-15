Почему Алиеву срочно нужна новая война с Арменией, - А.Ситников

11:07 16.02.2022 Баку под прикрытием турецкой армии готов начать штурм Арцаха, даже если на его пути встанут русские миротворцы

Александр Ситников

14 февраля президент Азербайджана Алиев во время проверки хода реставрационных работ в мечети в Агдаме неожиданно и достаточно в ультимативной форме заявил, что Баку и Ереван обязаны подписать мирный договор и закрепить "советские границы". По его словам, "этому должно способствовать усиление азербайджанской армии". Иначе, Ильхам Гейдар оглы "сможет дать ответ реваншистским силам, поднимающим сегодня голову в Армении".



Подобные "мирные инициативы" удивляют, если не сказать жестче - напрягают, хотя бы потому, что угроза, пусть и завуалированно, направлена и против наших солдат в Нагорном Карабахе. Казалось бы, до 2025 года, до тех пор, пока действует мандат российских миротворческих сил, на этой земле должен быть установлен хрупкий мир.



Одно время была надежда, что конфликт между двумя кавказскими республиками заморожен. Однако в последнее время Алиев явно расшатывает ситуацию, тем самым подрывает авторитет Путина, как гаранта безопасности в Арцахе.



Так, 3 февраля власти Азербайджана объявили, что намерены стереть армянские надписи на религиозных объектах, расположенных на "освобожденной" в ходе 44-дневной войны территории. Баку, по сути, с бухты-барахты начал доказывать, что здешние церкви изначально были наследием Кавказской Албании, древнего королевства, некогда расположенного на территории нынешнего Азербайджана.



"Эта теория, которая не поддерживается основными историками, долгое время пропагандировалась азербайджанскими историками-националистами и была принята нынешним правительством в Баку, - такую оценку этой инициативе дал бакинский журналист Гейдар Исаев. - Министр культуры Анар Керимов сообщил на брифинге для прессы, что создана рабочая группа, которая будет отвечать за устранение „вымышленных следов, написанных армянами на албанских религиозных храмах"".



Даже некоторые азербайджанцы понимают, что речь идет о провокационной политике, которая фактически не оставляет Еревану маневра для хоть какого-то урегулирования конфликта. Можно смело говорить, что Баку хочет искоренить все армянское, что осталось в Карабахе.



Напомним, Алиев лично пообещал российскому лидеру Путину обеспечить охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе после соглашения о прекращении огня и боевых действий между Ереваном и Баку. Тем самым, Ильхам Гейдар оглы послал сигнал Владимиру Владимировичу, что плевать хотел на свои обещалки русскому президенту.



Впрочем, фигу в кармане Алиев показал и американцам. "Мы глубоко обеспокоены планами Азербайджана удалить армянские апостольские надписи из церквей. Мы настоятельно призываем правительство сохранить и защитить места отправления культа и другие религиозные и культурные объекты", - написала в твиттере администратор Комиссии США по международной религиозной свободе со ссылкой на своего председателя Надин Маенцу.



МИД Армении в этой связи сделал заявление: "Это еще раз демонстрирует тот факт, что случаи вандализма и уничтожения армянского исторического, культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе за 44 дня войны и последующий период, являются преднамеренными и заранее спланированными, и считаются частью политики уничтожения коренного нагорно-карабахского армянского населения".



С учетом той исторической ценности для армян арцахских храмов, в первую очередь монастыря Дадиванк, ни одна из политических сил Армении не согласится после этого поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном.



Повторимся также, что в самом Азербайджане есть люди, которые не видят государственной логики в таких шагах официального Баку. Да, их мало, поскольку любая критика Алиева расценивается, как "работа на враждебную спецслужбу". Достаточно вспомнить так называемое "дело Тертера" (по названию района, где творилось беззаконие), чтобы понять "молчание азербайджанцев". Речь идет о массовых пытках сотен (!) и казнях десятков своих же военных, подозреваемых якобы в шпионаже на Армению.



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ



"Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца"

Постыдное поведение Ягудина на Олимпиаде предали огласке

Как пишет Гейдар Исаев, некий "Джавид Ага, комментатор азербайджанских социальных сетей, изучающий наследие кавказских албанцев в Азербайджане, предположил, что план Алиева, возможно, был мотивирован коррупцией, которая является эндемичной в Азербайджане".



В целом антиарцахские действия Баку в Карабахе и враждебная риторика Алиева воспринимаются в Армении, как свидетельства того, что любая перспектива "мирного сосуществования" чревата необратимыми последствиями и ставит под угрозу основные права и свободы местных армян. Интернет-ресурс Armenpress пишет: "Народ Арцаха никогда не жил и никогда не сможет жить в мире с Азербайджаном, это реальность, подтвержденная горечью лет, многими эпизодами преступных событий".



Можно как угодно относиться к Алиеву, но он точно далеко не глупый политик, и его шаги против арцахских церквей сделаны только для того, чтобы сорвать мирные переговоры с Ереваном и заодно обвинить в этом армян.



Обращает на себя внимание, что ультимативное требование по взаимному признанию советских границ, причем под дулами азербайджанских военных, совпало с одобрением Анкарой Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанной 15 июня 2021 года. В Азербайджане этот документ уже назвали стратегическим, хотя уже видно, что турки тянули с утверждением в парламенте.



По идее, азербайджанцам не стоит опасаться реванша в 2025 году, ведь потомки янычар всегда придут на помощь "братьям". Но если обратиться к первоисточнику, то Эрдоган этого не обещал. В декларации (не в договоре - авт.) сказано: "В случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".



Между тем, Армения и Турция продвигаются по нормализации отношений и открытию своей общей границы. Все это, безусловно, категорически не нравится Алиеву, который неоднократно пытался доказать "брату" Эрдогану, что без мирного договора, причем строго на условиях Баку, Анкаре лучше не иметь дел с Ереваном.



Такое впечатление, что Ильхам Гейдар оглы, как минимум, не удовлетворен итогами 44-дневной войны и, как максимум, опасается армянского реванша. Эффект неожиданности от применения БПЛА, похоже, уже нивелирован. Армяне, судя по всему, сделали нужные выводы из 44-дневной войны, и к 2025 году научатся, можно даже не сомневаться, сбивать турецкие Байрактары.



Между тем, без поддержки БПЛА, по оценкам американской стороны, азербайджанцы, с большой вероятностью, окажутся в проигрыше. В частности, Джеймс Ставридис, отставной адмирал Военно-морских сил США, кстати широко цитируемый за океаном авторитет, накануне вторжения армии Алиева в Карабах сказал: "Наши разведывательные оценки показали, что армяне почти наверняка победят, если дело дойдет до серьезных столкновений". Позднее свою ошибку в прогнозе он объяснил недооценкой ударных дронов.



Сейчас время работает на Ереван, что не может не пугать Баку. Значит, резко увеличиваются шансы на новую войну, несмотря на присутствие наших миротворцев в Карабахе. Но все будет зависеть от разрешения нынешнего украинского кризиса. Если Москва окажется в международной изоляции и под тотальными санкциями, то Алиев может и рискнуть: ведь все против России. Конечно, такое развитие событий сегодня маловероятно, но завтра все может измениться. Слишком высоки ставки. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644998820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Прошло заседание фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе

- Форсированные меры принимает Правительство для исполнений поручений Президента

- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2022г. составил 103%

- Стоимость первичного жилья в РК выросла в 12 раз за пять лет

- В Сенате обсудили вопросы эффективного использования внешних госзаймов страны

- Чем обувь "опасней" водки?

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2021 года

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы Е. Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Жетысуского района

