Задержан за коррупцию очередной член правления Российско-Кыргызского фонда развития Мамытов

12:05 16.02.2022

15 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Задержан член правления Российско-Кыргызского фонда развития Нурлан Мамытов



Член правления Российско-Кыргызского фонда развития Нурлан Мамытов задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском райсуде.



Отмечается, что он был задержан сотрудниками ГКНБ. Постановлением следственного судьи он арестован до 8 марта. Нурлану Мамытову инкриминируют статью "Коррупция" УК КР.



Пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.



Отметим, Нурлан Мамытов назначен членом правления РКФР в июне 2021 года.