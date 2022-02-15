|Задержан за коррупцию очередной член правления Российско-Кыргызского фонда развития Мамытов
12:05 16.02.2022
15 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Задержан член правления Российско-Кыргызского фонда развития Нурлан Мамытов
Член правления Российско-Кыргызского фонда развития Нурлан Мамытов задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском райсуде.
Отмечается, что он был задержан сотрудниками ГКНБ. Постановлением следственного судьи он арестован до 8 марта. Нурлану Мамытову инкриминируют статью "Коррупция" УК КР.
Пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.
Отметим, Нурлан Мамытов назначен членом правления РКФР в июне 2021 года.