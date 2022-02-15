Выдвинут второй кандидат в президенты Туркменистана - Агаджан Бекмырадов от Аграрной партии

12:24 16.02.2022

В преддверии досрочных выборов президента Туркменистана выдвинут второй по счету кандидат - представитель Аграрной партии Туркменистана, заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Агентство отмечает, что члены партии "подчеркнули важность высказанной главой государства на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша идеи о выдвижении молодых руководителей". Дата рождения Бекмырадова не называется, но сообщается, что Туркменский государственный архитектурно-строительный институт он окончил в 1995 году. Таким образом, сейчас ему должно быть не менее 47-48 лет. Нижняя планка для должности президента - 40 лет.



Первым зарегистрированным кандидатом на выборах 14 февраля стал 40-летний сын президента, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый Демократической партией Туркменистана. Сердара уже много лет называют преемником отца. Наблюдатели заговорили об активизации подготовки транзита власти в 2020 году, когда Халк Маслахаты и Меджлис объединили в двухпалатный парламент Милли Генгеш. Бердымухамедов-старший лично возглавил верхнюю палату, хотя Конституция запрещает президенту избираться в парламент. Наблюдатели уже тогда предположили, что он собирается сохранить за собой этот пост, а должность президента передать сыну.



В начале 2021 года Сердар занял пост вице-премьера, став, таким образом, заместителем отца: главой правительства в Туркменистане является сам президент. А годом позже было объявлено, что 11 февраля, в день, когда исполнится 15 лет с момента первых выборов Гурбангулы Бердымухамедова, состоится внеочередное заседание Халк Маслахаты. На этом мероприятии президент заявил, что хочет "дать дорогу молодым", сосредоточившись на исполнении обязанностей главы верхней палаты парламента. На следующий день, 12 февраля, была названа дата досрочных президентских выборов - 12 марта.