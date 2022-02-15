В "беззвучном режиме". Какова позиция стран Центральной Азии в противостоянии России и Украины? - "РО"

13:56 16.02.2022 На этом снимке, опубликованном пресс-службой Минобороны Украины, украинские солдаты используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области. 23 декабря 2021 года



Отличаются ли позиции стран - членов ОДКБ от позиции стран, не входящих в эту организацию?



Украина объявила 16 февраля Днем единения. Президент Владимир Зеленский заявил: "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство". Некоторые СМИ прогнозировали, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. В качестве возможной даты вторжения России назывались и другие последующие дни.



УЧЕНИЯ МЕЖДУ "ГАРАНТИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ" И САНКЦИЯМИ



15 февраля было объявлено, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений у границы с Украиной. Однако угроза еще не рассеялась. К примеру, эксперты исследовательской группы Conflict Intelligence Team говорят, что нет никаких признаков того, что войска, развернувшиеся вблизи границы с Украиной, вернулись на постоянное место дислокации.



Россия и Беларусь проводят беспрецедентные 10-дневные военные учения у границы с Украиной с 10 февраля. Это увеличило риск российского вторжения в Украину. Москва отвергает вероятность вторжения в Украину.



Учения вооруженных сил России и Беларуси, носящие название "Союзная решимость - 2022", направлены на демонстрацию готовности отразить возможную агрессию со стороны Запада и Украины. В министерстве обороны России также заявили, что целью учений является отражение терроризма и защита интересов союзников. По данным ведомства, в декабре президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили совместные учения.



Фрагмент видео, опубликованного Минобороны России 9 февраля 2022, где показаны боевые расчеты ЗРК С-400, заступающие на боевое дежурство во время совместных учений вооруженных сил России и Беларуси в рамках инспекционной проверки

Фрагмент видео, опубликованного Минобороны России 9 февраля 2022, где показаны боевые расчеты ЗРК С-400, заступающие на боевое дежурство во время совместных учений вооруженных сил России и Беларуси в рамках инспекционной проверки

Существуют разные мнения о количестве техники и людей, задействованных в военных учениях. По данным СМИ, численность военнослужащих составляет около 100 тысяч человек, некоторые говорят о 120 тысячах человек. Сообщается, что Россия направила на учения комплексы С-400, дивизионы "Панцирь-1", самолеты Су-35 С и Су-25 СМ.



Беспрецедентная концентрация российских войск и военной техники вблизи украинской границы вызывает беспокойство как Украины, так и Запада. Запад призвал Россию, чтобы она отвела свои войска от границы с Украиной. В противном случае Москве грозят беспрецедентные санкции. Кремль заявляет, что не планирует вторгаться в Украину, и обвиняет западные страны во втягивании Украины в НАТО и вооружении Украины. В связи с этим Россия часто говорит не об Украине, а о своих "гарантиях безопасности" в переговорах с Западом. Москва дала понять, что отказ от принятия Украины в НАТО - дело принципа.



Тем временем некоторые страны сократили штат своих посольств в Киеве, США временно перевезли свое посольство во Львов. Кроме того, США внесли Украину в "красный список" стран, поездки в которые запрещены. Сообщается, что соседняя Польша начала организовывать возможные переходы для беженцев из Украины. Между тем Россия предупредила об опасности полетов над несколькими зонами вблизи Крымского полуострова с 14 по 19 февраля.



""МОЛЧАЛИВАЯ" ОБЕСПОКОЕННОСТЬ"



Казахстанский эксперт Думан Кабдыгалиев считает, что страны Центральной Азии займут выжидательную позицию во время российско-украинского конфликта.



"Это не просто спор между двумя странами, он охватывает проблему между Россией и странами Запада. Возможность вступления Украины в НАТО вызывает гнев России", - говорит он.



Президенты пяти стран Центральной Азии (слева направо): Садыр Жапаров (Кыргызстан) , Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан). Саммит в Туркменистане, 5 августа 2021 года

Президенты пяти стран Центральной Азии (слева направо): Садыр Жапаров (Кыргызстан) , Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан). Саммит в Туркменистане, 5 августа 2021 года

Эксперт напоминает, что страны Центральной Азии хранили молчание во время грузино-российского кризиса 2008 года и во время аннексии Крыма Россией.



Однако в этой ситуации больше обеспокоены страны Центральной Азии, являющиеся членами ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.



- Если Россия вторгнется в Украину, она может столкнуться с санкциями. Эти санкции могут затронуть страны региона, являющиеся союзниками России по Евразийскому союзу и ОДКБ. К примеру, сильно может пострадать Казахстан, переживший январские события. Туркменистан и Узбекистан, две страны Центральной Азии, не входящие в ОДКБ, также опасаются применения Россией силы против Украины. Потому что Путин проводит политику применения силы против стран бывшего Советского Союза, которые не идут на сближение с ним, - говорит Думан Кабдыгалиев Азаттыку.



По словам эксперта, если между Украиной и Россией начнется война, это нанесет ущерб торгово-экономическим отношениям между Центральной Азией и этими двумя странами. "Очевидно, что Центральная Азия не поддерживает военный сценарий", - говорит он.



"СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ"



Кыргызский эксперт Эмильбек Жороев говорит, что украинско-российский конфликт редко обсуждается в Центральной Азии - эта тема поставлена в "беззвучный режим". Однако это не означает, что лидеров Центральной Азии ситуация не беспокоит. "Украина для стран Центральной Азии не чужая страна, у всех есть какой-то уровень взаимоотношений, тем более у них есть общее историческое прошлое, свежая память о сосуществовании в одной стране", - говорит он.



- С Россией у всех стран Центральной Азии очень тесные взаимоотношения. И эти взаимоотношения с Россией нужно рассматривать как главную причину того, как рассматривают, как позиционируют себя эти страны касательно Украины. Очевидно, что все страны Центральной Азии заинтересованы в мире, в том, чтобы не было войны между Россией и Украиной. Эта война никому не интересна, особенно Центральной Азии, - говорит Эмильбек Жороев.



Эксперты напоминают, что страны Центральной Азии хранили молчание во время грузино-российского кризиса 2008 года и во время аннексии Крыма Россией

Эксперты напоминают, что страны Центральной Азии хранили молчание во время грузино-российского кризиса 2008 года и во время аннексии Крыма Россией

Эксперт также говорит, что страны Центральной Азии опасаются позиции России в международных делах.



- Лидеры Центральной Азии не осмеливаются открыто высказываться по позиции Кремля. Поэтому, наверное, у всех стран региона такая "беззвучная", негласная позиция. И этот вопрос стал более щепетильным и очень сложным после январских событий в Казахстане, когда свою роль сыграла Россия под знаменем ОДКБ. И теперь странам Центральной Азии стало чревато каким-то образом проявлять себя, открыто рассуждать об этом. Потому что лидеры Центральной Азии прекрасно осознают последствия таких мнений, - говорит Эмильбек Жороев.



По его словам, ни одна страна Центральной Азии, вне зависимости от того, является она членом ОДКБ или нет, не хочет войны.



- Я не могу сказать, что позиция стран Центральной Азии, входящих в ОДКБ, и стран, не являющихся ее членом, отличается. Каждая страна Центральной Азии хочет положительного решения конфликта между Россией и Украиной, - говорит он Азаттыку.



ВЛИЯНИЕ НА МИГРАНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИИ



Таджикистанские эксперты говорят, что страны региона не выработали четкой позиции по российско-украинскому конфликту. По их мнению, если между Россией и Украиной начнется война, такие страны, как Таджикистан, которые являются членами региональных организаций, подчиняющихся России, будут обязаны поддержать Москву. Однако страны региона нуждаются в финансовой помощи Запада. "Таджикистан должен поддерживать решение проблемы путем диалога", - сказал таджикской службе РСЕ/РС местный эксперт Сайфулло Сафаров.



По мнению таджикских экспертов, текущая ситуация или введение санкций в отношении России окажут существенное влияние на экономику Таджикистана. В России находится более миллиона таджикских мигрантов. Денежные переводы мигрантов важны для таджикской экономики. Санкции, введенные против России после аннексии Крыма Россией в 2014 году, нанесли ущерб российской экономике, и денежные переводы от таджикских мигрантов резко сократились.



Узбекский эксперт Камолиддин Раббимов, проживающий во Франции, придает значение отводу российских войск от границы с Украиной. Он считает, что эти действия снизили угрозу войны.



- Это означает, что процесс снижения военной угрозы уже начался. Встреча Путина 14 февраля с главой МИД Сергеем Лавровым подтвердила возобновление переговоров, - говорит эксперт Азаттыку.



Страны Центральной Азии не придерживались единой позиции и в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. В документах ООН по Крыму часть этих стран проголосовала "за", другая - "воздержалась", третьи были "против". По отдельным документам некоторые страны Центральной Азии не участвовали в голосовании вообще.



Куанышбек Кари, казахская служба РСЕ/РС Источник - rus.ozodi.org

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