Расследование: кто он, "счастливый" владелец Таджикского "Азота"?

13:59 16.02.2022 Одно из крупнейших предприятий страны по производству азотных удобрений "Азот" (бывший Вахшский азотно-туковый завод), расположенное в городе Левакант, было выкуплено около года назад, однако о новом владельце никакой информации в открытом доступе нет, как и о сумме сделки.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 февраля этого года подписал указ о передаче известного предприятия "Азот" компании "Осие кемикал", однако указ нигде опубликован не был.



В копии соглашения, которая попала в распоряжение Радио Озоди 15 февраля, лишь указано, что компания "Осие кемикал" учреждена и действует "в соответствии с законодательством Республики Таджикистан". Информации о том, когда, где и кем была создана эта компания, отсутствует.



На сайте Налогового комитета информация об этой компании также отсутствует, ее названия нет и в списке производителей Таджикистана. В этом списке со словом "кемикал" записан только один субъект - "Талко Кемикал" - под регистрационным номером 1549. Вьетнамская и индийская компании, которые также носят название Asia Chemical ("Осие кемикал"), о покупке таджикского "Азота" не сообщали, и к тому же они не были созданы "в соответствии с законодательством Республики Таджикистан".



Неограниченные льготы

В соответствии с соглашением, компания "Осие кемикал", владелец которой неизвестен, будет освобождена от уплаты "налога на доходы юридического лица" на прибыль на срок до 5 лет. Специалисты, приглашенные компанией из-за рубежа, также освобождаются от уплаты обязательных государственных сборов и им не потребуется даже разрешение на работу в Таджикистане.



Кроме того, правительство Таджикистана согласилось с тем, что компания сможет продавать свою продукцию внутри страны и за рубежом по ценам, которые она сама же и установит, без каких-либо ограничений. Она также имеет право конвертировать прибыль, полученную внутри страны, в иностранную валюту и выводить ее за пределы Таджикистана. И это при том, что Национальный банк Таджикистана запретил другим компаниям покупать и продавать иностранную валюту в Таджикистане без лицензии.



Компания "Осие кемикал" имеет право также, согласно соглашению, ввозить товары и материалы, необходимые для обеспечения деятельности завода, без уплаты таможенных пошлин.



А что взамен?

Взамен на такие беспрецедентные льготы компания обязуется инвестировать не менее 200 миллионов сомони в реконструкцию и запуск завода "Азот", хотя при этом не указано, о каком периоде идет речь. Еще одно условие, взятое на себя компанией "Осие кемикал", заключается в том, что до 80 процентов ее сотрудников должны быть гражданами Таджикистана.



Три года назад таджикское правительство выставило завод по производству удобрений "Азот" на торги, за 190 млн сомони. Правительство Таджикистана выставило тогда ряд условий для будущего владельца "Азота": он должен был взять на себя обязательство построить газопровод Яван-Левакант стоимостью 400 млн сомони в течение последующих трех лет, создать не менее 1100 постоянных рабочих мест в течение трех лет, а в первый год после покупки акций он должен погасить кредиторскую задолженность предприятия в размере не менее 25 млн сомони.



Однако в копии соглашения, которая имеется в распоряжении редакции, компания "Осие кемикал" таких обязательств не себя не взяла. "Азот" не работает с 2000-х годов, но недавно заместитель мэра города Левакант сообщил, что новый владелец погасил долги перед работниками предприятия, которые остались от прежних владельцев и теперь он "может приступить к работе".



Секретная сделка?

Название "Осие кемикал" впервые "всплыло" в СМИ после тендера, который состоялся 15 февраля 2021 года. Тогда Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом вообще не стал размещать какую-либо информацию о результатах торгов и лишь спустя год, 11 февраля сего года, руководство комитета подтвердило на пресс-конференции, что завод был продан "Осие кемикал", при этом не сообщив никаких подробностей сделки.



После торгов одни источники сообщали, что тендер выиграла компания Сиема, входящая в группу компаний "Авеста", аффилированную с приближенными председателя города Душанбе Рустама Эмомали, сына президента. Другие СМИ объявили победителем компанию "Фароз", принадлежащую Шамсулло Сохибову, зятю президента. Но 26 июля прошлого года во время своей пресс-конференции председатель Леваканта Заррина Давлатзода заявила, что компания "Осие кемикал" - новый владелец контрольного пакета предприятия "Азот", погасила часть долгов. "Новый владелец погасил долг по зарплате в размере 1 млн сомони, а также погасил долги по налогу в размере почти 15 млн. сомони", - сказала тогда Заррина Давлатзода.



Каким образом новая и никому ранее не известная компания сумела выиграть торги у таких мегакомпаний, как "Фароз" и "Авесто групп", каждая из которых имеет мощную поддержку со стороны президентской семьи, и почему власти до сих не объявили официально владельцев компании "Осие кемикал" - все это вызывает очень большие вопросы и сомнения.



Такие огромные льготы, ранее предоставленные только компаниям, принадлежащим семье президента Таджикистана, ставят компанию "Осие кемикал" в один ряд с IRS, CDH Investment Corporation и даже Somon Air. Ее владелец - тот, кто не хочет, чтобы его имя "всплыло" и стало известно общественности.



Наследие Фирташа и Зайда Саида

Завод по производству удобрений "Таджик Азот", доставшийся Таджикистану в наследство от Советского Союза, неоднократно переходил из рук в руки.



Это предприятие, которое имело возможности для выпуска таких важных для сельского хозяйства удобрения, как аммиак, карбамид, карбоновый ангидрид и другие азотные удобрения, последние 10 лет находилось в центре финансовых и даже политических скандалов.



Вахшский азотно-туковый завод, построенный в 1967 году для обеспечения всего сельского хозяйства страны минеральными удобрениями, приостановил свою деятельность в годы гражданской войны.



В 2001 году компания Group of DF, принадлежавшая украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, приобрела 75 процентов акций этого завода. 20 процентов оставалось у правительства Таджикистана и 5 процентов было оформлено на сына экс-министра промышленности РТ, впоследствии осужденного Зайда Саидова.



После того, как Зайд Саидов объявил о создании партии "Новый Таджикистан" и был затем арестован, а имя Дмитрия Фирташа всплыло в связи с уголовным делом босса группировок украинской мафии Могилевича и он был задержан в марте 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР, Экономический суд Хатлонской области признал в 2014 году сделку по продаже акций "Таджик Азот" незаконной и объявил это крупное предприятие государственной собственностью. Компания Фирташа Group of DF была обвинена в невыполнении норм приватизации объекта, частичной продаже имущества без согласования с таджикским правительством и, как следствие, неуплате около 2 млн. долларов налогов.



В 2016 году на базе "Таджик Азот" на основе двухсторонней договоренности с китайской компанией "Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа" было создано таджикско-китайское СП "Нурихои Осие" (Минералы Азии). В ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония старта второй фазы реконструкции и модернизации предприятия. Согласно договора, запуск первой очереди модернизированного предприятия производственной мощностью 120 тыс тонн аммиака и 200 тыс тонн карбамида должен был состояться спустя 1,5 года, а в течение последующих трех лет предполагался запуск второй очереди предприятия производственной мощностью 300 тыс тонн аммиака и 500 тыс тонн карбамида. Однако китайская сторона не выполнила свои обязательства по договору.



И тогда в сентябре 2019 года Таджикистан в одностороннем порядке расторг договор с китайской компанией Henan Zhong-Ya, которая должна была вновь запустить завод "Азот" в городе Левакант в Хатлонской области, а все акции были возвращены государству. Правительство заявило, что китайская компания не сдержала своего обещания, и завод не начал работу в установленный срок.



Таким образом, Таджикистан дважды продавал свою собственность – завод "Таджик Азот" и дважды затем аннулировал соглашения о продаже, отбирая завод у новых владельцев и национализируя его. Однако теперь в тексте соглашения с третьим владельцем завода указано, что "имущество инвестора" не может быть конфисковано или национализировано, за исключением изъятия "для общественных нужд", но и тогда компании будут компенсированы любые расходы, понесенные инвестором. Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645009140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Прошло заседание фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе

- Форсированные меры принимает Правительство для исполнений поручений Президента

- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2022г. составил 103%

- Стоимость первичного жилья в РК выросла в 12 раз за пять лет

- В Сенате обсудили вопросы эффективного использования внешних госзаймов страны

- Чем обувь "опасней" водки?

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2021 года

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы Е. Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Жетысуского района

