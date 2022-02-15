Богатейший олигарх Украины Ринат Ахметов, после угрозы экспроприации, срочно вернулся на родину

15:22 16.02.2022

Богатейший украинец Ринат Ахметов вернулся в страну после слов Зеленского о приговоре

Самый состоятельный бизнесмен Украины Ринат Ахметов приехал в Мариуполь, где находится штаб-квартира крупнейшего его актива - холдинга "Метинвест". Об этом говорится в публикации на странице Facebook холдинга System Capital Management, который объединяет активы бизнесмена.



"Мариуполь. На родной земле", - гласит подпись к фотографии, на которой Ахметов, народный депутат Вадим Новинский и их сопровождающие прогуливаются по набережной.



Ранее, 13 февраля, издание "Украинская правда" (УП) сообщило об отлете с Украины самолетов с крупнейшими бизнесменами страны на борту, всего в тот день Украину покинули более 20 бизнес-джетов. Издание сообщило, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха (Швейцария). В то же время другой источник УП сообщил, что сам Ахметов выехал из Украины еще 30 января.



После публикации пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила, что бизнесмен 16 февраля будет в Мариуполе.



Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений об отъезде бизнесменов и депутатов заявил, что уехавшие "приговор для себя уже сделали". "Считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство", - сказал он. Кроме того, глава государства призвал выехавших за границу депутатов Верховной рады вернуться обратно в течение 24 часов.



Западные СМИ и политики с конца октября 2021 года предупреждают о подготовке нападения России на Украину. Несколько раз назывались конкретные даты вторжения. Последний раз ряд западных изданий и агентств - среди них Bloomberg, Spiegel и Politico - сообщали, что Россия планирует вторгнуться на Украину 15–16 февраля.



Трое из упомянутых УП бизнесменов отвергли подозрения, что покинули Украину в связи с угрозой "вторжения".



Ринат Ахметов - самый богатый украинец, Forbes оценивает его состояние в $7,6 млрд. До начала конфликта на юго-востоке Украины оно оценивалось в $22,3 млрд - тогда Ахметов, которого называли "хозяином Донбасса". В сентябре 2014 года агентство оценивало состояние украинского бизнесмена уже в $12,7 млрд.



Главные активы Ахметова объединяет "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), крупнейшая финансово-промышленная группа Украины. Ей принадлежит 71,24% холдинга Metinvest B.V., который объединяет предприятия угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслях, и ДТЭК (добыча угля и электроэнергетика).



Кроме того, в СКМ входят Первый украинский международный банк, машиностроительная Corum Group, транспортная компания "Портинвест", крупнейший в стране оператор фиксированной связи "Укртелеком", медиахолдинг "Украина" и множество других предприятий. Всего портфель компании включает более 500 предприятий в 30 странах мира, где работают около 200 тыс. человек.