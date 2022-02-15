Сколько украдено у народа Казахстана за 25 лет?

16:05 16.02.2022

Так сколько же украдено у народа Казахстана за 25 лет?



Ирина ГАЛКИНА



Депутат полагает, что до $160 млрд., а эксперт считает по-другому



Эта речь еще в конце 2021 года могла прозвучать как гром среди ясного неба. Представьте себе, депутат от ДПК "Ак жол" говорит такое: "За последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около $140-160 млрд.".



Но, увы. Это случилось постфактум, после того, как страна пережила кровавый январь и фактически вчерашний идол уже не имеет никаких полномочий, чтобы по всей строгости закона наказать "несогласного".



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Депутат отметил, что в политической программе Демократической партии "Ак жол" коррупция также указана как одна из трех главных угроз казахской государственности. "При этом мы считаем важными направлениями борьбы с коррупцией де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, возврат в страну украденных у нашего народа средств. Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых "Панамского списка", "Райского досье", казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д", - вот полная цитата.



Говоря о том, что за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около $140-160 млрд., что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу, он подчеркнул, что это данные международной организации "Tax justice network".



Поэтому фракция Демократической партии "Ак жол" спрашивает у Агентства финансового мониторинга, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания ведомства, а также требует предоставить информацию о крупных переводах средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций, как физических, так и юридических лицах, и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились крупные суммы.



"Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной. Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, то они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - отметил депутат.



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В ответ на этот пассаж, редактор Телеграм канала Tengenomika написал пост под говорящим заголовком "Брать с потолка легко и просто", сразу отметив, что "в нашей стране зачастую злоупотребляют цифрами для привлечения внимания и с целью хайпануть немножечко", подвергнув сомнению не сам факт вывода капитала из страны, именно цифры, которые привел депутат.



"Было отмечено, что по данным международной организации "Tax justice network", за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около $140-160 млрд". Мы посетили сайт Tax Justice Network и, к сожалению, не нашли информацию, подтверждающую данное высказывание, а лишь нашли профайл (https://taxjustice.net/country-profiles/kazakhstan/) Казахстана, согласно которому страна ежегодно теряет налоги в размере $212 млн. через оффшоры. Если же складывать эту цифру, то получаем, что за 25 лет мимо кассы Казахстана проходило $5,3 млрд. налогов", - написал Телеграм канал, а, вернее, его ведущий, экономист Галымжан Айтказин.



Он считает, что сказать наверняка сколько средств было выведено из Казахстана в офшоры за последние 25 лет непросто: "К примеру, если взглянуть на платежный баланс (BoP) Казахстана, то в счете текущих операций сальдо статьи "Услуги" последние 20 лет складывалась с отрицательным знаком, а сумма с 2000 года по 2021 год (9 мес.) составила $206 млрд. Проще говоря, страна потратила средств больше на услуги, чем получила".



Он уверен, что с таким же успехом эту статью BoP можно интерпретировать как отток капитала, однако не все так просто. "В статье учитываются все международные сделки по услугам. К услугам могут быть отнесены транспортные, страховые, гостиничные, ресторанные, юридические, консультационные и т.д. Аналогичной статьей платежного баланса для интереса является "чистые ошибки и пропуски", сальдо которого с 2000 года равна -$41,7 млрд., который тоже можно было бы интерпретировать как отток, но это больше относится к статистической погрешности", - в экономической логике вряд ли откажешь аналитику.



Он также предлагает взглянуть на движение капитала финансового счета платежного баланса, а именно "участие казахстанских прямых инвесторов в капитале иностранных предприятий прямого инвестирования", которая подразумевает покупку доли резидентами в иностранной компании, в том числе в офшорных зонах. Общая сумма таких инвестиций с 2000 года составила около $53 млрд.



"Поэтому, дать приблизительные цифры не означает взять их с потолка", - резюмирует эксперт.



Если мы правильно понимаем, то автор как бы намекает нам на то, что масштабы возможного вывод капитала за рубеж, именно, незаконно полученного, совсем другой. И он гораздо меньше, чем нам сегодня представляется, даже если мы опираемся на подсчеты некоей международной компании.



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В понедельник президент Касым-Жомарт Токаев поручил председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову уделить особое внимание не возврату незаконно выведенных за рубеж активов, как формулируют некоторые информационные агентства, а именно "поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан".



Важны формулировки – ведь украденное в Казахстане могли вывести и законно – доказать, что были использованы подложные документы о происхождении средств практически невозможно.



А пока главный за мониторинг сообщил, что в этом году в 3 раз увеличилось количество приостановленных подозрительных международных транзакций. Их сумма составила около 150 млрд. тенге. Ведутся проверки.