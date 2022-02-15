Сердар Бердымухамедов добивается одобрения в Ташкенте и Нур-Султане, - В.Панфилова

16:06 16.02.2022 Сын президента Туркменистана выдвинут кандидатом на досрочных президентских выборах

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Туркменистане стартовала избирательная кампания досрочных президентских выборов, назначенных на 12 марта, состоящая из трех этапов – выдвижение кандидатов, регистрация и встречи с избирателями. Первым кандидатом на главный государственный пост стал вице-премьер правительства Туркменистана, сын главы государства Сердар Бердымухамедов. Конкуренцию ему готов составить известный туркменский коневод, прошедший через ужасы тюрьмы Овадан-Депе и ныне эмигрант Гельды Кяризов. Несомненно, будут заявления и от других туркменских оппозиционных политиков, живущих за рубежом.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны по рождению. Претендент на главный государственный пост должен быть не моложе сорока лет, владеть государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживать и работать в стране. Право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 10 тыс. подписей избирателей.



Политических партий в Туркменистане всего три. Одна из них – Демократическая партия – преемница Компартии, внеочередной съезд которой состоялся 14 февраля, выдвинула своим кандидатом Сердара Бердымухамедова. Это партия функционеров-бюрократов, и хотя реальной политической жизни и борьбы в Туркменистане не существует, это выдвижение можно рассматривать как некий жест в сторону этой бюрократии, доверие которой Сердару Бердымухамедову еще предстоит завоевать, равно как и другой "элиты", или "сломать ее через колено" и выстроить на свой лад.



Выступавшие на съезде Демпартии "отметили выдающиеся руководительские и организаторские качества" Бердымухамедова-младшего, сообщило государственное агентство ТДХ. Члены партии считают, что кандидат получил богатый управленческий опыт, работая в парламентском комитете, заместителем главы МИДа, главой Ахалского велаята (области), министром промышленности, председателем Высшей контрольной палаты, членом Совбеза и, наконец, вице-премьером. "Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег", – отметило издание.



У Сердара Бердымухамедова образование сельскохозяйственного института, не самого плохого вуза Туркменистана, который он окончил в 2001 году. Потом была работа по специальности, а затем, при президентстве отца, он учился в Дипакадемии МИД РФ, Международной дипшколе в Женеве, работал там же в миссии Туркменистана. Затем Бердымухамедов-старший пропустил его через ряд должностей, чтобы он получил хотя бы представление о тех или иных методах управления.



Имена других кандидатов – от Аграрной партии и Партии промышленников и предпринимателей – пока не называются. Но, как считают эксперты, это будут "статисты". "Ни о какой конкурентной кампании не может быть и речи. Выборы пройдут под строгим контролем, и скорее всего протоколы будут заполнены заранее, даже с подписями избирателей, как это было на выборах 2014 и 2017 годов", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков. Что же касается призывов туркменской оппозиции за рубежом сплотиться вокруг них, а нынешней власти дать отпор, то это лишь популистские заявления, не имеющие под собой никакой основы. Ибо в стране политическое поле зачищено.



Интрига нынешних выборов – в процентах голосов избирателей. Напомним, что в 2017 году за Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,28% избирателей.



Вопрос передачи власти в Туркменистане от отца к сыну де-факто уже решен, и, более того, Сердар Бердымухамедов получил международную лигитимацию. Во всяком случае, ближайших союзников Туркменистана. Первый выход Сердара Бердымухамедова на центральноазиатскую арену состоялся еще в марте 2018 года, когда он представлял Туркменистан на саммите лидеров стран Центральной Азии. Позже он посетил в качестве главы туркменской делегации все соседние республики. Последний его визит состоялся в Ташкент 17 января 2022 года. Сердар привез президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву письмо от своего отца, в котором дана высокая оценка туркменско-узбекским связям. Тонкости транзита власти Бердымухамедов-старший на днях обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Эксперты не исключают, что вопрос досрочных выборов обсуждался и в ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедова с лидерами Китая, Турции и России.



Что же касается Запада, то, как считают наблюдатели, США и Европу вопрос престолонаследия в Туркменистане особо не интересует, поскольку кардинальных перемен в туркменской внутренней и внешней политике не предвидится. Cтрана в полной международной изоляции. Из-за коронавируса, которого там "нет", остановлено авиа- и автомобильное сообщение с миром. Проблематично стало передвигаться даже в пределах страны. Не осталось в Туркменистане и работающих иностранных компаний, за исключением двух-трех в нефтегазовом секторе. И причины здесь совсем не связаны с пандемией. Многочисленные попытки привлечь в Туркменистан иностранных инвесторов часто заканчивались исками в международные суды. Инвесторы говорят о существенной дискриминации со стороны властей, политизированной бюрократии, высоком уровне коррупции, беспределе со стороны родственников президента.



Сможет ли Сердар Бердымухамедов навести порядок в своем окружении – вопрос риторический. Будучи главой Ахалского велаята, он вошел в клинч с местной элитой, представители которой составляют большую часть управленческого аппарата страны (см. "НГ" от 11.04.21). Стоит отметить, что туркмены – это нация 30 племен, объединяющая более 5 тыс. родовых групп. Ахалтекинцы – одно из них – это жители столичного региона, которые правят страной последние 30 лет. Из этого племени был и первый президент страны Сапармурат Ниязов, к этому племени принадлежат и Сердар Бердымухамедов, почти все силовики, ключевые фигуры в нефтегазовом секторе, банковском деле и так далее. Именно элиты ахалтекинцев были недовольны продвижением Сердара Бердымухамедова по вертикали власти и дали понять, что не готовы принять его в качестве безоговорочного лидера. Поэтому проведение досрочных выборов, равно как и избрание Бердымухамедова-старшего на пост председателя Верхней палаты парламента, стало одним из решений, с тем чтобы страховать сына как раз от проявлений различной фронды, в том числе для собственной безопасности и сохранения своего влияния.



Отношение в обществе к нему было как "сынку" президента. Его имидж начал меняться после того, как ему удалось приструнить "племянников-беспредельщиков" – своих двоюродных братьев и сестер и стабилизировать курс доллара на черном рынке. Для этого привлекались средства бюджета и Центробанка, была создана соответствующая сеть менял, контролируемая доверенными лицами, а все самостоятельные игроки были быстро выявлены и осуждены. Операция лежала за рамками закона, но этим удалось снизить рост цен, даже понизить на отдельные категории товаров, сдержать инфляцию, особенно перед празднованием Дня независимости 27 сентября, перед Новым годом и, как выясняется, перед выборами президента. Это явно популистские шаги, рассчитанные на положительную реакцию общества и снижение антирейтинговых настроений.



Кроме этого, Сердар Бердымухамедов постепенно создает свою команду управленцев и советников, которая не афишируется, пока не стала силой и не превратилась в его "партию". Нет ясности, насколько ему позволит отец проявить независимость и самостоятельность. При всем том, что Сердар довольно продолжительное время был во власти, на виду, но он до сих пор остается "темной лошадкой", непонятен его стиль управления, его воззрение на экономическую и международную политику.



15.02.22 Источник - независимая газета

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