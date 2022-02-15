 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фридом Финанс – отзывы сотрудников о компании"Фридом Финанс" – отзывы сотрудников о компании
18:31 16.02.2022

Компании группы "Фридом Финанс" последние годы на слуху у многих, кто интересуется инвестированием на фондовом рынке. Однако Freedom Finance не только надежный брокер для сотен тысяч инвесторов по всему миру, но и современная быстрорастущая компания для более чем 2900 сотрудников.

Условия работы и требования к кандидатам в компании "Фридом Финанс"

Всем своим сотрудникам Freedom Finance предлагает оформление по трудовому законодательству каждой страны, где представлены компании холдинга (официальная заработная плата, ежегодные отпускные дни, социальные отчисления и т. д.). Также на сотрудников некоторых департаментов распространяется бонусная система. Многочисленные преимущества работы в компании Фридом Финанс отзывы сотрудников подтверждают своими положительными откликами.

Кроме того, в компании предусмотрены:
– внутреннее обучение сотрудников;
– спортивные и культурные мероприятия;
– комфортные, оборудованные рабочие места и зоны общего пользования.

Помимо всего прочего, каждый сотрудник в ходе работы может получить ценные знания по работе на фондовом рынке. Ведь со временем почти все становятся активными инвесторами.

Требования к кандидатам разнятся в зависимости от специализации, однако кроме основных профессиональных навыков в компании ценятся и личные качества сотрудника, такие как коммуникабельность, отзывчивость, активная жизненная позиция. Особо стоит отметить, что у начинающих специалистов или молодых людей с небольшим опытом также есть хорошие шансы устроиться во Freedom Finance, ведь в компании ценят желание обучаться новому и умение принимать задачи как вызовы и новые возможности.

Преимущества работы для сотрудников

Одним из основных преимуществ, которое отмечают многие новички, является открытость и готовность к сотрудничеству в решении задач со стороны других коллег. Также можно отметить:
– развитую корпоративную культуру;
– официальную конкурентную заработную плату;
– обучение (тренинги, семинары, курсы);
– уважительные, доверительные отношения как между линейными сотрудниками, так и со стороны руководящих менеджеров;
– карьерный рост и продвижение;
– возможность узнать больше о работе фондового рынка и сделать первый в шаг в инвестировании в ценные бумаги.

Работа во "Фридом Финанс" – отзывы сотрудников

Акбота Садыкова
Мне нравится многопрофильность и стабильность компании, дружный и надежный коллектив, возможность развиваться как профессионал, расширять знания и навыки. Наш офис находится в одном из самых престижных бизнес-центров в Алматы, каждый сотрудник обеспечен всем необходимым для продуктивной деятельности.

Дарий Баянов
Для меня очень важна возможность карьерного роста, которую предоставляет "Фридом Финанс". Компанию отличают прогрессивность, хорошие условия труда, дружная и доброжелательная команда, возможность получения разностороннего опыта работы.

Адиль Идрисов
Я довольно рано начал интересоваться фондовым рынком. Устроившись на работу во "Фридом Финанс", я получил уникальную возможность еще глубже узнать обо всех тонкостях работы с ценными бумагами и процессами, сопровождающими их. Здесь создаются очень благоприятные условия для начала карьеры с последующим ростом, компания постоянно мотивирует в работе. Я очень рад возможности реализовать себя в одной из крупнейших компаний страны.

Источник - "Фридом Финанс"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645025460
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