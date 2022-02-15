"Фридом Финанс" – отзывы сотрудников о компании

18:31 16.02.2022

Компании группы "Фридом Финанс" последние годы на слуху у многих, кто интересуется инвестированием на фондовом рынке. Однако Freedom Finance не только надежный брокер для сотен тысяч инвесторов по всему миру, но и современная быстрорастущая компания для более чем 2900 сотрудников.



Условия работы и требования к кандидатам в компании "Фридом Финанс"



Всем своим сотрудникам Freedom Finance предлагает оформление по трудовому законодательству каждой страны, где представлены компании холдинга (официальная заработная плата, ежегодные отпускные дни, социальные отчисления и т. д.). Также на сотрудников некоторых департаментов распространяется бонусная система. Многочисленные преимущества работы в компании Фридом Финанс отзывы сотрудников подтверждают своими положительными откликами.



Кроме того, в компании предусмотрены:

– внутреннее обучение сотрудников;

– спортивные и культурные мероприятия;

– комфортные, оборудованные рабочие места и зоны общего пользования.



Помимо всего прочего, каждый сотрудник в ходе работы может получить ценные знания по работе на фондовом рынке. Ведь со временем почти все становятся активными инвесторами.



Требования к кандидатам разнятся в зависимости от специализации, однако кроме основных профессиональных навыков в компании ценятся и личные качества сотрудника, такие как коммуникабельность, отзывчивость, активная жизненная позиция. Особо стоит отметить, что у начинающих специалистов или молодых людей с небольшим опытом также есть хорошие шансы устроиться во Freedom Finance, ведь в компании ценят желание обучаться новому и умение принимать задачи как вызовы и новые возможности.



Преимущества работы для сотрудников



Одним из основных преимуществ, которое отмечают многие новички, является открытость и готовность к сотрудничеству в решении задач со стороны других коллег. Также можно отметить:

– развитую корпоративную культуру;

– официальную конкурентную заработную плату;

– обучение (тренинги, семинары, курсы);

– уважительные, доверительные отношения как между линейными сотрудниками, так и со стороны руководящих менеджеров;

– карьерный рост и продвижение;

– возможность узнать больше о работе фондового рынка и сделать первый в шаг в инвестировании в ценные бумаги.



Работа во "Фридом Финанс" – отзывы сотрудников



Акбота Садыкова

Мне нравится многопрофильность и стабильность компании, дружный и надежный коллектив, возможность развиваться как профессионал, расширять знания и навыки. Наш офис находится в одном из самых престижных бизнес-центров в Алматы, каждый сотрудник обеспечен всем необходимым для продуктивной деятельности.



Дарий Баянов

Для меня очень важна возможность карьерного роста, которую предоставляет "Фридом Финанс". Компанию отличают прогрессивность, хорошие условия труда, дружная и доброжелательная команда, возможность получения разностороннего опыта работы.



Адиль Идрисов

Я довольно рано начал интересоваться фондовым рынком. Устроившись на работу во "Фридом Финанс", я получил уникальную возможность еще глубже узнать обо всех тонкостях работы с ценными бумагами и процессами, сопровождающими их. Здесь создаются очень благоприятные условия для начала карьеры с последующим ростом, компания постоянно мотивирует в работе. Я очень рад возможности реализовать себя в одной из крупнейших компаний страны.