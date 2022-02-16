Пол Робертс: Путин совершил ошибку, отказавшись признать ДНР/ЛНР

20:35 16.02.2022 Пол Робертс: Путин совершил ошибку, отказавшись признать ДНР/ЛНР

Россия отдает инициативу Западу

16.02.22



Похоже, мои недавние колонки, в которых я говорил, что украинского кризиса нет, неверны. Я имел в виду, что настоящего кризиса нет, но существует организованный Вашингтоном кризис, который станет реальностью благодаря событию под чужим флагом Вашингтона и бесконечной пропаганде западных СМИ.



Вашингтон продолжает раздувать слухи о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину. Вчера (статья опубликована автором 11.02.2022 - С.Д.) Байден предупредил американских граждан, чтобы они немедленно покинули Украину, потому что, как только начнутся военные действия, он не пошлет американских солдат спасать их и вызволять с Украины. Он заявил, что отправка американских войск на Украину может привести к мировой войне.



Если Байден признает неспособность Вашингтона защитить американцев на Украине, то чем объясняются постоянные всесторонние усилия Вашингтона по разжиганию украинского конфликта? Как вся эта пропаганда, нагнетание страха, обвинения и поставки оружия помогают успокоить ситуацию, которую Вашингтон считает опасной? Почему отсутствуют мирные усилия с американской стороны? Если Вашингтон действительно верит своей собственной пропаганде, то почему Вашингтон не разрядит ситуацию, согласившись не принимать Украину в НАТО? Неужели дурак в Белом доме действительно думает, что вступление Украины в НАТО в будущем важнее, чем предотвращение войны, которая может распространиться за пределы Украины? Неужели лица, принимающие решения в сфере американской внешней политики, действительно настолько глупы?



Зачем Вашингтон посылает небольшое количество американских солдат в страны, которые невозможно защитить в том случае, если Россия решит на них напасть? Какой толк от 1000 американских солдатах в Румынии или в Польше? Они не смогут защитить даже самих себя. Какой смысл посылать в Англию четыре допотопных ядерных бомбардировщика В-52? Такие самолеты будут сбиты задолго до того, как они достигнут границ России. Почему Байден не отправляет полк солдат, вооруженных мушкетами 18 века?



От присутствия 8500 американских и 5000 французских солдат, которые, по словам Байдена, будут развернуты в Европе к весне, нет никакого сдерживающего эффекта. Весна все еще далеко, так что, если нападение России "неизбежно", то зачем развертывать горстку войск после того, как состоится нападение? Зачем развертывать их перед атакой, когда 13 500 американских и французских военнослужащих совершенно бесполезны против 900 000 российской армии? Цель этих символических размещений солдат и древних самолетов состоит в том, чтобы создать впечатление, будто нападение вот-вот произойдет. Поскольку всю пропаганду создает именно Вашингтон, должно быть, именно Вашингтон и стоит за атакой под чужим флагом.



Премьер-министр Британии заявляет, что "украинский кризис" достигает своего "самого опасного момента". Откуда он это знает? На чем он основывает свое утверждение; на заголовках CNN? Или он знает, что на границе Украины с республиками Донбасса готовится акция ЦРУ/неонацистов под чужим флагом?



Вашингтон официально предсказал российскую атаку под чужим флагом, которая будет использована в качестве предлога для российского вторжения, а это означает, что Вашингтон организует мероприятие под чужим флагом, в котором, как известно западным СМИ, нужно будет обвинить Россию.



Но зачем? В чем заключается эта цель? Одна из целей состоит в том, чтобы привлечь российские вооруженные силы к защите русских Донбасса. А вмешательство, названное "российским вторжением", будет использовано для доказательства существования "российской угрозы" и послужит Вашингтону предлогом для того, чтобы заставить Европу отказаться от российского природного газа и заменить его дорогим сжиженным природным газом из США. Это держит Европу под каблуком Вашингтона, одновременно обогащая энергетическую отрасль США.



Вашингтон убежден, что Россия вмешается. Кремль подвергается критике внутри страны за отказ выполнить пожелания республик Донбасса о том, чтобы они были реинкорпорированы в состав России - так же, как Крым. Это российские территории, которые советские правительства "воткнули" в советскую провинцию Украина в качестве компенсации украинским националистам. В течение семи лет русские Донбасса подвергались обстрелам со стороны украинских неонацистских сил. Тысячи русских были убиты. Кремль предоставил оружие республикам Донбасса, но не заставил прекратить нападения на них.



Кремль совершил стратегическую ошибку, отказавшись признать голосование русских Донбасса в пользу того, чтобы они вновь стали частью России. Я не знаю, почему Кремль допустил такую грубую ошибку, которая привела к нынешней ситуации, когда может взорваться событие под чужим флагом. Одно из возможных объяснений состоит в том, что в Кремле хотят видеть русских на Украине по той же причине, что и советские правительства - с целью компенсировать националистический экстремизм. Другое возможное объяснение состоит в том, что Кремль, уже страдающий от обвинений в связи с Крымом в восстановлении Советской империи, не хотел помогать пропаганде, принимая просьбы большего числа россиян вернуться в Россию, где они и должны быть. Третья возможная причина заключается в том, что в Кремле наивно полагали, будто существует дипломатическое решение - такое как Минское соглашение, - на которое Кремль потратил много сил и времени.



Почему в Кремле не поняли, что, отказав русским Донбасса в их просьбе, Кремль создал ситуацию, которую Вашингтон мог бы использовать?



Почему в Кремле думали, что они смогут вести переговоры с Вашингтоном, который дважды застал Кремль врасплох - во время вторжения Грузии в Южную Осетию и свержения украинского правительства в 2014 году? После того, как Вашингтон нарушил и отказался от всех соглашений по снижению напряженности, достигнутых за десятилетия, с какой стати в Кремле решили, что еще у одного соглашения будет какая-то ценность или смысл?



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После многих лет провокаций и демонизации, когда их президента сравнивали с Гитлером, когда на их границах были созданы ракетные базы США, чем объясняется наивная вера Кремля в переговоры?



Россия находится в беде, потому что она оставляет инициативу Западу. Единственный раз, когда Россия проявила инициативу, ей сопутствовал успех. Россия предотвратила свержение Вашингтоном Сирии.



В Кремле должны были знать, что Вашингтон и Израиль обучали и оснащали грузинскую армию, так почему же Кремль "отправился" на Олимпийские игры в Пекин? В Кремле имели возможность видеть, что происходило на Украине, так почему же Кремль "отправился" на Олимпиаду в Сочи?



Почему Россия не перехватывает инициативу в Украине? Это потому, что Кремль боится, что его обвинят? К настоящему моменту Кремль уже должен бы знать, что во всем, что произойдет, независимо от есть этот факт или нет, во всем обвинят Россию. Правду западные СМИ не скажут никогда. Неужели в Кремле уже забыли, что западные СМИ сделали с президентом США Дональдом Трампом?



В интервью Сергей Евгеньевич (Нарышкин - С.Д.), директор Службы внешней разведки России, заявил, что ситуация серьезная, потому что ни президент Украины Зеленский, ни украинский парламент (Рада) не способны принимать самостоятельные решения. "Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. А те и другие очень активно подталкивают главу государства Владимира Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию военных действий на Донбассе." Другими словами, нет никого, с кем Кремль мог бы вести переговоры.



Глава российской разведки заявил, что Россия не готовила никакого вторжения и что сам министр обороны Украины заявил, что любая такая угроза "минимальна", но министру обороны возразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Проблема в том, что украинские "приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов".



"Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их „документирование" в стиле фальшивок „белых касок" в Сирии. Контингент „пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен".



Что может сделать Россия? Я надеюсь, что в Кремле не думают, будто могут полагаться на факты, чтобы уйти от ответственности. Факты не учитывались в инциденте с малайзийским авиалайнером, и они не будут учитываться на Украине. Нет ни западных СМИ, ни западных правительств, которые были бы заинтересованы в фактах.



Кремлю нет никакого смысла оставлять инициативу в руках ЦРУ. Кремль мог бы объявить, что огромные украинские силы собраны на границах Донбасса, где они ждут нападения после события под чужим флагом, чтобы начать военные действия. Чтобы предотвратить разворачивание этого заговора против Донбасса и против России, Кремль может выдвинуть ультиматум с требованием о немедленном выводе украинских войск или их уничтожат. Если Кремль вступит в бессмысленные переговоры и даст слишком много времени для отвода войск, то у ЦРУ и у неонацистов будет время провести мероприятие под чужим флагом. Если украинские войска не будут выведены немедленно, то Россия, не рискуя ни одной российской жизнью, обычными ракетами может уничтожить их или разрушить их способность вести боевые действия.



Последнее сообщение, появившееся в пресститутских средствах массовой информации, состоит в том, что вот-вот Россия начнет "ужасную, кровавую кампанию, которая начнется с двухдневных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима". Если Кремль хочет подавить заговор, который может закончиться мировой войной, то Кремль должен подойти к делу и перехватить инициативу.



Всего этого можно было бы избежать, если бы много лет назад Кремль внял мольбам русских Донбасса и вернул их родину обратно в состав России.



Обновление: Пока я писал это, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливэн выступил на MSNBC из Белого дома, предупреждая, что российская операция под чужим флагом вот-вот начнется, и у американцев есть 24 часа, чтобы покинуть Украину.



Похоже, что русские - просто младенцы в лесу. Вот Шойгу признает, что Россия понятия не имеет, почему растет напряженность: "Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности".



Очевидно, в Кремле еще не поняли, что они противостоят Сатанинскому Злу. При том, что на них в любой момент может свалиться событие под чужим флагом, они все еще думают, будто какие-то переговоры могут понизить напряженность.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора. Источник - svpressa.ru

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