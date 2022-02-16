Китай не станет посредником в улаживании конфликта Пакистана и Афганистана, - В.Скосырев

20:39 16.02.2022

16.02.2022



Прокладку Нового Шелкового пути осложняет пограничный спор Кабула с Исламабадом

Владимир Скосырев



Пакистан не собирается сносить заграждения на линии Дюранда.

В течение трех дней продолжались столкновения между силами безопасности Пакистана и сепаратистами в провинции Белуджистан. Итог: погибло 20 боевиков и 9 пакистанских солдат. Характерно, что мятежники приурочили нападение к приезду премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин. Ведь Китай сооружает в Пакистане транспортный коридор к Индийскому океану. Повстанцам иногда удавалось убивать или похищать китайцев. Еще большим препятствием для планов Пекина в регионе может стать обострение территориального конфликта между Исламабадом и Кабулом.

Reuters называет атаки этнических инсургентов в Белуджистане самыми серьезными за последние годы. Партизаны-белуджи в течение десятилетий воюют с правительством, требуя создать независимое государство и утверждая, что центральная власть эксплуатирует богатые запасы газа и минеральных ресурсов Белуджистана в ущерб "сыновьям земли".



Задача Имрана Хана во время визита в Китай состояла в том, чтобы убедить китайских бизнесменов вкладывать деньги в Пакистане. По линии государства Китай участвует в развитии порта Гвадар и других проектах, прежде всего Китайско-пакистанского экономического коридора, инвестиции в который должны достигнуть 60 млрд долл. Мятежники-белуджи нападают и на сооружения, возводимые китайцами. Иногда им удается убивать китайских работников.



Планы экспансии Китая в Южной Азии потенциально может осложнить и новая вспышка противоречий между Исламабадом и Кабулом. Дело в том, что талибы (движение запрещено в РФ) заявили, что не позволят Исламабаду возводить пограничные сооружения по линии Дюранда. Представитель сформированного ими Министерства обороны осудил строительство Пакистаном проволочных заграждений и других пограничных объектов. По словам этого представителя, у Пакистана нет права разделять пуштунские племена, которые живут по обе стороны этой линии.



Как напоминает журнал Diplomat, линия Дюранда – это искусственная граница длиной 2670 км, навязанная Британской империей в1893 году после второй англо-афганской войны. В Афганистане все правительства, кто бы ни стоял у власти, рассматривают ее как наследие британского колониализма. Так оно и есть. Когда корреспондент "НГ" побывал у горного перевала, связывающего Афганистан и Пакистан, он увидел на скалах начертанные краской названия английских полков, дислоцированных в тех местах в конце XIX века.



Исторический парадокс состоит в том, что, подписывая соглашение с эмиром Афганистана Абдур-Рахманом, глава Форин офиса Мортимер Дюранд был озабочен не только тем, как обезопасить владения ее величества от атак буйных афганских племен. Он еще опасался продвижения России в Центральную и Южную Азию. Соглашение становилось юридическим препятствием против возможного наступления России, а также обеспечивало доступ английским товарам в Афганистан.



Когда в 1979 году Советский Союз послал свой "ограниченный воинский контингент" в Афганистан, он, конечно, не собирался затевать второй тур Большой игры за контроль над Центральной Азией, в которую одно время была втянута царская Россия. Как представляется, цель была скромнее – не позволить соседней стране, в которую было вложено очень много денег, стать добычей американцев. Цена для СССР за эту интервенцию, увы, была огромной.



Сегодня задача Москвы в Афганистане состоит прежде всего в том, чтобы оградить бывшие советские республики Центральной Азии и себя саму от все еще сохраняющейся угрозы хаоса и терроризма, исходящей из Афганистана. А Китай как восходящая держава вполне может стремиться к установлению преобладающего влияния на Афганистан. Известно, что посланцы китайских государственных компаний договаривались с новыми афганскими властями о создании предприятий по добыче драгоценных металлов. Тем не менее, как видно из высказываний министра иностранных дел КНР Ван И, Пекин пока не собирается брать на себя большую роль в афганских делах. Для него главное, чтобы боевики не приникали в Синьцзян и не вредили Новому Шелковому пути.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Пакистан по вопросу границы с Афганистаном ни на какие уступки никогда не пойдет. А в Кабуле тоже не было пуштунского лидера, который признавал бы линию Дюранда. Талибы пришли к власти с помощью Пакистана, у пакистанской военной разведки в отличие от гражданского правительства очень хорошие связи с талибами. Но это ничего не меняет".