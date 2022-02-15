 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы задержаны лидеры ОПГ "Казахстанские" (видео)
22:45 16.02.2022

В г.Алматы и Алматинской области КНБ совместно с МВД проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц.

Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство).

В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе т.г. в г.Алматы (радиостанции, дубинки "ПР", бронежилет).



Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ по г.Алматы. Возбуждены уголовные дела по ч.ч. 3 и 4 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий члены группировки склонены к выдаче "схронов" с оружием, принадлежащих участникам ОПГ.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два "схрона", из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов.

Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Пресс-служба КНБ РК

Источник - КНБ РК
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