Перекрытое дыхание. О чувстве национального достоинства, - Константин Кеворкян

00:22 17.02.2022

Константин Кеворкян



16.02.2022,

Перекрытое дыхание. О чувстве национального достоинства



Пресловутая "революция достоинства" обернулась на Украине массовым попранием прав человека, включая конституционное право свободно получать образование и информацию на родном языке



Отвратительная по лицемерности сценка была разыграна Зеленским во время его недавнего визита в Харьков. По ходу своего доклада мэр Харькова Игорь Терехов попросил разрешения перейти на более удобный ему русский язык. Зеленский любезно разрешил: "Вы, господин Терехов, не стесняйтесь… Мы этого не боимся. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это верно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам".

Зеленский врет как дышит - даже в мелочах. В Харькове не "многие", а подавляющее большинство горожан в своей обыденной жизни говорят на русском языке, фраза "все думают по-украински" просто глупа - никогда не расписывайся за всех; и даже "проукраински настроены" еще не значит, что лояльны по отношению к нынешнему Киеву и майданной власти.



И, наконец, про "никто в 2014 не сдал Харьков оккупантам". Господин Зеленский считает "оккупантами" возмущенных госпереворотом харьковчан, а убийство на улице Рымарской безоружных антимайдановцев неонацистами из "Патриота Украины" подвигом? Или считает большим "подвигом" ночной захват вооруженным до зубов винницким спецназом безоружных людей в Харьковской ОГА? Или зверское избиение безоружных демонстрантов так называемыми "черными человечками" - неонацистами, составившими костяк батальона "Азов"?



Отдельно про русский язык: пока Зеленский лицемерно демонстрировал в русскоязычном городе свой псевдолиберализм, его шпрехенфюрер Тарас Креминь заявил, что все оставшиеся вывески на русском языке в русскоязычном Харькове должны быть уничтожены - как и в других городах. Практически одновременно дан ход доносу некой "активистки" Милы Денчик, которая "уличила" педагогов харьковского Дворце детского и юношеского творчества в использовании русскоязычных букварей и в том, что преподавание в дошкольных кружках ведется на родном для детей русском языке, а "не державной мовою".

Надо полагать, именно это подразумевал господин Зеленский, когда призвал харьковчан "защищать принципы нашего государства". Принципы украинского государства - это оголтелая русофобия, национализм и этноцид. С ними порядочному человеку надо бороться, а не защищать.



С 16 января нынешнего года борьба с русским языком официально вышла на новый уровень - применение денежных штрафов и административных наказаний. В Киеве - в лицее N303 и специализированной школе N152 - уже уволены два педагога, которые на уроке говорили на русском языке. Так администрация лицея №303 сообщает, что "факт применения негосударственного языка педагогическим работником в образовательном процессе при проведении занятия по немецкому языку был досадным и единственным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом".



В каждом подобном инциденте и любом мовном скандале виновен не только продвигающий идеи этноцида Тарас Креминь или мелкие доносчики типа Денчик, но и допустивший принятие антиконституционного закона Владимир Зеленский. Именно за такую Украину Зеленский призывает сражаться харьковчан, пока его дружки толпами бегут из страны, вывозят спецрейсами свои семьи, переводят за границу награбленные капиталы.



Расходное пушечное мясо должно выиграть побольше времени для спокойной эвакуации награбленного, и сотня ультраправых дураков в Харькове для того найдется. Вопрос только один: вы чего, доморощенные нацики, вообще говорите по-русски? Перестаньте марать язык предков, ибо вы - зигующие и пускающие желто-блакитную пену - не имеете отношение ни к русскому, ни к украинскому народу, ваш национализм смешон даже психиатрам.



То, что русские и восточные украинцы - один народ, вынуждены признать самые ярые адепты Майдана, вроде Виталия Портникова. "Я надеюсь, что Львовская область не будет РФ, но Сумская или Харьковская точно будут, я это гарантирую, - в эфире львовского телеканала "NTA" говорит пан Портников, - Пока что [украинцы и русские] не стали разные, что бы там не рассказывали украинские политики своим гражданам. Потому что пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев".



А чтобы, наконец, их разъединить - необходима полная смена парадигмы. "Победа над Россией - это когда русские будут смотреть телевизор и говорить: "Хотим, чтобы у нас все было, как в Украине", - в интервью журналу "Країна" озвучивает условия ментальной "победы" киевский политтехнолог Петр Охотин, - В 2012-м была модная книга "Почему Грузии удалось". Появление книги "Украинский экономический тигр" будет означать нашу победу". А для приближения фантастической победы Охотин предлагает предлагает "искать слабые места и доносить русским, почему они цивилизационно отсталые". То есть опять-таки предлагает расистское, нацистское отношение к русским - как к людям "второго сорта". Борьба с русским языком - одно из условий обеспечения их хронической второсортности.



Конкурент Зеленского и его партии. Почему Разумков начал всеукраинское турне с Харькова



Наверное, на Украине кто-то из русскоязычных действительно хочет воевать - ценой своей жизни защищая богатства Коломойского, Пинчука, Ярославского, Порошенко и прочих выгодополучателей Майдана. До определенного момента подобных людей можно считать временно помешавшимися - то есть надеяться, что они отделаются легким испугом и быстро раскаются. Деятельное раскаяние в данном случае - принять личное и активное участие в борьбе с неонацизмом, а вырусь Зеленского пусть галичане защищают. Возможен ли подобный поворот судьбы? Почему бы и нет - вспомним хотя бы трансформацию Ильи Кивы.

Избавление от пут неонацизма подразумевает безусловное равноправие граждан, соблюдение их конституционных прав, свободное дыхание любой национальной культуры и идентичности, а не навязчивое желание "доносить русским, почему они цивилизационно отсталые". Украина станет на путь выздоровления, когда национальными героями будут не признаны не гитлеровские прихвостни Бандера и Шухевич, не банды бандеровцев, а боровшиеся с ними отряды украинских "ястребков". Которые, к слову сказать, в большей части были набраны из жителей Западной Украины.



Денацификация - это не только про справедливое возмездие, но и про возвращение всей нации чувства истинного достоинства, невозможного без уважения к другим народам.