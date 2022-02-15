Киев готовит ядерный апокалипсис, не дождавшись русских танков

01:57 17.02.2022 Новый "Чернобыль" на Украине позволит Западу навешать всех собак на Москву



Сергей Аксенов

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Александр Дудчак

Алексей Леонков



Запорожская АЭС вечером 15 февраля отключила второй блок от энергосистемы страны для устранения неисправности, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу атомной станции. Радиационный фон на момент отключения был в норме. Предполагается, что ремонтные работы продлятся до вечера 19 февраля 2022 года, после чего энергоблок будет подключен к энергосети.



Вместе с тем, МЧС Украины в тот же день - 15 февраля направило в НАТО (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы) запрос на поставку международной помощи. В списке необходимого Киеву значатся, в частности, 31 тысяча индивидуальных дозиметров и 70 тысяч костюмов химической и радиационной защиты.



Также Украина рассчитывает получить 31 спецмашину радиационной и химической разведки, 32 дезактивационных машины, 25 автоцистерн для хозяйственно-питьевого водоснабжения, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, индивидуальные перевязочные пакеты, анальгетики, противоожоговые и противовоспалительные средства. Грядет новый Чернобыль?



Информация о такой подготовке, как и о нештатной ситуации на единственной украинской АЭС, расположенной в левобережной части страны, не может не вызывать беспокойства. Ведь именно эту территорию, если верить политикам США и стран НАТО, Россия должна была оккупировать, начиная с 16 февраля. И хотя вторжение не состоялось, на Западе продолжают его ждать.



В этой связи настораживают сообщения британских СМИ о возможном вторжении России на Украину под "чужим флагом". С учетом обширного опыта использования Лондоном провокаций с химическим оружием, выполненных руками "Белых касок" в Сирии, действия Киева и его союзников не исключают подготовку ими управляемого ядерного апокалипсиса, с целью обвинить Москву.



Кстати, подобная лживая версия легла бы на удобренную почву западной аудитории после невероятного успеха там сериала "Чернобыль" производства американской компании НВО. Для телезрителей и опасность ядерного заражения, и тот факт, что события происходят на Украине, и даже "причастность" к ним Москвы (тогда это была столица единой страны) будут понятны и знакомы.



Не исключено, что трудоемкий, затратный и, кажется, слишком поспешный перенос посольства США из Киева во Львов, как и посольств некоторых других стран, а также отзыв из Украины своих граждан, вызван именно угрозой (подготовкой) радиационного заражения, а не опасностью вторжения обычной армейской группировки, в которую политики Запада сами не верят.



Обвинения в причастности к ядерному апокалипсису - недостающий элемент, нужный западной пропаганде, которая звучит сейчас так: "Россия уже использовала захват земель в „гитлеровском стиле" в Крыму и Грузии. Действия Путина сопоставимы с теми, которые использовались нацистами в дни, предшествовавшие Второй мировой войне, например, при аннексии Чехословакии".



Вероятный новый "Чернобыль" на украинской земле оценил военный эксперт Алексей Леонков.



- Есть информация, что Запорожская АЭС может стать целью атаки неких лиц под чужими флагами для проведения той самой провокация, о которой все давно говорят.



Дело в том, что в 2015 году, когда заканчивался гарантийный срок службы первых четырех реакторов (всего на самой крупной в Европе Запорожской АЭС 6 энергоблоков - авт.), срок их работы продлевался не по результатам оценки комиссии из России (АЭС строил СССР - авт.) или МАГАТЭ, а волевым решением - просто документально. Никакие работы, связанные с продлением сроков, не велись.



Это значит, что четыре реактора Запорожской АЭС - это четыре ядерных бомбы. Конечно, если они рванут, это не будет похоже на взрывы бомб, но радиационное заражение будет обширным.



"СП": - Жуть какая…



- Еще один фактор опасности в том, что на пять реакторов Запорожской АЭС американская компания Westinghouse собиралась поставить свои ТВЭЛы (топливно-выделяющие элементы, содержащие ядерное топливо - авт.). Но американские ТВЭЛы, установленные на Ровенской АЭС привели к многочисленным авариям. По мнению специалистов, если то же самое сделать и в Запорожье, это может привести к непоправимым последствиям.



Есть и третий опасный фактор. Существует понятие скачков электроэнергии в сетях. На Запорожскую АЭС приходится половина всей атомной генерации Украины (доля атомной генерации в энергобалансе "незалежной" 55%, - авт.). Это много. Раньше, в случае скачков электроэнергии пиковые нагрузки брали на себя тепловые станции. Но поскольку сейчас они фактически на голодном пайке из-за дороговизны топлива, то скачки придется брать на себя украинским АЭС.



Для ядерных реакторов это очень плохо. Пойдет раскачка, разгон реактора и реакция может стать неуправляемой. Вплоть до "чернобыльских" последствий.



"СП": - Куда же смотрит международное сообщество?



- Об этом предупреждали и наши специалисты, и представители МАГАТЭ, но украинская сторона воспринимает все только в политической плоскости и не обращала на советы внимания. Они делали только то, что им говорили американцы. А те тоже не дураки и понимают, что однажды можно оказаться рядом с такими реакторами в неудачный момент. Отсюда и поставки натовских средств радиационной защиты и разведки.



В любой момент на Запорожской АЭС может случится непоправимое. Чтобы понять какие будут последствия для Украины, для Белоруссии, для остальной Европы надо вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС. В Запорожье мы можем получить шесть "Чернобылей", потому что там шесть ядерных реакторов. Если что-то, не дай бог, случится, заражение местности будет гораздо обширнее и серьезнее.



"СП": - Какие военно-политические последствия могут быть?



- Скорее всего, обвинят в этом Россию. Скажут, что это наши диверсанты. Камеры зафиксируют лица, похожие на Боширова и Петрова… То есть будет подстава. Заявления Москвы о ее непричастности на Западе слушать никто не будет. Дальше раскрутится информационный маховик… На это можно было бы махнуть рукой, но пострадают люди. Этих людей надо будет спасать. Украина, если окажется в подобной ситуации, сама себя спасти не сможет.



По информации политолога Александра Дудчака, националисты-бандеровцы решили не рисковать и массово покидают левобережную Украину.



- Россия ожидаемо не явилась на войну. Как это не печально для стран Запада. Теперь, наверное, там будут говорить, что это их консолидированная позиция не позволила Москве осуществить агрессию.



В сознание украинских граждан в последние дни и даже годы постоянно забрасывали какие-то ужастики, пугалки. В результате, они уже не могут критически оценивать происходящее. Никто не усомнится, не возмутится тем, что им рассказывали байки про российское вторжение, закрывали из-за этого небо, выводили капиталы и т. п.



"СП": - Мы видим даже некий подъем национального духа. Правда, не у всех. Богатые драпают за рубеж. Для остальных учредили праздник…



- Пусть забирают своих бандеровцев и вывозят их с пророссийской части. Только что мы наблюдали, как "западенцы" ломились из Харькова.



Праздник по поводу российского вторжения, которого нет, не может не удивлять. Зеленский только что торжественно поднял флаг. Это же цирк! Они чуть что хватаются за сердце, поют и поднимают флаги, изображая на лице вдохновленную гримасу… Но им нравится. Такие праздники они могут отмечать хоть каждый день. Споют и им полегчает.



К сожалению, Украина превратилась в шахматную доску, на которой разыгрывается геополитическая партия. Это не фигура, не игрок, а просто доска. Источник - СвободнаяПресса

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