Дорогая нефть угрожает мировой экономике

02:01 17.02.2022 Золотая мина: дорогая нефть угрожает мировой экономике

Рост цен на энергоносители может разогнать инфляцию



Оксана Белкина



По оценкам аналитиков, баррель Brent может перевалить за $100 уже во II квартале года. России на этом фоне уже предрекли сверхприбыль, "лишние" $60–80 млрд в бюджет. Однако резкое подорожание нефти таит и угрозу, оно тормозит восстановление мировой экономики и разгоняет инфляцию. По оценкам Goldman Sachs, основной инфляционный удар примут на себя развивающиеся рынки. Как отразится сырьевое ралли на России и каких ждать негативных последствий, выясняли "Известия".



Нефтяное ралли



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Сейчас нефть почти в полтора раза дороже, чем годом ранее. В феврале 2021-го фьючерсы на Brent торговались вблизи $60 за баррель, в феврале 2022-го - свыше $90 за баррель. Такие темпы роста мировых цен уступают только показателям 2009 года. Дорожает и российское экспортное сырье, котировки которого привязаны к Brent. По данным на 15 февраля, биржевая цена нефти марки Urals составляет $93,7 за баррель. Все это - следствие дорожающего газа, восстановления мирового спроса после локдаунов, логистических сбоев и геополитической напряженности. Пока рынок нефти остается дефицитным.



ОПЕК+ продолжает наращивать добычу запланированными темпами в 400 тыс. баррелей в сутки. Однако, по последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и управления энергетической информации США (EIA), в этом году миру потребуется больше нефти, чем поставляет ОПЕК+. Дефицит на рынке усиливается, а резервов в системе может быть меньше, констатируют в МЭА. При этом спрос стабильно растет: уже ясно, что омикрон-штамм не оказал столь сильного воздействия на мировое потребление сырья, как многие предполагали.



Дальнейшего роста цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения на мировом рынке ждет и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol. Аналитики британского Standard Chartered также говорят об "устойчивом дефиците предложения", который сформируется на рынке нефти.



Двойной удар



Однако для мировой экономики столь дорогая нефть может обернуться двойным ударом. По расчетам Bloomberg, рост цен на нефть примерно с $70 за баррель в конце 2021 года до $100 за баррель к концу февраля 2022 года повысит инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе во второй половине года.



Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют рост цен на нефть до $100 в III квартале 2022 года. И по их оценкам, это с вероятностью в 50% повлечет за собой рост инфляции в среднем на 60 базисных пунктов. А наибольший удар придется на страны с развивающейся экономикой.



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Прогнозы JPMorgan Chase еще пессимистичнее: рост цены нефти до $150 за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и поднимет инфляцию в мире выше 7%. Этот уровень почти втрое превышает целевой показатель, на который ориентируется большинство центральных банков.



По оценкам Oxford Economics, каждые $10 за баррель к цене нефти "отъедают" порядка 0,2 п. п. роста мировой экономики. А по подсчетам Moody’s Analytics, по $10 плюсом за баррель будет снижать экономический рост на 0,1 п. п. в 2023 году. Ряд стран в такой ситуации окажется перед угрозой рецессии, особенно в случае ужесточения центральными банками этих стран денежно-кредитной политики.



- Это может быть связано как с недостаточным уровнем диверсификации их экономик, из-за чего бюджеты этих стран в период пандемии могли сильно пострадать, так и с потребительским поведением, на которое влияет отсутствие заякоренных инфляционных ожиданий населения, что способствует раскручиванию инфляционной спирали. Риском для развивающихся стран в перспективе следующих нескольких кварталов является вероятное повышение процентных ставок в странах развитых, за счет чего на рынках развивающихся стран может возникнуть дефицит ликвидности, - отмечает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".



По доходам и расходы



России в условиях дорогой нефти уже пообещали сверхдоходы в бюджет. В 2022 году цена на нефть будет держаться в среднем на уровне $90 за баррель. Как подсчитали аналитики Bloomberg, российский бюджет в этом случае в 2022 году может получить свыше $65 млрд дополнительных доходов. А при цене нефти в $100 за баррель эта сумма составит уже $80 млрд.



В результате долларовая стоимость совокупных доходов бюджета России приблизится к пиковым значениям, наблюдавшимся в последний раз около 10 лет назад. В рублевом выражении "непредвиденные доходы" российского бюджета, скорее всего, окажутся еще больше.



Все доходы от продажи нефти сверх заложенных цен в бюджет отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).



- Чем больше денег в ФНБ, тем увереннее будет себя чувствовать экономика страны, так как эти средства можно расходовать на поддержание курса рубля, выполнение социальных обязательств перед гражданами или инвестиции в самые значимые проекты инфраструктуры страны. Например, в начале текущего года, когда курс рубля перевалил за 80 и 90 против доллара и евро, наш ЦБ вышел на валютный рынок с прямыми интервенциями и охладил котировки за счет средств из ФНБ, - указывают аналитики "Фридом Финанс".



Инфляция возрастет



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Однако есть и обратная сторона. Повышение нефтяных цен, позитивное для производителей сырья, резко ударит по ее потребителям. Их затраты на конечную продукцию возрастут, в том числе на товары, которые импортирует Россия (это и готовая продукция, и полуфабрикаты, и материалы, и комплектующие, и некоторые виды сельскохозяйственного сырья).



- Только в потребительской рознице у нас удельный вес импорта - 40%, в том числе в продовольствии - 22%. И уже произошедшее значимое подорожание энергоносителей в мире - одна из важных причин ускорения инфляции в России. Ее драйвером способен оставаться дальнейший рост цен нефти и нефтепродуктов, - указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.



Другое дело, что ЦБ РФ активно борется с инфляцией. К февралю ключевая ставка уже выросла до 9,5%. Регулятор настроен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. И по предварительным прогнозам, уже к концу года это должно сбить инфляцию с нынешних 8,7% до 4–4,5%. Поэтому, как предполагают аналитики, если новый виток инфляции и последует, то будет не таким заметным, как в прошлые годы.



- Скорее всего, в этом году инфляция потребительских цен будет ниже, чем год назад, так как бесконечно повышать цены производители и розница тоже не могут - не будет спроса. Однако инфляцию в 5–8% в этом году мы считаем вполне реальной, - сообщила Наталья Мильчакова, замруководителя ИАЦ "Альпари".



Что будет с бензином



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Вместе с общемировыми нефтяными ценами будет дорожать и топливо. Однако резкого скачка цен на бензин в России экономисты не ждут.



Один из ключевых драйверов удорожания топлива при высоких ценах на нефть - стремление нефтяных компаний продавать нефтепродукты за рубеж. Очевидно, что сейчас экспорт выгоднее. Однако чтобы не допустить скачков цен на внутреннем рынке, действует демпферный механизм: правительство компенсирует нефтяникам разницу между экспортной и индикативной ценой топлива.



Сейчас рассматривается вопрос о дополнительной настройке механизма демпфера. Размер компенсации нефтегазовым компаниям предлагается увеличить с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизельному топливу. По предварительным оценкам, из-за корректировки демпфера бюджет в 2022–2024 годы недополучит 42,3 млрд рублей, однако это должно позволить удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции. Источник - Известия

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