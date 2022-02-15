На то и НАТО, чтобы поддерживать господство США в мире, - Д.Минин

06:20 17.02.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 15.02.2022 |



За постепенным закатом Америки последует увядание Североатлантического альянса



Статья первая



Одним из главных аргументов США в пользу дальнейшего сохранения НАТО и продолжения его расширения является то, что такова якобы воля народов. На деле единственной причиной существования блока в условиях отсутствия реальной военной опасности его членам является использование Вашингтоном этого блока как инструмента своей увядающей мировой гегемонии. Кажущееся добровольное присоединение многих стран к альянсу в действительности всегда обеспечивалось сложной системой явных и скрытых угроз, а также всякого рода поощрений ("кнутом и пряником").



Приверженность Соединенных Штатов натовскому механизму, несмотря на то что он недешево им обходится, объясняется не великодержавной прихотью, от которой легко отказаться. В конечном счете материальные выгоды от наличия этого инструмента перевешивают. НАТО нужна американцам для сохранения способа существования (модуса вивенди) своего государства, в значительной степени основанного на обладании мировой резервной валютой, безостановочно работающим денежным станком и господством во всемирных финансовых организациях типа МВФ. Чтобы законсервировать такое положение и нужна гегемония. И чем меньше экономических рычагов для поддержания своего статуса остается у США, тем больше они опираются на военную силу. В этом кроется главная опасность для человечества.



Компромисс России с НАТО практически невозможен.



Компромисс России с НАТО практически невозможен. Россия никогда не сможет войти в НАТО, если даже очень захочет, чего не понимают отечественные либералы. Это не ее "модус вивенди"! При российских масштабах Москва, независимо от общественного устройства или мировоззренческих настроений в верхах, неизбежно превратится внутри блока в параллельный Вашингтону центр влияния с собственной базой поддержки. Это так же непреложно, как закон всемирного тяготения. Америке это не надо? В ее военном присутствии в Европе исчезнет в таком случае последний смысл, пропадут контроль над Евразийским материком и возможность поддержания привычного образа жизни. Разве не было сказано первым генеральным секретарем организации лордом Гастингсом Исмеем при основании НАТО, что ее цель – "держать Америку в Европе, Россию вне ее, а Германию под контролем"?



Лорд Исмей



Лорд Исмей



Выболтавший ради красного словца многие потаенные мотивы американской политики Збигнев Бжезинский в 60-е годы ХХ века писал, что… даже после смены устройства в СССР с "коммунистического" на "демократическое" Советский Союз останется врагом Америки в силу геополитических причин. Подобное отношение он всегда распространял на Россию. В 90-е гг. тот же Бжезинский сформулировал "интеллектуальную архитектуру" этого подхода так: "Главной целью нашей реалистичной и долгосрочной большой стратегии должно быть укрепление геополитического плюрализма в бывшем Советском Союзе".



Бжезинский в лагере афганских моджахедов, где был и Бен Ладен



Бжезинский в лагере афганских моджахедов, где был и Бен Ладен



Сейчас, когда США и НАТО рьяно отстаивают право каждого государства на вступление в любые союзы, имея в виду, конечно, находящиеся под их контролем, особенно ярко бросается в глаза, как упорно они сопротивляются любым интеграционным тенденциям на постсоветском пространстве. Союз России с Белоруссией, например, во многих отношениях еще весьма сильно уступает степени интегрированности Евросоюза, но огульно характеризуется как "имперское поглощение" Минска Москвой. А рассуждения о том, что, может быть, и Киеву неплохо присоединиться к этому союзу, расцениваются не иначе, как "агрессивные устремления".



Да и страны Восточной Европы далеко не всегда рвались в НАТО, как принято считать. На рубеже 80–90-х гг. ХХ века там, в частности, была чрезвычайно популярна подзабытая "Доктрина Динстбира", министра иностранных дел Чехословакии (1989-1992 гг.). Согласно этой доктрине, странам бывшего Варшавского договора (ОВД) в целях успешного развития и сохранения мира в Европе было бы целесообразно вступить в Евросоюз, оставаясь нейтральными в военно-политическом отношении. Заявлениями в поддержку этой доктрины успели отметиться В. Гавел и Л. Валенса, президенты Чехословакии и Польши. Вашингтон и другие западные столицы быстро поломали смутьянов. Вскоре все они никакого иного, кроме НАТО, "светлого пути" для себя уже не видели. Во-первых, негласной нормой стало то, что для бывших членов ОВД вступление в блок является обязательным условием приема в ЕС. Во-вторых, всех их не на шутку запугали югославской войной. Скажем, если бы чехи и словаки продолжали упорствовать в своих "нейтралистских заблуждениях", вместо "мирного развода" между ними могла быть спровоцирована кровавая бойня.



Иржи Динстбир



Иржи Динстбир



Не случайно руководство НАТО (читай: Вашингтон) с удивительной педантичностью каждые лет десять производит "возгонку конфликтного пара" в Европе и прилегающих регионах. Об этом красноречиво говорит европейская история последних десятилетий. Цель очевидна – "сплотить страхом" действующих членов блока и привлечь в его ряды новых рекрутов. Иначе из-за отсутствия врага в этом важном механизме американской стратегии сами собой могут усилиться центробежные тенденции.



Рубеж 90-х гг. – переломный момент, разговоры о том, не пора ли вслед за Варшавским договором распуститься и НАТО. А тут как-то очень вовремя подоспела война в Югославии. Не очень-то и рвавшиеся до этого в очередной военный лагерь страны Восточной Европы срочно стали проситься в альянс. И хотя это громко не заявлялось, но всем было очевидно, что внутри НАТО они в первую очередь искали защиту от самой НАТО. И тут ничего нового. Примерно так же в Средние века крупные европейские феодалы превращали в своих вассалов более мелких. Конец 90-х – начало 2000-х гг. – это новая вспышка югославского конфликта, на это раз из-за Косово; это также первое пламя на Ближнем Востоке. Начало 2010-х гг. – Югославия себя уже исчерпала, зато после "Каирской речи" Обамы заполыхало магрибское и левантийское подбрюшье Европы.



НАТО "умиротворяет" Югославию



НАТО "умиротворяет" Югославию



Начало 2020-х гг. – вместо нормальной реакции на российские предложения по ограничению экспансии НАТО предпринимает новые манипуляции. На этот раз происходит "впихивание" в войну братских народов России и Украины. Новизна в том, что в отличие от предыдущих провокаций "во спасение" НАТО нынешняя осуществляется в основном в виртуальном пространстве. По размаху эта пропагандистская "операции прикрытия", пожалуй, превосходит все предыдущие. Одновременно она же и наиболее фарсовая, хотя ее высокотехнологичному воздействию поддаются многие "нестойкие души", в том числе в нашей стране. По сути, можно говорить о широкомасштабной натовской "психической агрессии" нового поколения. И жертвами ее могут стать не только умы, но и жизни людей.



"Нравится, не нравится...", а спускать флаг все равно придется



"Нравится, не нравится...", а спускать флаг все равно придется



Однако сколь бы ни упорствовали США в попытках сохранить любимое геополитическое детище и даже "подкормить" его, судьба НАТО во многом будет зависеть от неуклонно меняющегося баланса сил в мире. За постепенным закатом Америки последует и увядание Североатлантического альянса, который многим перестанет казаться столь уж привлекательной базой процветания и безопасности. Куда более заманчивой может оказаться альтернатива безблокового демократического международного устройства, предложенная в совместной российско-китайской декларации от 4 февраля 2022 года.