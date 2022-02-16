Гражданство России опять отдаляется от соотечественников, - Е.Трифонова

08:28 17.02.2022 В президентском законопроекте для "русского мира" выделено мало места

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



16.02.22



законопроекты, гражданство, репатриация, недочеты, российские соотечественники, мнение, балльная система, коррупция, мигранты Трудовые мигранты обретают паспорта РФ быстрее переселенцев. Фото Reuters

Госдума планирует до конца февраля провести первое чтение законопроекта "О гражданстве". В ходе обсуждения в Общественной палате (ОП) РФ новой редакции важного правового акта выявилось много недочетов. Например, ряд предлагаемых норм существенно усложняет путь к гражданству для российских соотечественников. Причем этого ключевого понятия "русского мира" нет в документе. Многие эксперты указали "НГ", что президентскую инициативу нужно дорабатывать.



После распада СССР за пределами России остались более 25 млн соотечественников. На слушаниях в ОП прозвучало, что в условиях демографического спада и сложной геополитической обстановки одна из важнейших задач государства – вернуть этих людей домой.



А привлечение в страну квалифицированных кадров из-за рубежа может стать лишь следующим приоритетом законодательства о гражданстве РФ.



ОП рассмотрела сразу два законопроекта – "О гражданстве" и "О репатриации". По поводу второго сразу возникли споры: часть экспертов убеждены, что приоритет должен быть именно у соотечественников, а не у тех, кто пытается получить гражданство РФ любой ценой, но сам далек от "русского мира". Поэтому один из вариантов – включить ряд положений этого проекта в президентский закон о гражданстве. Но другие эксперты указали, что нет смысла "в дублировании норм": дескать, принадлежность к соотечественникам – это ведь "та же форма получения гражданства", на местах это может создать для правоприменителей путаницу.



Однако итоги самого обсуждения в ОП показали сомнительность такого подхода, поскольку новый закон о гражданстве как раз и был признан нуждающимся в доработке из-за недостатков касательно соотечественников. Предложения и замечания ОП и на этот счет будут отражены в резолюции, которую направят в Госдуму и профильные ведомства. Например, снова звучит идея о "карте соотечественника", дающей ее обладателю льготы и преимущества, за аналогию взята известная "карта поляка", которая наделяет граждан любых стран теми же правами, что есть у жителей Польши. Есть и сторонники того, что надо сразу давать гражданство тем, кто докажет свое отношение к соотечественникам, – и можно даже не требовать от них переезда в РФ.



Или, скажем, участники слушаний в ОП раскритиковали "нелогичность и недальновидность" решения делегировать функции признания, определения и прекращения гражданства в ведомство МВД, которое вряд ли окажется здесь достаточно компетентным. Поэтому появилось предложение: полномочия "предварительного определения и наличия/отсутствия гражданства РФ у граждан бывшего СССР, соотечественников и репатриантов" отдать лично президенту, а "МВД вменить оформление/регистрацию на территории РФ факта наличия гражданства". У МВД надо забрать и полномочия "принимать решение об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению", надо записать однозначно, что только "оформлять". Также было замечено, что из действующего закона в президентский проект перекочевало одиозное и противоречащее мировой практике положение о необходимости согласия иностранца на российское гражданство ребенка, родившегося в смешанном браке с россиянином, если семья проживает за рубежом.



Но одна из главных претензий – и в новой редакции закона, точно так же, как в действующей, нет самого определения "соотечественник". Говорится лишь о некоей категории лиц, имеющих право на "упрощенку". В ОП заявили, что этот термин нужно "четко конкретизировать", но сперва надо бы определиться, где его планируют чаще всего употреблять – в правоприменительной практике или в идеологической сфере. Есть и более простой вариант – скопировать в закон о гражданстве определение из нынешнего закона о госполитике в отношении соотечественников. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина ("Единая Россия"), отсутствие в проекте термина "соотечественник", а заодно и отказ от их репатриации и упрощенных для них процедур приема в гражданство "серьезно затрудняют работу с российскими диаспорами за рубежом и сказываются на их доверии к политике России".



"Расхождение законодательства в вопросе о признании права соотечественников на гражданство, а тем более на репатриацию фактически обнуляет провозглашенный президентом и закрепленный в Конституции курс на сотрудничество с многомиллионной средой наших соотечественников, от большинства которых в 1991 году уехала общая Родина", – заявил Затулин. В целом, по его словам, анализ нового законопроекта "не позволяет утверждать об изменениях к лучшему". Для многих соотечественников сокращаются прежние возможности: есть отказ от категории "носитель русского языка", снимается прямое указание на возможность упрощенных процедур для граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. В аппарате Затулина, по информации "НГ", была подготовлена сравнительная таблица нынешнего и будущего законов. Например, есть такой недочет – изъято право "на получение гражданства за рубежом гражданами бывшего СССР, кто не принял гражданства стран проживания". Или, скажем, если раньше беженцы и получатели политубежища должны были прожить в РФ лишь год с видом на жительство, чтобы потом уже подавать на гражданство, то теперь срок хотят увеличить до трех лет. Ухудшается и положение апатридов: если сейчас те, кто прибыл из бывших республик СССР, могут без вида на жительство и подтверждения материального достатка подавать на гражданство РФ, то в дальнейшем от них будут требовать "быть постоянно проживающими".



На дискуссии в ОП прозвучал тезис, что гражданство РФ "должно быть честью", а получать его должны иметь возможность только лучшие люди. Но другие эксперты напомнили о коррупции в нашей системе. Примеров незаконного выхода на гражданство предостаточно. Поэтому доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда предложил балльную систему для оценки соискателя гражданства. Приоритет следует отдавать мигрантам – представителям востребованных на российском рынке труда профессий, а не тем, кто планирует "сидеть на пособии". "НГ" Бурда напомнил, что балльная система в настоящее время распространена в Канаде, она учитывает ряд характеристик, которые позволяют сформировать уровень так называемой необходимости мигранта. "Применяя подобную практику, мы можем отсеять нежелательных мигрантов, не знающих русский язык даже на минимальном уровне, социальных иждивенцев, которые хотят получать российские выплаты, неквалифицированных специалистов, преступников и прочих маргинальных элементов", – подчеркнул эксперт. Однако "такие критерии не должны распространяться на этнических русских, желающих вернуться, которые должны получать гражданство по заявлению и без предоставления кучи непонятных документов, которые зачастую невозможно получить в государствах, откуда они выезжают". По мнению Бурды, обсуждение в ОП было "крайне полезным". И если представленные идеи будут проработаны органами власти и учтены, то "институт гражданства примет более упорядоченный характер, перестанет быть инструментом легализации необразованных гастарбайтеров", как это видно на примере той же Калужской области.



По мнению гражданского активиста Алексея Егоркина, нужно упрощение процедуры получения гражданства для русских, но не "по крови", а прежде всего, по менталитету и культуре. То есть при прочих равных приоритет должен быть отдан "русскому миру" – белорусы, украинцы, русины и иные славянские народы, а "вторые по приоритету – представители европейских народов, как наиболее близких к нам в культурном и цивилизационном плане". Программа репатриации в широком понимании русских соотечественников должна проходить просто, их надо забирать в РФ, но при подтверждении ими знания русского языка и соответствующей ментальности. А для прочих кандидатов на гражданство трудоспособного возраста – учитывать профессиональную квалификацию и готовность работать. Егоркин считает, что нелишним будет и введение некого испытательного срока в виде временного вида на жительство: "Недопустимо "завозить" в страну потенциальных иждивенцев и маргиналов. Обязательно необходимо учитывать наличие исторических корней и образование, полученное на русском языке". А еще необходимо продумать вопрос о персональной ответственности чиновников, потому что пока создается впечатление, что гражданство у нас выдается в ручном – и зачастую коррупционном, режиме.

Как сказал "НГ" председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров, говоря о совершенствовании механизмов репатриации и получения гражданства носителями русского языка, нельзя забывать о базовых вопросах. В первую очередь, об абсолютно провальной социально-экономической политике: "Если государство не имеет выстроенной стратегии экономического развития, основанного на приоритете национального производства, и социального развития, нацеленного на улучшение качества жизни граждан, появляются проблемы с интеграцией репатриантов и лиц, претендующих на гражданство". "Разве мы привлекаем в страну людей интеллектуального труда, способных внести вклад в научно-технический прогресс, или высококлассных специалистов, которые могли бы повысить производительность труда на предприятиях, или специалистов в передовых областях?" – подчеркнул Федоров. По открытой статистике МВД России, программисты, врачи, инженеры – это единичные случаи на уровне статистической погрешности, но зато "ввозим в страну миллионы мигрантов без знаний, опыта и каких бы то ни было профессиональных навыков, то есть для низкооплачиваемой работы на стройках". По его мнению, ни балльная система, о которой давно рассуждают, ни новые критерии оценки готовности человека вступить в гражданство не исключат базовых недостатков. "Зачем людям ехать в Россию, когда у нас растет уровень безработицы и нищеты? На что надеяться репатриантам, если бизнес не желает создавать рабочие места для своих же граждан?", – заключил собеседник "НГ. Источник - ng.ru

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