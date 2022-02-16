Вторая "ядерная сделка" с Ираном охладит нефтяной рынок, - Ольга Соловьева

08:31 17.02.2022 России придется конкурировать за поставки сырья в Китай

Ольга Соловьева



16.02.22



Али Шамхани считает, что новая "ядерная сделка" должна нести Ирану экономическую выгоду.

В Вашингтоне говорят о "скорейшем заключении" нового ядерного соглашения с Тегераном. Иранские чиновники подчеркивают, что сделка должна быть в первую очередь экономически выгодной. В Тегеране надеются на дополнительные доходы за счет увеличения экспорта нефти после снятия санкций. Выход новых объемов иранской нефти на мировой рынок может снизить цены.



В Госдепе США заявляют, что переговоры по восстановлению "ядерной сделки" находятся на последнем, решающем этапе. "Мы будем немного осторожнее в отношении прогресса, который мы можем увидеть на переговорах в Вене, потому что находимся на завершающей стадии сложных переговоров с основными сторонами", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.



Он подчеркнул: "Этот заключительный период является решающим, в течение которого мы сможем определить, возможен ли ответный возврат к присоединению к "ядерной сделке".



Эти заявления прозвучали после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "хорошая сделка" может быть заключена в краткосрочной перспективе, если США, а также Франция, Великобритания и Германия проявят серьезность и полностью выполнят свои обязательства по "ядерной сделке" 2015 года, известный как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).



Напомним, Иран подписал СВПД с мировыми державами в июле 2015 года. Однако бывший президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения в мае 2018 года и вновь ввел санкции против Ирана. С апреля прошлого года в Вене было проведено восемь раундов переговоров между Ираном и остальными сторонами СВПД, а именно Великобританией, Китаем, Францией, Россией и Германией, при косвенном участии Штатов в переговорах, чтобы возобновить сделку.



В Тегеране подчеркивают: важно, какие преференции получит Иран в результате сделки. "Настоящая отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды", – заявляет секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.



Некоторые подвижки уже происходят. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подписал указ об отмене санкций в отношении гражданской атомной энергетики Ирана. В частности, 4 февраля были приостановлены санкции против иностранных компаний – европейских, китайских и российских – которым по условиям соглашения 2015 года разрешалось сотрудничать с Ираном в области "мирного атома".



Выход США из СВПД в 2018 году и введение санкций против Ирана имели для экономики страны весьма негативные последствия. Ограничительные меры касались ряда секторов промышленности страны, энергетического сектора. Кроме того, Тегеран был отключен от международной межбанковской системы SWIFT. Международные финансовые активы Ирана, оцениваемые в 115 млрд долл., оказались заморожены. Некоторые международные технологические компании вроде Google, Apple и Microsoft ограничили доступ к своим сервисам пользователям, связанным со страной. Из-за санкций Тегеран столкнулся с невозможностью закупки техники. К примеру, Ирану было отказано в закупке новых самолетов Airbus и Boeing (см. "НГ" от 14.05.18). Сообщалось, что экспорт иранской нефти на фоне ограничений снижался до 200 тыс. баррелей в сутки с пика в 2,8 млн баррелей в сутки. Позднее экспорт восстановился до 1 млн баррелей в сутки, а большую часть нефти стал покупать Китай.



Ситуация ухудшилась на фоне пандемии. Вспышка COVID-19 в Иране оказалась самой серьезной на Ближнем Востоке, что усугублялось сложностями с покупкой лекарств и медоборудования.



Состояние экономики Ирана плачевное, признают эксперты. По итогам прошлого года инфляция в стране разогналась до 40%. Показатель безработицы приблизился к 10%. В стране с численностью населения в 84 млн свыше 10 млн проживают за чертой бедности.



"Почти каждый год в Иране завершается ростом цен на десятки процентов. В 2020 году розничные цены в Иране в семь раз превышали уровень 2011 года. В 2011 году официальный курс составлял около 11 тыс. иранских риалов за 1 доллар. А в 2021 году – уже 42,2 тыс. риалов", – рассказывал экономист Яков Миркин.



Но несмотря на это, ВВП страны увеличился на 6,2% за последний год, сообщил Всемирный банк (ВБ). Такой рост объясняется эффектом низкой базы. "Реальный ВВП в предыдущем финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, оставался на том же уровне, что и десять лет назад. Текущий экономический подъем лишь незначительно сократил разрыв в доходах со странами Персидского залива", – указывают в ВБ.



На сегодняшний день, по оценкам Министерства нефти Ирана, объем экспорта иранской нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки. При этом страна активно наращивала как добычу, так и экспорт черного золота, следует из отчета ОПЕК. В январе добыча нефти в Иране составила 2,5 млн баррелей в сутки, что на 21% больше, чем месяцем ранее. В картеле ожидают, что в среднем Иран будет добывать около 2,4 млн баррелей в сутки в текущем году. Годом ранее добыча не доходила и до 2 млн.



Отмена санкций даст возможность Ирану существенно нарастить поставки нефти, признают в рейтинговом агентстве Fitch. По его прогнозам, Иран выведет на рынок еще как минимум 1–1,5 млн баррелей в сутки после отмены американских санкций.



Тегеран уже заложил доходы от роста экспорта черного золота в свой бюджет, сообщает агентство Bloomberg. По новым прогнозам, доходы Ирана от продажи нефти с марта 2022 года по март 2023-го составят около 115 млрд долл. по фиксированному курсу правительства страны, или 17,2 млрд долл. по нерегулируемому, указывает агентство.



Иран уже ищет новые рынки сбыта для своей нефти. Южнокорейские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщают, что Иран и Южная Корея обсуждали возможность возобновления поставок после возобновления переговоров по СВПД. Ранее Иран был ключевым поставщиком нефти в Южную Корею, а сам импортировал промышленное оборудование, бытовую технику и запчасти для автомобилей.



Часть экспертов сомневаются, что выход иранской нефти заметно повлияет на глобальный рынок. "Иранская нефть несколько снизит дефицит на рынке, снизив цены барреля Brent примерно до 85–90 долл.", – говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, это лишь незначительно снизит нефтяные сверхдоходы российского бюджета.



Вывод с февраля некоторых иранских ядерных проектов из-под санкций может быть полезен для РФ, считает аналитик "Финам" Александр Потавин. "В рамках СВПД мы осуществляем ряд проектов. Проект по производству стабильных медицинских изотопов на предприятии в Фордо. Есть и другие аспекты совместной деятельности, связанные с избыточными запасами обогащенного урана в Иране, которые превышают первоначальные параметры СВПД. Этот уран нужно либо разбавлять, либо вывозить. Россия может стать частью данного процесса, если будет уверена, что не подвергнется американским санкциям", – считает он.



Выход иранской нефти на рынок приведет к конкуренции за часть объемов поставок сырья в Китай, что для России сложно, так как себестоимость поставок у иранской нефти ниже, чем у российской, продолжает эксперт.



Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин не исключает, что смягчение или снятие ограничений для иранского нефтяного экспорта может произойти даже без заключения полноценной "ядерной сделки" или до ее заключения.

"Одной из причин для этого является то, что администрация Джозефа Байдена озабочена сильным ростом цен на моторное топливо в США и потому стремится всеми силами повлиять на снижение разогретых дефицитом и энергокризисом котировок черного золота", – сообщает он. Эксперт считает, что возвращение иранских поставок может приблизить точку перехода рынка к профицитному состоянию и стать одним из драйверов охлаждения цен.

"Иран является членом ОПЕК+ и соблюдает условия договоренностей. Так что снятие санкций в отношении Ирана краткосрочно на его темпы добычи нефти не повлияет. Но если смотреть среднесрочно, Иран сможет провести модернизацию добычи нефти и увеличить добычу на горизонте двух-трех лет", – полагает исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645075860

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам противодействия коррупции и волонтерской деятельности

- Кадровые перестановки

- Правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников в цепочке поставок угля

- Жанаозенский тупик

- Государству пора становиться хорошим менеджером

- И все четыре колеса…

- "Ак жол" требует обеспечить конституционные права граждан и разрешить казахстанцам въезжать в собственную страну без пцр-теста

- Правительством продолжается работа по наведению порядка на подъездных путях

- Правительственная делегация во главе с Е. Тугжановым с рабочим визитом посетила г. Экибастуз

