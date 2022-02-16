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Новые афганские власти показывают Москве "Кузькину мать", - Вера Жердева
08:34 17.02.2022

Талибы* вплотную подошли к границам ОДКБ. Ждем провокаций?
Вера Жердева
Новые афганские власти показывают Москве "Кузькину мать"

Ну, почему у нас все не слава богу? Не успели перевести дух после истерики "мировой общественности" по поводу ожидаемого ею военного конфликта России с Украиной, как снова - здорово! На тот раз "удружили" длиннобородые афганские "студенты".

Движение "Талибан"* перебросило мощную группировку на север Афганистана. Да еще с военной техникой, то ли брошенной впопыхах, то ли специально оставленной армией США по время поспешной эвакуации. На север, в провинции Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан, двинулись ни много ни мало - 10 000 бойцов. А там - граница с Узбекистаном и Таджикистаном.

Таджикистан не только не наладил связи с новым афганским правительством, но и поддерживает остатки оппозиции, которые приютил на своей территории. При этом таджикско-афганская граница - протяженная и трудно контролируемая. Именно через нее в Россию и Европу просачивается большая часть наркотрафика.

Ко всему прочему таджикская армия считается самой слабой в Центральной Азии. И при всем при том Таджикистан входит в ОДКБ. Это значит, что если просветленные талибы спровоцируют пограничный конфликт, то все члены ОДКБ должны будут прийти ему на помощь. В том числе - и Россия.

Кабул пока не предъявляет территориальных претензий к соседям, но ситуация, согласитесь, довольно нервная. Причем не только для Ташкента и Душанбе, но и для Москвы. Вроде бы, чего нам волноваться? В настоящее время общих границ у нас ни с Узбекистаном, ни с Таджикистаном нет.

Командовавший во время советско-афганской войны 40-й армией генерал-полковник Борис Громов считает, что России беспокоится не о чем: "Талибану" конфликт с Москвой не выгоден, приграничные страны Афганистану не угрожают. Да и недавний конфликт в Казахстане продемонстрировал, что силы ОДКБ способны действовать слажено и эффективно.

Но вот эксперт Андрей Серенко настроен куда более настороженно. Он считает, что "Талибан" проявляет интерес к Центральной Азии. При этом любые попытки вмешательства в ситуацию в этом регионе будут означать вмешательство в зону стратегических интересов России. А это значит, что Москва будет вынуждена реагировать на происходящее. И любое ошибочное решение может, в итоге, обойтись очень дорого.

- Надо понимать, что сейчас речь идет не об афганцах, а об этнических таджиках, проживающих в Афганистане и поддерживающих талибов, и таджиках, бежавших в Афганистан. Возможно, они попытаются переиграть итоги гражданской войны в Таджикистане, по итогам которой Рахмон стал президентом, - объясняет эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид). И напоминает, что такая попытка может привести к вмешательству ОДКБ. Потому как действия афганских таджиков будут рассматриваться как попытка экспансии и агрессия против суверенного Таджикистана, а не как внутренний конфликт. Поэтому очень важно будет иметь представление, с чем именно мы столкнемся.

"СП": - В Казахстане недавно был внутренний конфликт, но ОДКБ все равно вмешалась.

- В Казахстане был конфликт элит. Одна группа сбросила другую, воспользовавшись напряженной социальной ситуацией после того, как выросли цены на газ. В Таджикистане конфликт не элит, а идеологий. Россия, конечно, может вмешаться, но если афганские таджики победят, то Россия и "Талибан" будут уже противниками. Лучше держать руку на пульсе, но не вмешиваться, потому как потом придется выстраивать отношения с победителем. И помнить, что предыдущий конфликт закончился соглашением между его участниками.

В общем, Россия может влипнуть по-крупному. Но стоять в сторонке, наблюдая, чья возьмет - вариант так себе. Потому что через призрачную афгано-таджикскую границу просачиваются и наркотики, и экстремистские идеи. И если с наркотрафиком талибы* принципиально борются (по крайней мере, в их первый приход во власть было именно так) то перспектива нести "в народ" идеи чистого ислама, причем огнем и мечом, может показаться им весьма привлекательной.

Да, для того чтобы попасть из Таджикистана на российскую территорию, нужно проехать по территории Киргизии и Казахстана, но эти государства - дружественные, границы там вовсе не на семидесяти семи замках. А с Казахстаном граничит чуть не половина России: Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край и республика Алтай.

- Бороться с экстремистами необходимо, но еще нужно создавать для людей нормальные социальные условия, чтобы не было почвы для возникновения экстремистских идей, - уверен Анатолий Несмиян.

И вот еще что: как раз на севере Афганистана находятся горные районы, неподконтрольные талибам. И проживают там… этнические таджики. Это значит, что если начнутся активные военные действия, то Душанбе придется принимать еще один поток беженцев (первый принимали, когда талибы* захватили власть).

Вот только Таджикистан - страна солнечная, но в социально-экономическом плане не самая благополучная. Но надо ли нам в очередной раз решать чужие проблемы, когда чужих навалом?

* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645076040
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