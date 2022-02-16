Об интернет-детоксе казахстанского майдана, - Евгений Фатеев

09:57 17.02.2022

человеку в ситуации большого перехода из настоящего в неизвестное и тревожное будущее, лучше быть многоукладным

Евгений Фатеев



16.02.22



Беспорядки в Казахстане обозначили одну весьма важную проблему, о которой у нас пока немного говорят. То, что с китайской помощью власти Казахстана глушили интернет и сотовую связь, не сильно мешало координации бунтовщиков. Бандиты пребывали почти изначально в состоянии интернет-детокса. Информированные наблюдатели говорят о том, что у мародеров была отстроена система оффлайновой связи – от раций до гонцов. Вся оффлайновая инфраструктура бунта тоже налицо – схроны, конспиративные места. Скорее всего очень скоро мы узнаем еще много интересного.



Наверное, власти в постсоветском пространстве уже слишком привыкли к тому, что цветные революции по уши погружены в онлайн. Там они манифестируют, координируются, связываются, мобилизуются. В некотором роде, есть даже негласный консенсус между свергающими и свергаемыми. Так иногда кажется. Интернет – некое поле символической битвы. Это такая игровая доска, на которой противникам весьма удобно. Свергаемые власти сначала слабо работали в сети, но быстро научились.



Злые и нехорошие события в Казахстане показали иное. Игровая доска была опрокинута. Вернулся старый и уже не очень добрый оффлайн, который многие горожане уже изрядно подзабыли. Без диджитальных помощников современный житель большого города уже весьма неуверенно передвигается в пространстве. Уже далеко не всегда у него есть наличные деньги. Он разучился потреблять недиджитализированную информацию. В конце концов, без интернета он уже просто не знает, чем себя занять. Особенно в замкнутом пространстве.



Сегодняшним горожанам в ситуации наступления новой архаики, стремительной варваризации мира, было бы неплохо не утрачивать навыки оффлайнового существования. Они обязательно пригодятся. И не раз. Все-таки нужно иметь книги и видеопроигрыватель автономный с запасом развлечений на разных носителях. Видимо, и некоторый продуктовый запас лучше дома иметь. Мне это раньше казалось излишеством и перестраховкой, но в ковидные дни уже не кажется. И средства самозащиты лучше иметь. И некоторое количество свечей. И навыки нормального людского общения и взаимопомощи лучше бы не утрачивать. И некоторый запас наличных лучше держать при себе.



Разумнее онлайновое существование рассматривать, как один из возможных укладов. И человеку в сегодняшней ситуации большого перехода из настоящего в неизвестное и тревожное будущее, лучше быть многоукладным, способным к полифоничности вещной, символической и даже цивилизационной.



Как показывают последние годы, человеку в сбережении самого себя большие институты помогать будут не всегда. И вся эта антиваксерская история – пример утраты доверия между частью простых людей и большими суперструктурами. Причем обоюдного желания к сближению и взаимопониманию сегодня демонстрируется немного. Как оно пойдет дальше – посмотрим. А пока стоит вспомнить старую-добрую поговорку – "береженого Бог бережет".