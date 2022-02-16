Новые реалии. О не учтенных киевским режимом факторах, - Н.Сорокин

10:00 17.02.2022

Новые реалии.

О не учтенных киевским режимом факторах

Николай Сорокин

16.02.22



Тут, скажу без преувеличения, начали поступать сенсационные данные.



Одно дело - наша аналитика и предположения, но сейчас ряд российских и особенно украинских авторитетных источников их подтверждают. Да еще и добавляют подробности, о которых мы и подозревать не могли.



Как только Украина объявила о независимости и схлынул первый негатив относительно экономических проблем в позднем Советском Союзе, русские и русскоязычные немедленно почувствовали себя людьми второго сорта. Когда в самом начале независимости бывшей УССР Крым получил определенную автономию, ему многие позавидовали. По понятным причинам громко о своих намерениях тогда украинские регионы заявлять не стали, но процесс распада Украины уже был запущен. И сегодня страна на глазах расползается по швам.



В последующие годы плавно уничтожалась украинская экономика, а начиная с 2014 года, когда Украина превратилась в воюющую страну, для которой ее население не являлось чем-то важным, стране грозит реальный переход к хаосу и окончательному обнулению центрально-властной вертикали.



Ну, здесь-то у людей вменяемых никаких сомнений быть не может, Крым уже никогда не вернется под Киев, даже если Киев останется, что бы там раньше Порошенко, а теперь Зеленский ни заявляли. Нет пути назад и у Донбасса, учитывая и те районы областей, которые временно находятся под управлением центральной власти. И, похоже, ряд других регионов поняли, что с Киевом никаких перспектив нет.



По данным украинских информационных агентств Укринформ, Униан, российских ТАСС, Infox, власти Харьковской, Одесской и Запорожской областей уже готовы обратиться за финансовой поддержкой к Москве. А по другой информации, уже давно обратились. Как выясняется, переговоры негласно идут уже много лет.



Причем, не просто "дайте денег", а предлагается дальнейшее сотрудничество в разных сферах. По сути, интеграция с Россией. И явно не для того, чтобы как небезызвестная шеф британского Форрин-офиса и выдающийся знаток географии Лиз Трасс в меховой шубе и шапке по Красной площади прогуляться. Судя по всему, неоднократные встречи с представителями российской власти имели место.



Вспоминая главу Харькова Геннадия Кернеса и глядя на теперешних одесских и запорожских товарищей, задумались и главы других регионов. Разговоры о сближении с Москвой, по информации ведущих информагенств, ведутся в Херсоне и Николаеве, и это не может быть простым совпадением. И если Киев считает, что ему стоит лишь щелкнуть пальцем, и все регионы рассчитаются на "первый-второй", его наивности можно только удивляться.



Дело в том, что еще пять лет тому назад региональные власти Украины подготовили себе своеобразный "запасной аэродром". В ожидании обещанной Киевом децентрализации, ряд областей принял у себя специальные законы, которые позволяли расширять и усиливать взаимоотношения с приграничными государствами без разрешения центральной власти.



А ситуация такова: центральные киевские власти, и так не очень щедрые на инвестиции и поддержку своих регионов, много лет практически отказывались вкладывать деньги в "неблагонадежные" части Украины, которые, по их мнению, в любом случае рано или поздно уйдут в Россию. А это именно девять "русских" областей, от Крыма до Харькова, иными словами, екатерининская, точнее, потемкинская Новороссия.



Говоря проще, речь шла о том, что эти украинские регионы могли торговать или сотрудничать как-то еще, в том числе и с РФ, даже если Киев против. Но, видимо, центральная власть "незалежной" не углядела в этих местечковых специальных законах никакой угрозы для себя.



А между тем обновленное законодательство наделяет местную власть неограниченными полномочиями в вопросе интеграции с соседней Россией. Да что там говорить, в теории теперь правительства этих самых смелых регионов законодательно могут учредить на своих территориях даже институт двойного гражданства на уровне региона. И разрешить своим жителям получать российские паспорта по примеру Донбасса.



Данная информация переворачивает все с головы на ноги. Если раньше мы как "зачинатели сепаратизма и идеологи расчленения Украины" стояли за всеми антигосударственными выступлениями, то теперь непосредственно из пронационалистических источников выясняется, что много лет элита востока и юго-востока Украины напрямую прощупывала возможность интеграции с Россией, и ей почти никто в этом не препятствовал, если не считать покушения на Кернеса.



Кстати, и хождение российского рубля в своих областях теперь тоже вполне возможно. Таким образом, можно сказать, что местные власти заранее развязали себе руки, чтобы в случае чего быстро и безболезненно выйти из-под контроля Киева.



Почему не сделали этого до сих пор? Почему все эти годы выжидали? Да просто думали, что украинская власть вспомнит, для чего она, собственно, избиралась. Но она так ничего и не вспомнила. Или не захотела вспоминать.



Война на юго-востоке страны продолжается, мирные переговоры Киевом срываются раз за разом, экономика трещит по швам, и перед страной реально маячит полное банкротство. Так что самое время регионам спасать себя самостоятельно, чтобы не утонуть вместе с Киевом.



Как утверждают некоторые СМИ, в том числе и украинские, главы Харьковской, Одесской и Николаевской областей ведут переговоры с Москвой о централизованной финансовой поддержке. Помимо переговоров с Москвой власти этих регионов планируют разработать программу партнерства и с соседними российскими областями.



Если договоренности будут достигнуты и начнется взаимовыгодное движение, постепенную интеграцию уже будет не остановить. Понятно, что Киеву это не понравится, и он, скорее всего, попытается вмешаться. Но если это вмешательство будет подобно тому, что происходит в Донбассе, уход Харьковской, Одесской и Николаевской областей лишь ускорится. И тогда, как предполагают эксперты, карта Украины в недалеком будущем будет выглядеть совсем не так, как сейчас. Точнее, ее может не быть в принципе. Карта Украины специфическим образом может превратиться в карту Галиции, с тремя системообразующими регионами.



"Одесса является густонаселенным городом, и городские бои там будут благоприятствовать тем, кто ее защищает, в то время как российским войскам необходимо будет ликвидировать противовоздушную оборону Украины, а затем соединиться с войсками, прибывающими с востока страны", - строят предположения западные аналитики. Все проще: в Одессе приход русских войск девяноста процентами населения будет воспринят, как шанс на возвращение из ада. Без преувеличений. А Труханов станет главой Одесской Народной республики, и это только для начала разговора.